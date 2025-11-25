中國移動香港促智慧城市創新升級

創客馬拉松 AI+無源物聯專題賽（香港選拔賽）圓滿舉行

共建智創無源新時代 孕育灣區專才聯啟未來

香港2025年11月25日 /美通社/ -- 中國移動香港（CMHK）今日舉行「中國移動創客馬拉松 AI+無源物聯專題賽」香港選拔賽，旨在推動具潛力的大灣區企業及科研團隊在人工智能、5G-A及無源物聯網領域展示創新成果，轉化為具有前瞻性的解決方案，加強香港在 AI+無源物聯網（Passive IoT）方面的研發能力，為香港智慧城市的發展注入新動力。

是次香港選拔賽由中國移動通信集團有限公司主辦、中國移動香港有限公司承辦、中移物聯網有限公司、中國移動物聯網聯盟、大灣區5G產業聯盟、IOT HK香港物聯網商會支持。比賽旨在徵集具實際應用價值、配合不同場景的創新方案，從而促進本地創科環境的跨界協作。選拔賽特別邀請中國移動香港首席顧問及大灣區5G產業聯盟創會會長李帆風先生、香港物聯網商會會長莊毅堅先生、達數字科技有限公司行政總裁及大灣區5G產業聯盟副主席陳迪源先生，以及中國移動香港高級技術專家及DICT副總經理曾曉文先生擔任評審及頒獎嘉賓。經過嚴謹評審後，最終三支優勝隊伍分別為：ScanViS Limited、福建新大陸自動識別技術有限公司及桔幀科技（江蘇）有限公司。每支優勝隊伍不僅獲得豐厚的現金獎，亦贏得精美獎座及一系列合作機會。