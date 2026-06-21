小龍馬慈善基金會主辦 香港賽馬會呈獻「融馬情國際藝術巡展」 添馬公園成社區打卡新熱點

作為本次巡展的策劃人，藝術家馬興文將「共融」理念深度融入展覽的每一個環節。他強調，藝術不應高高在上，而是「玩出來的、活生生、真實的生命體驗」。在添馬公園站，除了馬興文親自創作的兩座高達三米以上的「融馬」雕塑外，現場還展出了多座由社區人士共同參與創作的馬匹雕塑，打破了藝術家與公眾之間的界限，讓不同年齡、不同背景的市民都能在創作與欣賞中感受到藝術的包容與溫度。

這種「共融」不僅體現在社區共創上，更延伸至文化與科技的跨界對話。展覽以「馬」為精神紐帶，將中國傳統文化中象徵奮進與團結的「龍馬精神」，與當代多媒體裝置藝術相結合。特別值得一提的是，展覽期間逢週五至週日晚上八時至九時，現場將加插以馬為主題的光影投射燈光秀。透過創新投影技術，靜態的雕塑被賦予了奔騰的動感與力量，讓市民在打卡留念的同時，也能直觀感受到傳統文化與現代科技交融所迸發出的獨特魅力。

馬興文策劃的「融馬情國際藝術巡展」由香港賽馬會全力支持，添馬公園站將由即日起至6月28日免費向公眾開放。據悉，本次巡展後續還將陸續移師深圳、廣州、上海及北京等地進行社區展覽，透過藝術與社區的持續互動，讓更多市民感受馬文化與當代藝術融合的魅力。

從尖沙咀到金鐘，再到即將開啟的大灣區城市，「融馬情國際藝術巡展」正以藝術為橋樑，踐行著馬興文與小龍馬慈善基金會的共融理念。展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一次凝聚社區力量、傳遞關愛與正能量的社會實踐，讓「共融」的精神在城市的每一個角落生根發芽。

SOURCE 小龍馬慈善基金會