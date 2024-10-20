香港乳癌基金會 主辦「乳健同行 2024」 慈善步行籌款活動圓滿舉行

近二千粉紅健兒齊集山頂 齊心邁步為乳健

香港2024年10月20日 /美通社/ -- 香港乳癌基金會（基金會）年度大型籌款活動「乳健同行 2024」於今天（10月20日）在港島山頂圓滿舉行，近二千名粉紅健兒踴躍參與，齊心邁步為乳健，喚起大眾關注乳癌在香港的威脅，同時籌款支持基金會透過教育及檢查服務推廣乳健、支援乳癌患者，以及乳癌研究及倡議等工作。

活動主禮嘉賓醫院管理局策略發展總監程偉權醫生在開幕致辭時說，乳癌是本港女性頭號癌症，2021年有逾5500 宗乳癌新症，較2011年增加達63%，反映需要持續關注乳癌帶來的健康威脅。程醫生提到，基金會在支援乳癌病人、乳癌研究、推廣乳房健康上不遺餘力，設乳健中心提供乳健教育及乳健檢查服務，並且為有經濟困難的婦女，免費提供乳健檢查及診斷 ，「香港乳癌基金會是醫管局的好拍檔，不單為病友提供支援和鼓勵，亦是醫管局同病友之間重要的溝通橋樑。」

基金會主席霍何綺華博士致辭時表示，「在今個粉紅十月，基金會喜獲逾20個機構攜手對抗乳癌，推出一連串慈善籌款活動，支持基金會的工作。」霍博士表示，感謝各大贊助商、支持機構、媒體夥伙、義工隊、粉紅健兒、基金會大使，令「乳健同行2024」得以順利舉行，籌得的善款將為基金會注入新動力，展望未來大家繼續與基金會攜手，支持乳癌患者、康復者及其家人。

霍博士同時表示，基金會歡迎行政長官早前發表最新一份《施政報告》，提到要針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，包括乳癌篩查。霍博士樂見政府邁出新一步，但不忘提到本港現時平均每日有 15 名女士新增確診乳癌，而及早發現是治療關鍵，提醒婦女要定期做乳健檢查，並相信若政府實行全民乳房篩查，將有效減低新確診乳癌患者的期數，減低死亡率。

粉紅健兒「粉」墨登場

承接往屆，「粉」墨登場獎繼續成為「乳健同行2024」的矚目盛會。各粉紅健兒悉心打扮，務求向大眾展示最奪目一面。大會向造型最突出的個人、團隊、小童和寵物頒發獎項，亦向籌款最高的個人、小型團隊、機構以及大型團體頒發獎項，感謝一眾有心人士身體力行支持基金會。

得獎名單：

個人最高籌款獎 – 冠軍 霍何綺華博士 個人最高籌款獎 – 亞軍 陳姚慧兒女士 個人最高籌款獎 – 季軍 陳潔瑩女士 最高籌款獎 （小型團隊）– 冠軍 養和醫療集團 最高籌款獎（小型團隊） – 亞軍 張淑儀醫生診所 最高籌款獎 （小型團隊）– 季軍 香港女會計師協會 最高籌款獎（機構/大型團隊）– 冠軍 一起粉紅（Let's Pink） 最高籌款獎（機構/大型團隊）– 亞軍 Think Pink 最高籌款獎（機構/大型團隊）– 季軍 李樂詩團隊 最踴躍參與獎 屈臣氏蒸餾水

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關於香港乳癌基金會

香港乳癌基金會於 2005 年 3 月 8 日成立，是本港首間專注乳健教育、患者支援、研究及倡議的非牟利慈善組織，致力減低乳癌在本地的威脅。其使命是提高公眾對乳癌的認識及推廣乳房健康的重要性；支援乳癌患者踏上康復之路及倡議改善本港乳癌防控和醫護方案。

SOURCE 香港乳癌基金會有限公司