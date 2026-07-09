推動校園數碼共融 「數碼無障礙嘉許計劃」提升學校網站及流動應用程式可達性 照顧多元需要用戶

香港2026年7月9日 /美通社/ -- 隨着數碼科技迅速發展，學校在行政管理、教與學及家校溝通方面，愈來愈依賴網站及流動應用程式發放資訊，包括校務通告、課程安排、活動報名、網上表格及即時通知等。對學生及家長而言，學校的數碼平台已成為獲取重要資訊及參與校園生活的主要渠道，其可用性與便利程度，直接影響家校溝通的成效及校務運作的效率。

然而，使用學校數碼平台的用戶背景多元，當中可能包括長者、殘疾人士，以及有不同學習或溝通需要的用戶。若校方網站或流動應用程式在設計及內容未有充分考慮他們的需要，相關人士在瀏覽資訊、填寫網上表格、接收重要通知或使用互動功能時，可能會遇到不同程度的障礙，無形中削弱其參與學校事務的機會，亦影響學校在推動共融教育及促進平等參與方面的整體成效。

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）一直致力推動數碼共融及無障礙科技的應用，並與數字政策辦公室合共舉辦「數碼無障礙嘉許計劃」，由平等機會委員會擔任獨立顧問，協助不同界別（包括教育界）以更有系統及可持續的方式，了解、評估及提升其網站及流動應用程式的數碼無障礙水平，讓更多市民能平等地使用數碼服務。

參與計劃的學校可獲得以下支援：

更全面了解不同用戶（包括殘疾人士及長者）使用校方數碼平台的實際需要；

透過清晰而具體的框架，有效檢視並持續優化學校網站及流動應用程式的可用性與無障礙程度；

向家長、學生及社會大眾展示學校重視共融、關愛與平等學習機會的教育理念，提升學校形象及公信力；

HKIRC 深信，數碼無障礙不單是一項技術層面的優化，更是學校履行社會責任、實踐全人教育及建立關愛校園的重要一環。學校只要及早投入、循序漸進地改善數碼平台，便能有效提升資訊傳遞的效率，讓更多家庭平等地參與校園生活，進一步鞏固家校夥伴關係，共同營造一個包容、多元及可持續發展的學習環境。

誠邀教育界積極參與「數碼無障礙嘉許計劃」，攜手推動更具前瞻性的校園數碼發展，為學生、家長及社會創造更共融的未來。

本屆嘉許計劃現已接受報名，並將提供免費工作坊，協助業界了解更多有關數碼無障礙的知識。

官方網站： https://www.digital-accessibility.hk

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