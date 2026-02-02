新鴻基地產旗下優質租住品牌 - TOWNPLACE 本舍 全港首推可賺取 The Point 積分

TOWNPLACE 本舍 為新地自家打造的最新優質租住品牌，傳承新地享譽盛名的豪宅租務卓越傳統，專為環球高管及專業人士打造優質租住方案。作為新地豪宅租務的創新延續，TOWNPLACE 本舍 整合集團優勢資源，昇華當代精英的高端租住體驗。

品牌旗下三大項目位處中環半山、堅尼地城及西九優越地段，合共提供近1,300個單位。其中最新臨海旗艦項目TOWNPLACE WEST KOWLOON (本舍西九) 為品牌定位之作，緊靠新地西九綜合發展項目，坐擁無遮擋的維港海景，距離高鐵西九龍站僅一站之隔#，盡享瞬達大灣區核心城市的地利優勢。該旗艦項目不僅享有西九文化區的藝術氛圍，更可無縫連接新地旗下環球貿易廣場（ICC）、International Gateway Centre (IGC) 、西九藝術廣場大樓 (Artist Square Towers)，以至位於中環核心的國際金融中心（ifc）的頂級商務、購物與文化藝術體驗，代表新地對未來高端租住生活的前瞻佈局。

#「一站之隔」是指由鄰近 TOWNPLACE WEST KOWLOON 本舍西九的港鐵南昌站出發，前往鄰近高鐵西九龍站的港鐵柯士甸站的鐵路車程為一個車站之距離。資料乃根據香港鐵路有限公司網站，僅供參考，實際車站數目可能因路線而異。最新資料請參閱香港鐵路有限公司網站。

開創業界先河 三大創新突破重塑現代奢華租住體驗

1. 入住即擁數碼通行證 無縫貫通新地生態圈

工作繁重仍堅持品味生活的行政精英，對效率與生活品質有著極致追求，需要隨時隨地享受頂級服務。因此 TOWNPLACE 本舍 積極推動租住旅程數碼化。讓租戶在簽約的一刻，即時獲得一張通往新地龐大生態圈的「尊貴通行證」。這項革新將原本獨立的「居住空間」與「消費網絡」打通，讓租戶瞬間融入新地覆蓋全港的優質生活網絡，包括 The Point 網路中涵蓋的近 30 個新地商場、近 3,000 間商戶，以及 6 間「帝」系酒店。從米芝蓮餐廳到國際精品，以至五星級酒店的餐飲住宿體驗，尊享跨越地域界限的頂級生活配套。

TOWNPLACE 本舍 透過將獎賞機制全面數碼化並直接整合至The Point App，積分獎賞將直接存入帳戶，每250積分可兌換成 $1 Point Dollar於指定商場商戶當現金使用，延續成生活中的實質獎賞。整個流程簡化了繁複的換領程序，並轉化為「無縫」且「即時回饋」的主動式生活享受，大幅提升租戶對品牌，甚至對集團的歸屬感。

最高可賺 75,000 The Point 積分 推薦獎賞無上限

由即日起，凡與臨海旗艦項目本舍西九簽訂新租約或續租，即可按合資格獎賞類別賺取相應的一次性定額 The Point 積分。指定合資格人士可獲額外積分，而 The Point Gold 會員更可享「賞上賞」禮遇，於所有獎賞之上再獲額外積分，總獎賞價值高達 75,000 積分*。此外，現有 TOWNPLACE 本舍 租戶成功推薦親友入住品牌旗下任何項目亦可賺取積分*，且不設推薦次數上限，實行獎賞無上限。

*受條款及細則約束，詳細請瀏覽 https://bit.ly/45rZjqW 。

註: 首次、再次入住及續租獎賞只適用於與TOWNPLACE WEST KOWLOON 本舍西九簽訂住宿協議之租戶；首次、再次入住及推薦獎賞下，所簽訂的住宿協議之租期須不少於一個月，而續租獎賞所簽訂的住宿協議之租期須不少於三個月；推薦獎賞並不適用於由 TOWNPLACE SOHO 本舍蘇豪 或 TOWNPLACE KENNEDY TOWN 本舍堅尼地城的現有租戶推薦入住該兩項目之情況。

