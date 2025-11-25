中國移動香港促智慧城市創新升級
創客馬拉松 AI+無源物聯專題賽（香港選拔賽）圓滿舉行
共建智創無源新時代 孕育灣區專才聯啟未來
香港2025年11月25日 /美通社/ -- 中國移動香港（CMHK）今日舉行「中國移動創客馬拉松 AI+無源物聯專題賽」香港選拔賽，旨在推動具潛力的大灣區企業及科研團隊在人工智能、5G-A及無源物聯網領域展示創新成果，轉化為具有前瞻性的解決方案，加強香港在 AI+無源物聯網（Passive IoT）方面的研發能力，為香港智慧城市的發展注入新動力。
是次香港選拔賽由中國移動通信集團有限公司主辦、中國移動香港有限公司承辦、中移物聯網有限公司、中國移動物聯網聯盟、大灣區5G產業聯盟、IOT HK香港物聯網商會支持。比賽旨在徵集具實際應用價值、配合不同場景的創新方案，從而促進本地創科環境的跨界協作。選拔賽特別邀請中國移動香港首席顧問及大灣區5G產業聯盟創會會長李帆風先生、香港物聯網商會會長莊毅堅先生、達數字科技有限公司行政總裁及大灣區5G產業聯盟副主席陳迪源先生，以及中國移動香港高級技術專家及DICT副總經理曾曉文先生擔任評審及頒獎嘉賓。經過嚴謹評審後，最終三支優勝隊伍分別為：ScanViS Limited、福建新大陸自動識別技術有限公司及桔幀科技（江蘇）有限公司。每支優勝隊伍不僅獲得豐厚的現金獎，亦贏得精美獎座及一系列合作機會。
本屆賽事以「智創無源、聯啟未來」為主題，重點涵蓋無源物聯網、5G-A、人工智能及跨行業應用等範疇。參賽作品集中於交通物流、智慧醫療、智慧能源、零售科技等具增長潛力的應用場景。團隊亦充分運用中國移動的無源物聯產品、AloT 平台及 OneChip 技術，提交具數據互通能力、創新性及實際應用潛力的方案。優勝隊伍將於稍後代表香港前往重慶參加總決賽，與全國各地創科團隊交流並展示技術成果，主辦方將為參賽者安排食宿及交通，讓各隊伍無後顧之憂，全情投入比賽。
中國移動香港首席顧問及大灣區5G產業聯盟創會會長李帆風先生在頒獎禮致辭時表示：「香港與大灣區創新氛圍濃厚，優秀創客團隊雲集。往年創客馬拉鬆賽事成效顯著，見證眾多團隊從構思到落地，並與中國移動促成多項豐碩合作成果。中國移動香港將會繼續以 5G-A、物聯網及人工智能為核心，與企業、學界及科研團隊合作打造具規模效益的應用場景，協助灣區團隊把構思轉化為切實可行的方案，拓展本地及海外市場。同時亦期望優勝隊伍在總決賽中有出色表現，讓『智創無源、聯啟未來』的願景逐步實現。」
關於中國移動香港有限公司
中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）隸屬中國移動有限公司（簡稱「中國移動」），《財富》雜誌「全球 500 強」企業，香港聯交所股份代號：941；於 1997年 1 月正式提供服務，成為全港首個 PCS 流動網絡商。
作為全球最多客戶流動網絡品牌*，公司透過5G SA/NSA、4G LTE等技術為客戶提供創新及多元化的通訊服務，包括話音、數據、IDD及國際漫遊等，並一直致力發展5G與人工智慧、物聯網、雲端計算、大數據等新技術結合，幫助各行各業實現5G的應用，推動大灣區智慧城市群建設與發展。
*中國移動香港有限公司為中國移動有限公司全資附屬公司。截至2024年12月31日，中國移動有限公司在全球擁有最多流動網路客戶。
