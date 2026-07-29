Collinson International 攜手國泰人壽為航班中斷旅客提供機場貴賓室服務

台灣符合條件的國泰人壽保戶遇到航班延誤或取消時，可透過 Collinson International 的航班中斷解決方案SmartDelay™，免費使用全球超過 1,800 個機場貴賓室及旅行體驗項目

台北2026年7月29日 /美通社/ -- 機場體驗、忠誠度和客戶參與度解決方案領域的全球領先企業、Priority Pass 的所有者與營運商 Collinson International，今日宣佈與業界領先的壽險公司國泰人壽 (Cathay Life) 建立戰略合作夥伴。符合條件的台灣保戶可透過 Collinson International 提供的航班中斷解決方案 SmartDelay™，在航班延誤或取消時，免費使用全球 1,800 多個機場貴賓室及旅行體驗項目。

根據本次合作方案，台灣保戶透過網路投保國泰人壽海外旅行平安險且單筆保費達新臺幣 1,000元 (含) 以上，即可享有一次往返行程中最多兩趟航班的 SmartDelay 權益。符合條件的保戶將獲得一組兌換序號，可在預定起飛時間至少 24 小時前預先登記航班及乘客資訊，無需額外註冊或申請理賠。

若航班取消或延誤超過 60 分鐘，符合條件的保戶將立即收到一張電子通行憑證，可用於進入機場貴賓室或旅行體驗項目場所 (包括水療、睡眠艙、餐飲)。每張電子憑證自發放之日起三個月內有效，限單次使用，可在今後的旅途中兌換使用權益。同時，客戶還可憑此憑證攜帶最多三位同伴使用合作機場貴賓室或旅行體驗項目。

隨著全球旅遊熱潮持續升溫，航班異動與延誤的情況也日益頻繁，此次合作正逢其時。近期的航班中斷統計資料顯示，2026 年上半年，[1]台灣有近 40,000 名旅客受到航班取消或延誤超過一小時的影響，其中近 60% 的旅客遭遇了 1 至 2 小時的延誤。由於許多旅客在航班中斷期間仍滯留機場，因此能夠使用貴賓室及其他高級服務已成為提升旅遊品質的關鍵價值。根據 Collinson International 發佈的《未來旅行趨勢：智、速、連》報告，亞太地區 80% 的旅客曾使用過機場貴賓室至少一次。

「隨著全球空域限制及客運量的持續攀升，航空業面臨的壓力不斷加大，旅客愈發重視突發狀況下能協助他們從容應對航班異動的解決方案，」Collinson International 北亞地區董事總經理李怡安說道。「我們很高興能夠透過此次與國泰人壽的合作，向符合條件的保戶提供 SmartDelay 權益，讓他們在遇到航班延誤或取消時盡享安心無憂。」

「我們的首要任務是超越傳統的保險範疇，為保戶提供全面、現代化的保障，」國泰人壽總經理林昭廷表示。「鑒於目前全球航空運輸的複雜局勢，我們深知航班中斷帶給旅客的不確定性正在日益增加。透過與 Collinson International 的合作，我們的客戶可以享受世界各地眾多的機場貴賓室和旅行體驗項目。這讓我們能在他們最需要的時刻及時提供舒適、便捷與安心。」

洽詢國泰人壽符合條件的保險商品，請點擊 https://cathaylife.tw/LLYqKml 。

[1] 此調查由 Cirium 於 2026 年 1 月 1 日 – 2026 年 6 月 30 日期間執行

注：

網路投保旅平險且單筆保費達新臺幣 1,000 元(含) 以上的客戶，將獲得一組兌換序號，可在預定起飛時間至少 24 小時前預先登記最多兩趟航班及旅客的資訊，從而滿足獲得 SmartDelay 權益的資格。

一旦發生符合條件的航班延誤或取消，SmartDelay 將立即向符合條件的旅客傳送電子郵件，並附上免費的機場貴賓室使用憑證。

"航班"的定義是單一航班號碼的預先排期的單次飛行服務與行程。

若航班延誤未滿 60 分鐘或班機未取消，此項權益不提供。

航班延誤及取消須由航空公司依規定正式公告，並同步回報至 SmartDelay 指定的航班狀態數據服務商 FlightStats。

關於 Collinson International

全球性私有企業 Collinson International 致力於讓旅行更輕鬆，讓旅程更從容。

我們與世界領先的支付網路、超過 1,400 家銀行、90 家航空公司和 20 個酒店集團合作。我們在機場體驗、忠誠度計劃和客戶互動領域領先於市場，並為超過 4 億的終端客戶提供保險解決方案。

Collinson International 是全球首創且出類拔萃的機場體驗計劃 Priority Pass 的營運商。透過此計劃，旅客可以使用全球 146 個國家與地區 865 個機場的 1,900 多個貴賓室和旅行體驗項目，包括餐飲、購物、睡眠和水療等，讓每一次旅行都成就特別的回憶。

Collinson International 的航班中斷援助產品 SmartDelay，可在航班延誤或取消時，讓已登記航班資訊的乘客使用機場貴賓室，或享受替代權益。

關於國泰人壽

國泰人壽保險股份有限公司成立於 1962 年。作為台灣最值得信賴的金融保險品牌，我們持續整合線上、線下等全通路資源，透過創新推動保險服務轉型。秉持"BETTER TOGETHER 共創更好"的精神，我們致力於成為亞太地區領先的金融機構，同時守護每一個家庭的幸福安康。

SOURCE Collinson International