香港國際公益慈善論壇邁向十週年 匯聚全球領袖「躍動惠群 善行致遠」

新聞提供者香港賽馬會
26 8月, 2026, 21:45 CST
香港2026年8月26日 /美通社/ -- 由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的2026香港國際公益慈善論壇（PBC 2026）將於9月7日至8日假西九文化區舉行。今年論壇已是第五屆，亦是踏入十週年的重要里程碑，以「躍動惠群 善行致遠」為主題，雲集一眾來自世界各地的體育、公益慈善、學術、商界、政府和社會各界的領袖。是次論壇從全球頂尖體育運動及優秀運動員中汲取靈感 ，探討如何借鏡體育運動的自律、專注、堅韌及團隊協作，為社會帶來持續而具體的改變。
馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏表示，今年論壇主題靈感源自全球頂尖體育運動及優秀運動員所展現的精神價值。鑒於當前亟需應對多項迫切的全球社會議題，尤其是締造具影響力且可持續的效益，2026 香港國際公益慈善論壇邀請各位與會者聚首一堂，共同探討公益慈善業界可以從體壇翹楚所秉持的價值理念和成功之道得到啟發。
參與今屆論壇的基金會包括：蓋茨基金會、陳廷驊基金會、利希慎基金、姚基金、賽諾菲安萬特基金會、騰訊公益慈善基金會、The Majurity Trust、連氏基金會、Essl Foundation等。本屆論壇將雲集全球逾2,000名代表，包括超過80位知名講者，以及超過350個本地、區域或國際著名基金會代表。蒞臨論壇的知名演講嘉賓包括：
- 紐西蘭前總理、聯合國開發計劃署前署長海倫•克拉克
- 蓋茨基金會全球增長與機遇部門總裁哈里•梅農
因應全球公益慈善的發展不斷演變，香港國際公益慈善論壇將繼續作為促進全球公益慈善交流與合作的重要平台。為期兩天的論壇將圍繞多項迫切的社會議題展開專題討論，涵蓋衞生健康、長者福祉、紓緩都市貧窮、文化遺產保育、青年發展、氣候韌性以及共融就業等。此外，論壇將設有一系列以體育為主題的討論環節，探討如何把體育運動所體現的價值觀與經驗應用於公益慈善、提升領導力、組織建設及系統變革。透過實踐匯談、共學工作坊和其他延伸活動，論壇將促進創新理念的實踐，並深入討論如何轉化社會影響力成為具體成果，惠及社區。
同時，論壇期間將發佈多項重要成果，包括首份《香港賽馬會慈善信託基金成效報告》、亞洲公益慈善研究計劃中期報告，以及由Bridgespan撰寫有關高效益家族慈善事業的研究報告。
為展現體育、文化與社區共融，論壇第一天的開幕典禮將呈獻一場別具意義的表演，由賽馬會樂動人生計劃的學生、無限亮的輪椅舞者，以及賽馬會「觸動」舞蹈計劃的柏金遜症舞者攜手演出，充分展示馬會慈善信託基金捐助項目如何促進青年和不同背景人士的個人成長、提升自信和拓展抱負。
2026香港國際公益慈善論壇僅限受邀嘉賓參與。有關論壇的詳細活動日程和演講嘉賓名單，請瀏覽：https://www.pbcforum.hk/zh-hk/。
有關圖片可於香港賽馬會網站 (https://corporate.hkjc.com/zh-hk/news-and-publications/corporate-news)下載。
SOURCE 香港賽馬會
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