運動旅遊和音樂旅遊創造刺激消費的新機會 - Collinson International科領盛國際發佈的全球調查報告揭示在產業價值不斷增長的運動旅遊與音樂旅遊市場中，企業如何透過提高體育迷和樂迷的參與度，在這個市場佔有一席之地

亞太區 80% 的體育迷和樂迷曾經乘坐飛機前往目的地觀看球隊比賽或藝人演出

體育迷是全球最大消費群體，亞太區 57% 的體育迷每人每次旅行花費超過 500 美元

相較於熟悉的地方，亞太區五分之四的受訪者更願意去新的目的地觀看賽事或演出

新加坡2024年9月17日 /美通社/ -- Priority Pass 和 LoungeKey 的所有者和營運商 Collinson International 科領盛國際發佈了最新的全球調查報告《運動旅遊和音樂旅遊的價值》，探討為了參加體育和音樂活動而旅行的旅客的旅行和消費習慣。這項新的研究顯示，與參加音樂活動的旅客相比，在世界各地，參加體育活動的旅客更願意消費；亞太區 57% 的體育迷每人每次旅行的花費超過 500 美元。

運動旅遊和音樂旅遊產業增長迅速。2023 年，運動旅遊的估算產值為 5,647 億美元，預計到 2032 年將增長將近一倍，達到 1.33 兆美元。[1] 同樣，音樂旅遊產業也有望大幅增長，預計到 2032 年產值將達到 138 億美元。[2] 推動這一趨勢的主要因素有三個：(1) 活動：隨著體育賽事和音樂盛會不斷增多，粉絲有了更多的旅行目的地可以選擇；(2) 曝光：電視和串流媒體使得新舊體育聯賽國際化，激發體育迷對旅行的熱情，而樂迷則發現，去國外觀看演出可能更具成本效益；(3) 體驗：在經歷了多年的疫情旅行限制之後，粉絲又回到活動現場，而且希望獲得全新、更優化的體驗。

很明顯，運動旅遊和音樂旅遊正在蓬勃發展，參加此類活動的旅客的期望值很高。這一人數日益增長的旅客群體為企業帶來巨大的發展機會。在亞太區，過去三年曾經或在未來 12 個月內計劃搭飛機到現場參加體育活動的人有 85% (超過五分之四)，參加音樂活動的人則有 74%。在這些旅客中，超過一半 (53%) 的人每年旅行一次以上，19% 的人每年參加三次甚至更多的活動。

消費習慣

體育迷是全球最大的消費群體，亞太區 57% 的體育迷每次旅行花費超過 500 美元。值得注意的是，亞太區有 12% 的受訪者每次旅行花費超過 2,000 美元。全球範圍內，25-34 歲年齡段的人總體消費最高，其中三分之一 (33%) 的人在旅行參加體育活動時消費超過 1,000 美元，31% 的人在旅行參加音樂活動時消費超過 1,000 美元。

全球體育迷在機場的消費額一般是 100 美元 (44%)，但這一數字在不同賽事之間差別相當大，旅行觀看籃球賽、F1 車賽和奧運的人群中，準備消費 200 美元或更多的人占比分別為 30%、32% 和 31%。在旅行的樂迷中，25% 的人準備消費 200 美元或更多。

亞太區超過五分之四 (82%) 的體育迷和樂迷曾前往某個自己以前從未去過的城市或國家，觀看他們喜愛的球隊比賽或藝人的演出，其中 28% 的人表示他們曾再次造訪這些城市或國家，另有 31% 的人計劃今後再次造訪。這為活動舉辦地的企業帶來巨大的經濟發展機會——尤其考慮到此類重複業務可以提前確定。

更勝一籌的機場體驗

為觀看自己喜愛的運動隊伍比賽或藝人的演出而旅行的人，會尋求更高級的旅行體驗。這意味著他們更有可能願意在機場享受優質的體驗。

亞太區超過一半 (52%) 的受訪者在為參加某個體育或音樂活動而旅行時享受過機場體驗，包括使用機場貴賓室 (34%)、遊戲室 (15%)、睡眠艙 (16%) 和水療設施 (13%)。亞太區的受訪者使用機場貴賓室的首要原因是在觀看球隊比賽或藝人演出之前或之後放鬆身心 (58% 的體育迷和 59% 的樂迷)，其次是為了享受機場的餐飲服務 (56% 的體育迷和 57% 的樂迷)。

在整個旅程中消費較多的旅客，使用機場貴賓室的機率也更高。在世界各地，旅行觀看籃球賽事、F1 車賽和奧運的旅客，更有可能使用貴賓室，比例分別達到 48%、45% 和 44%。他們在此類旅行中的消費也最多。

