香港賽馬會舉辦Lenovo呈獻：「八戰百勝」賽事圓滿舉行

參賽陣容如下：

象徵隊伍 賽駒 騎師 西班牙 哥倫布 莫雷拉 阿根廷 紅海勁 何澤堯 摩洛哥 巴閉仔 周俊樂 瑞士 追風 潘頓 比利時 好運年 艾兆禮 法國 準希望 巴度 挪威 焦點 潘明輝 英格蘭 八心之星 希威森

香港賽馬會體育業務執行總監施永傑先生說：「賽馬一向關乎國家榮耀，足球也是一樣。香港賽馬會舉辦『八戰百勝』賽事，希望以別具一格的形式把兩項運動合而為一。在全場燈光照射下，八匹賽駒列陣草地跑道上，而各駒的騎師破例不穿該駒綵衣，改為披上以翌日展開的足球盛事八強賽各隊球衣為設計靈感的特別綵衣。這不是一場普通賽事，我們希望在全球最大規模的體育盛事舉行之際，開創體壇前所未見的先河。」

配上香港一眾世界頂級騎師的八匹本地賽駒，在此賽一展身手，不但體現馬會致力吸引頂尖人馬在賽場顯技，同時把這個融合足球與賽馬的嶄新概念，為體育運動愛好者呈獻一場精彩賽事。

除了緊張刺激的競技場面外，「八戰百勝」也結合了極具意義的慈善元素。作為位居世界前列的慈善捐助機構之一，馬會代表此賽八匹參賽馬的馬主，向他們所指定的慈善機構捐款，弘揚「賽馬惠慈善」的精神，致力建設更美好社會。

馬會與FIFA世界盃 2026™官方技術合作夥伴聯想集團（Lenovo）建立全新策略合作夥伴關係。賽事當日，聯想集團呈獻沉浸式AI足球體驗專區「Lenovo體驗館」，展示其作為 FIFA世界盃 2026™官方技術合作夥伴的創新科技。

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香港賽馬會

香港賽馬會（馬會）成立於1884年，是致力建設更美好社會的世界級體育及娛樂機構。馬會透過其結合賽馬及馬場娛樂、會員會所，以及慈善及社區貢獻的獨特綜合營運模式，創造經濟及社會價值。2024/25年度，馬會回饋社會共391億港元。當中包括透過各項稅款及撥款，向香港特區政府貢獻301億港元，以及已審批慈善捐款90億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，其慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構。請瀏覽www.hkjc.com。

SOURCE 香港賽馬會