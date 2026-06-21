小龍馬慈善基金會主辦 香港賽馬會呈獻「融馬情國際藝術巡展」 添馬公園成社區打卡新熱點

新聞提供者小龍馬慈善基金會
21 6月, 2026, 11:30 CST
香港2026年6月21日 /美通社/ -- 繼日前在尖沙咀香港文化中心成功舉辦首站社區展覽後，由小龍馬慈善基金會主辦、香港賽馬會呈獻的「融馬情國際藝術巡展」近日移師至金鐘添馬公園，並於6月19日正式舉行啟動儀式。本次巡展以知名藝術家馬興文創作的馬匹雕塑為核心，頌揚人馬之間的深厚情誼，象徵馬會與社區攜手同行，將添馬公園打造為充滿藝術氣息的社區新熱點。
「融馬情國際藝術巡展」為馬會馬年系列活動之一，啟動儀式陣容鼎盛，出席主禮嘉賓包括香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港賽馬會行政總裁應家柏、「共創明『Teen』計劃」團體活動諮詢委員會主席廖玲玲，以及藝術家馬興文。多位嘉賓共同為展覽揭幕，見證藝術與社區共融的重要時刻。
作為本次巡展的策劃人，藝術家馬興文將「共融」理念深度融入展覽的每一個環節。他強調，藝術不應高高在上，而是「玩出來的、活生生、真實的生命體驗」。在添馬公園站，除了馬興文親自創作的兩座高達三米以上的「融馬」雕塑外，現場還展出了多座由社區人士共同參與創作的馬匹雕塑，打破了藝術家與公眾之間的界限，讓不同年齡、不同背景的市民都能在創作與欣賞中感受到藝術的包容與溫度。
這種「共融」不僅體現在社區共創上，更延伸至文化與科技的跨界對話。展覽以「馬」為精神紐帶，將中國傳統文化中象徵奮進與團結的「龍馬精神」，與當代多媒體裝置藝術相結合。特別值得一提的是，展覽期間逢週五至週日晚上八時至九時，現場將加插以馬為主題的光影投射燈光秀。透過創新投影技術，靜態的雕塑被賦予了奔騰的動感與力量，讓市民在打卡留念的同時，也能直觀感受到傳統文化與現代科技交融所迸發出的獨特魅力。
馬興文策劃的「融馬情國際藝術巡展」由香港賽馬會全力支持，添馬公園站將由即日起至6月28日免費向公眾開放。據悉，本次巡展後續還將陸續移師深圳、廣州、上海及北京等地進行社區展覽，透過藝術與社區的持續互動，讓更多市民感受馬文化與當代藝術融合的魅力。
從尖沙咀到金鐘，再到即將開啟的大灣區城市，「融馬情國際藝術巡展」正以藝術為橋樑，踐行著馬興文與小龍馬慈善基金會的共融理念。展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一次凝聚社區力量、傳遞關愛與正能量的社會實踐，讓「共融」的精神在城市的每一個角落生根發芽。
SOURCE 小龍馬慈善基金會
分享這篇文章