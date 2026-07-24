建造業議會匯聚業界領袖 上下齊心提升安全文化

強化監督與4S應用

活動亦邀請香港房地產協會會長郭海生先生、中華電力有限公司發電業務部高級總監劉志強工程師，以及香港鐵路有限公司項目及工程拓展總監鄧輝豪工程師擔任講者，分享提升工地安全的要點。議會執行總監鄭定寕工程師則主持交流環節，與業界多位代表探討工地管理的關鍵，冀望在場出席者汲取經驗，管理層至前線人員，每個步驟都不容忽視。

在工地管理方面，何安誠表示認同鄧輝豪工程師提倡「沒有監督，不得開工」，並指出要進一步加強現場閉路電視(CCTV)監察和問責，提升工地透明度及安全管理成效。他同時建議所有監督人員、安全主任等管理人員，履行工作任務時均須佩戴隨身攝錄裝置，以便更有效記錄現場情況，協助預防事故及檢討。他又表示，議會將繼續推動業界全面落實「前線人員安全表現紀錄計劃」，善用「安全智慧工地」系統（4S）等科技，協助監察高風險工序，提升即時警示及應變能力，從而減少工地意外發生機會。

推動全生命周期建築設計安全理念

何安誠亦提到，業界應將「建築設計安全」（Design for Safety）理念貫穿整個建築生命週期，由規劃、設計、施工以至營運及維修階段都持續實踐，並將之培養成為業界的日常習慣。他認為，只有從源頭減少風險，才能更有效提升整體工程安全水平，為工友及市民建立更穩固的安全保障。

應用CIC AI助理（建造安全） 加強專業培訓

議會早前推出CIC AI助理（建造安全），並將之加入CIC APP。工地不同崗位人員只要用手提電話拍下工地情況，即可快速獲取與工地安全相關之要求及指引，並透過AI即時對答，協助識別安全培訓及取得參考建議。在培訓方面，何安誠呼籲業界除了多加應用CIC AI助理（建造安全）外，亦要進一步加強承建商及分判商監督人員的培訓，工程團隊可考慮「包班」，安排旗下工程人員接受培訓，或自行為他們提供培訓，以提升前線管理能力和安全意識。他指出，工地安全不僅依賴制度與科技，更有賴人員的專業判斷和現場執行力，故培育具備安全管理能力的前線團隊至關重要。

安全檢視日提高意識

議會安全專責委員會主席王紹恆先生則表示，建造業在2026年年初至今發生14宗工業意外，不僅令14名工友失去生命，亦對其家庭造成沉重打擊，令人深感痛心。本周初，議會在全港推行「安全檢視日」，讓管理層及工友反思工作安全，提升安全意識。他指出，是次研討會及安全檢視日十分重要，因為業界需要親身接觸、實地了解及反思工地風險，並透過不同嘉賓分享，檢視今年餘下時間如何做得更好，特別是加強檢視人體高處墮下及物件墮下等風險。

加強4S突擊巡查

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師表示，安全不僅是對工友的承諾，亦關乎社會對建造業的信心，因此必須以零容忍態度打擊工地陋習。他感謝議會於7月初成立特別巡查專隊，加強突擊巡查所有已獲發「安全智慧工地」系統標籤的工地，尤其是涉及高風險工序的工地。他強調，保障建造安全不能紙上談兵，必須「知行合一」，杜絕僥倖心態，並齊心推動安全文化，讓行業持續發展。

建造業議會強調「工地安全，人人有責，各司其職」，業界必須以「工地零意外」為共同目標，透過監督、科技、設計、監測及培訓多管齊下，持續推動建造業安全文化升級攜手建設更安全、更專業的工作環境。

SOURCE 建造業議會