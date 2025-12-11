第二屆台灣美國威士忌文化嘉年華圓滿落幕 展現美國威士忌全譜系 打造年末最盛大的美式戶外酒節

美國威士忌強勢登台 新銳品牌與經典品牌共同展現亮點

今年嘉年華匯集美國最具代表性的威士忌酒廠與新興品牌，完整呈現美國威士忌從波本、裸麥、小麥、單一麥芽到創新風味的全譜系。

首次於台灣威士忌節亮相的 兄弟情誼 (Brother's Bond)、史坦霍普(Stanhope)、鹿鳴溪 (Catoctin Creek)、傑亨利 (J. Henry & Sons)、天山酒廠 (Heaven Hill Distillery)，以獨特配方、小批次限量風味與品牌故事成功吸引大量媒體與酒迷關注；

而回歸品牌如 野牛仙蹤酒廠、1792巴頓酒廠、肯塔基貓頭鷹、威嵐等則以更完整、更具深度的酒款陣容亮相，成為本屆嘉年華的風味地標。

許多品牌更帶來「嘉年華限定品飲」與台灣市場罕見酒款，讓參與者得以一次品味多款高端與限量選桶，是本屆活動最受追捧的亮點之一。

三日美式城市派對 音樂 × 舞蹈 × 文化全面引爆

延續去年首屆成功經驗，本屆嘉年華將美國酒文化與城市娛樂體驗融合，打造更具沉浸感的美式街頭節慶。

活動亮點包括：

- Hooters Girls 熱力登場：以舞蹈與互動開啟美式氣氛

- ADOGA 樂團戶外演唱：以藍調、搖滾、鄉村等經典曲風重現美國戶外音樂節

- DJ Night 派對時段：夜幕降臨後，香堤大道成為城市中的美式露天舞池

- 「微醺列車」主題導覽：以輕鬆詼諧方式帶領民眾深入認識美國威士忌，場場滿席

更有ATT4Fun戶外"揪嗨"廣場的美威之夜，讓三天活動從午後熱鬧到深夜，人潮絡繹不絕，整條香堤大道充滿笑聲、酒香與音樂，是台北冬季少見的文化慶典風景。

嘉年華帶動市場活力 美國威士忌在台成長動能強勁

根據初估，現場三日共創造 超過新台幣 200 萬元 的美國威士忌銷售額，並於社群平台、媒體報導、KOL 分享中獲得高度關注。主辦單位表示，今年無論是品牌投入度、民眾參與度或市場反饋，皆顯示台灣對美國威士忌的接受度正大幅成長。

2025台灣美國威士忌文化嘉年華 主辦委員會主席 陳展鑫總經理表示：

「今年的嘉年華規模更大、內容更完整，我們非常高興看到新品牌受到歡迎，也看到台灣消費者展現高度品味。活動成果超越預期，我們將持續推動美國威士忌文化，期待明年帶來更豐富的體驗。」

關於台灣美國威士忌文化嘉年華

「台灣美國威士忌文化嘉年華」致力推廣美國威士忌文化，串連品牌、酒吧、業界與消費者，打造全台唯一以美國威士忌為核心的年度慶典。

未來主辦方將持續擴大品牌參與度、提升文化內容，讓台灣成為亞洲最具潛力的美國威士忌文化舞台之一。

SOURCE Joie de Vivre