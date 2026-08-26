香港國際公益慈善論壇邁向十週年 匯聚全球領袖「躍動惠群 善行致遠」

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的2026香港國際公益慈善論壇（PBC 2026）將於9月7日至8日假西九文化區舉行。今年論壇已是第五屆，亦是踏入十週年的重要里程碑，以「躍動惠群 善行致遠」為主題，雲集一眾來自世界各地的體育、公益慈善、學術、商界、政府和社會各界的領袖。是次論壇從全球頂尖體育運動及優秀運動員中汲取靈感 ，探討如何借鏡體育運動的自律、專注、堅韌及團隊協作，為社會帶來持續而具體的改變。

馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏表示，今年論壇主題靈感源自全球頂尖體育運動及優秀運動員所展現的精神價值。鑒於當前亟需應對多項迫切的全球社會議題，尤其是締造具影響力且可持續的效益，2026 香港國際公益慈善論壇邀請各位與會者聚首一堂，共同探討公益慈善業界可以從體壇翹楚所秉持的價值理念和成功之道得到啟發。