量身客製客戶參與度和忠誠度計劃

亞太區為觀看體育比賽或音樂演出而旅行的人群中，有大約 65% 的人參加了客戶參與度和忠誠度計劃。其中許多人參加的客戶參與度和忠誠度計劃提供積分/里程 (46%)、航班折扣 (50%)、機票折扣 (39%) 或住宿折扣 (38%)。亞太區超過三分之一 (39%) 的受訪者會選擇提供專屬旅行權益的信用卡。此類權益包括使用機場貴賓室、旅行保險 (42%)，以及包含機票、住宿、交通接送和活動門票的套餐 (42%)。

透過信用卡享受機場貴賓室服務是一項很受歡迎的旅行優惠，尤其是對來自印度 (43%)、中國香港 (41%)、阿拉伯聯合大公國 (41%)、澳大利亞 (41%)、新加坡 (40%)、德國 (34%)、英國 (33%) 和巴西 (32%) 的旅客而言。

「到現場觀看標誌性體育賽事和音樂盛會的全球粉絲群體正在日益壯大。他們希望獲得難忘的體驗，並且準備一擲千金，讓自己享受一段格外特別的旅程，」 Priority Pass 的所有者和營運商 Collinson International科領盛國際執行長 Christopher Evans 說道。「粉絲代表著忠誠。這項新研究顯示，粉絲非常重視旅行權益。對旅遊業和以旅行常客為目標客戶的企業來說，這無疑是一個好消息。它們可以提供粉絲所渴望的旅行權益，從而抓住運動旅遊和音樂旅遊產業蓬勃興起的機會。成為這些旅行常客的首選，將讓他們佔盡先機，包括提高客戶參與度，鞏固忠誠度，以及刺激更多的跨境消費。」

「體育賽事和音樂盛會激發起人們旅行的渴望，推動粉絲前往全球的各個角落。隨著亞太區粉絲對運動旅遊和音樂旅遊的需求不斷增長，相關的企業將迎來巨大的商機，」 Collinson International 科領盛國際全球首席商務長兼亞太區總裁 Todd Handcock 說道。「這對旅遊業而言尤其如此，因為亞太區的旅客是全球消費最高的人群之一。金融服務機構同樣會受益良多，技術的進步、消費者不斷升級的期望和來自競爭對手的創新壓力，將引發整個行業發生重大的轉變。當企業在這個不斷變化的時代中摸索著前進時，消費者的忠誠度和參與度將成為推動他們成長和取得競爭優勢的關鍵因素。能夠恰當利用各個體育和音樂活動，運用相關獎勵來增強自身的實力和影響力的品牌，將收穫更高的客戶參與度和留存率，並從中獲益。」

如需瞭解更多內容，請 點擊此處閱讀完整報告 。

[1] Global Markets Insights《2024 – 2032 運動旅遊市場預測》 https://www.gminsights.com/industry-analysis/sports-tourism-market [2] Custom Market Insights 《2024-2033 全球音樂旅遊市場》 https://www.custommarketinsights.com/report/music-tourism-market/

編輯須知

此項研究受 Collinson International科領盛國際委託獨立進行。研究報告未得到文中提及的任何一方的背書。

研究方法：此獨立研究由 Priority Pass 計劃的所有者和營運商 Collinson International 科領盛國際委託執行，樣本包含 8,537 名旅客，來自 17 個國家和地區，包括：澳大利亞 (505)、巴西 (502)、哥倫比亞 (503)、法國 (501)、德國 (503)、中國香港 (501)、印度 (502)、義大利 (504)、墨西哥 (502)、秘魯 (503)、沙烏地阿拉伯 (501)、新加坡 (503)、西班牙 (501)、泰國 (503)、阿拉伯聯合大公國 (501)、英國 (502) 和美國 (500)。調查以線上問卷的形式於 2024 年 6 月完成。

貨幣單位：美元。

關於 Collinson International 科領盛國際

全球性私有企業 Collinson International 科領盛國際 致力於讓旅行更輕鬆，讓旅程更從容。我們與世界領先的支付網路、超過 1,400 家銀行、90 家航空公司和 20 個酒店集團合作。我們在機場體驗、忠誠度計劃和客戶互動領域領先於市場，並為超過 4 億的終端客戶提供保險解決方案。

Collinson International科領盛國際是全球首創且出類拔萃的機場體驗計劃 Priority Pass 的營運商。透過此計劃，旅客可以使用全球 145 個國家與地區 725 個機場與旅行樞紐的 1,600 多個貴賓室和體驗項目，包括餐飲、購物、睡眠和水療等，讓每一次旅行都成就特別的回憶。

SOURCE Collinson International