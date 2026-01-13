第二屆《飛躍繪本》-- 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃舉行「成果分享會暨大師班」 推動香港繪本插畫走向國際

羅頴思Venus Lo (LOSZEHAHA) 榮獲2025 BIBF 國際插畫大賽（專業賽道）專家推薦獎（產品與包裝類）及入圍獎（封面類），並成功入圍2025金風車國際青年插畫家大賽（商業應用類），同時於3x3 國際插畫大獎 No.22 獲得優選獎及榮譽提名獎，其作品亦被獲選為2025亞洲繪本作品展Book Illustrators Gallery展出作品。

李鈺淇Florence Yuk-ki Lee成功入圍2025 BIBF 國際插畫大賽（兒童出版類）及2025 WIA 世界插畫獎長名單。

蕭錦恩Kimberly Sio榮獲2025 JIA插畫大獎銅獎。

車建婷 (車婷) Che-ting 及葉滙盈 (狄維爾) Deville Dewil同時入選2025亞洲繪本作品展Book Illustrators Gallery。

這些獎項不僅是對入選繪本插畫師個人創作的肯定，更彰顯香港原創插畫在國際舞台上的競爭力與潛力。

今日的活動除了有入選本屆《飛躍繪本》的本地繪本插畫師分享外，更舉行「大師班」，特別邀請內地著名繪本藝術家九兒親臨分享。九兒是2025『卓越大師．中國』得獎者，亦是首位入選國際兒童讀物聯盟（IBBY）榮譽榜單的中國內地女畫家，曾擔任金風車國際青年插畫家大賽評委並獲多個國際獎項，包括第十四屆及十六屆文津獎、第七屆豐子愷兒童繪本獎佳作獎、2020年陳伯吹國際兒童文學獎繪本獎、2020年美國伊索榮譽獎及2021年俄羅斯印象圖書獎等。她於「大師班」中分享創作心得，並與本地插畫師進行現場交流，促進中國內地與香港在繪本插畫創作文化方面的互動交流。

本屆《飛躍繪本》亦繼續支援入選的繪本插畫師創作全新的無字繪本，以參加2025年國際無字書大賽。項目更為此向繪本插畫師提供了三輪小組導師會議，協助她們完善參賽作品及提高創作水平。此外，大會更為有關繪本插畫師製作作品集，並安排業界專家為她們提供推廣技巧培訓，提升他們與出版商洽談合作的能力。

創意創業會會長鄭凱謙先生表示：「八位繪本插畫師在創作與國際交流方面均有突破，展現出香港原創繪本的實力與潛力。透過參與三大國際書展，他們成功與境外出版商建立聯繫，拓展合作機會。我們也見證了他們榮獲超過10個國際比賽的獎項及入圍。今天的分享會不僅總結成果，更是對本地繪本插畫師努力的肯定。我們期望未來能延續這份動力，讓更多本地創作人走向世界，為香港文化創意產業注入新力量。」

有關《飛躍繪本》的詳情，可瀏覽網頁：https://goillustrators.hk/

有關創意創業會

創意創業會成立於2007年，致力推動各大小創意創業活動，加強推動「創意創業」精神及商務教育，並與政府及其他團體合作，讓有志創業人士能夠分享經驗及營商策略；協助創業人士面對困難和為他們提供意見，提升香港的競爭能力，履行對社會的責任。欲知更多關於創意創業會，請瀏覽https://iea.org.hk。

有關文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網頁：https://www.ccidahk.gov.hk。

SOURCE 創意創業會