2. 15分鐘CBD生活圈 串連港九黃金地段生活

TOWNPLACE 本舍 是在目前香港服務式住宅市場中，獨家提供TRIO會所通行體驗的品牌。有別於坊間單一項目的會所設施，TOWNPLACE 本舍 的租戶可跨越地域限制，自由穿梭品牌旗下分別位於中環半山、堅尼地城及西九臨海的三大頂級會所，總面積達83,000平方呎。每個據點均於步行距離直達港鐵站，15分鐘內覆蓋中環和西九核心商圈^。這項創新的安排，將租戶的生活空間由單一寓所無限延伸，獨享這張「城市通行證」，在香港具標誌性的三個黃金地段建立多重生活據點，為專業人士帶來極致靈活的尊尚居住體驗，同時確立了 TOWNPLACE 本舍 在高端租賃市場中無可比擬的領導地位。

^預計交通時間僅供參考，實際所需時間可能因應交通狀況、路線及天氣而有所不同。

3. 以訂製體驗賦能空間 打造高淨值社群的專屬社交主場

TOWNPLACE 本舍 以矽谷科技圈盛行的 Community Architect 理念為基礎，為每位租戶度身訂造專屬體驗旅程。摒棄傳統會所的被動式服務，專屬的 TOWNPLACE Community 團隊主動創造融合最新潮流的品味社交與健康生活體驗，以及與國際知名品牌的策略性聯乘。這不僅為會所空間注入嶄新活力，更將世界級的身心靈療癒體驗直接帶到家門前，昇華居所的尊貴價值與獨特性。

作為新地首個參與 The Point 的優質租住品牌，是次合作標誌著集團在住宅租賃業務的重要突破。未來的奢華居住體驗，居所不僅是享受空間，更是在於「連接」與「賦能」， TOWNPLACE 本舍 讓生活每一刻都與新地的優質服務同步脈動。透過與 The Point 的深度整合，為住戶打造了一個覆蓋居住、購物、餐飲、娛樂的完整生活生態圈。未來，TOWNPLACE 本舍 將持續探索創新模式，配合與集團旗下品牌的聯動，為住戶創造更大價值。

關於 TOWNPLACE 本舍

TOWNPLACE 本舍 為新鴻基地產旗下優質租住品牌，專為環球高管及專業人士打造，以「高質量連結」為核心構建專屬的本舍新貴精英社群，將奢華居所延伸至整個優質社交網絡與生活體驗。

TOWNPLACE 本舍 新貴精英居所租住系列遍佈港九優越地段，合共提供近 1,300 個單位。 TOWNPLACE SOHO 本舍蘇豪 (港鐵中環及香港站) 位於中環半山傳統豪宅地段，步行直達國際金融中心 (ifc) 及中環核心商業區；TOWNPLACE KENNEDY TOWN 本舍堅尼地城 (港鐵堅尼地城站) 坐落於港島西區備受追捧的尊尚地段，兼享海濱寧靜與都會便捷；全新西九臨海旗艦項目 TOWNPLACE WEST KOWLOON 本舍西九 (港鐵南昌站) 則緊靠新鴻基地產西九綜合發展項目，輕鬆融入西九核心商業及奢華生活圈。三大據點均具備卓越的交通網絡，鄰近港鐵站，高鐵及機場快綫，便利穿梭於香港各區及境外各地。

TOWNPLACE 本舍 作為獨家提供TRIO會所通行體驗的優質租住品牌，打通跨越維港兩岸頂級網絡的專屬生活圈，讓住戶尊享三大據點、總面積達 83,000 平方呎的豪華會所設施。從與海天相融的無邊際泳池，到配備世界級器材的全天候健身空間、籃球場及匹克球場等休閒設施，以至專業商務空間，一應俱全。更重要的是，專屬的 TOWNPLACE Community 團隊會在此精心策劃一系列奢華社交場景與專屬活動，將頂尖的硬件設施轉化為人與人之間優質的連結。項目亦設有寵物友善樓層及會所空間，締造全港最頂尖的臨海有寵生活體驗。

關於 The Point

新鴻基地產發展有限公司（新地）旗下的商場綜合會員計劃 The Point ，一直秉持以客為先的理念，持續優化顧客體驗。會員可透過 The Point 於全港近 30 個新地商場内，近 3,000 間商戶消費賺取積分。所獲積分可轉換為 Point Dollar 直接當作現金使用，又可在指定商場和停車場，兌換免費泊車優惠，或使用遍佈全港 18 區的電動車特快充電服務。 The Point 同時與集團其他業務包括 Go Royal、一田及數碼通等合作，令會員賺取積分更加方便，並豐富消閒購物體驗和獎賞範圍。 此外，The Point 會員於12個月內累積指定金額即可升級成為 The Point Gold 會員，盡享多項升級禮遇，包括額外積分賞、加倍泊車優惠、星級酒店餐飲禮遇、升級購物會籍，以及商戶獨家獎賞等。

SOURCE 新鴻基地產