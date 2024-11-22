「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」正式開幕

行政長官2024年施政報告中強調了發展體育事業的長遠目標，致力於通過提升體育設施和舉辦大型國際體育盛事來推動香港成為「國際體育盛事之都」。「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」正是響應施政報告中的體育發展政策，開幕儀式獲港區全國人大代表、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長胡曉明、文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮、主辦機構展覽集團主席王學譜、總經理朱雪玲、協辦機構Fit-Max Centre (HK) Ltd董事陳旭逵、Mastercard香港及澳門資深副總裁(業務拓展)李浩強、perFIT創辦人符芷晴、大會顧問兼Ericnoah Workshop Limited行政總裁張志豪、perFIT代言人熊黛林、亞洲車神黃金寶以及一眾星級運動員一同出席揭幕。

根據政府統計處《香港統計月刊》2024年8月的數據，2022年香港的體育及相關活動對本地經濟的貢獻達到620億元，佔本地生產總值的2.2%，並創造了74,000個就業人數，逐步形成一個體育產業生態圈。與此同時，「運動旅遊」的興起成為新趨勢，政府持續投資於體育基建，其中啟德體育園即將啟用，成為香港的重要體育和盛事地標，不僅為全球體育賽事提供一流的場地，還將吸引更多國際級比賽及活動來港，推動香港體育的長遠發展。

展覽集團主席王學譜表示：「今年，香港體育界迎來多個重要里程碑，包括港隊在巴黎奧運奪得2金2銅的歷史佳績、啟德體育園即將啟用，以及明年年底粵港澳三地將攜手承辦第十五屆全國運動會。這些標誌性時刻不僅展現了香港體育的蓬勃發展，還帶動了體育產業鏈的全面需求，包括體育設施建設、運動器材製造及貿易、體育旅遊以及各類支援服務。今屆博覽較去年新增兩個展覽廳，我們希望藉助這一平台，為業界提供交流與展示最新產品的機會，並透過舉辦超過20項比賽，讓市民體驗多元化的運動項目，進一步推動香港體育產業的持續發展。」

為了讓市民親身體驗運動的樂趣，博覽設有多項即場運動體驗，包括劍擊、平衡車、羽毛球、乒乓球、飛鏢以及新興運動匹克球、高輪單車等。其中，匹克球作為增長顯著的新興運動，香港匹克球學院（展位編號：3F-A19-20）在展會推廣匹克球運動，並提供專業指導和互動體驗，推動全民參與新興運動。首次參展的香港遊艇會（展位編號：3F-C01）亦推廣帆船及賽艇運動，即場試玩及拍照打卡，並可獲取證書一張及紀念品，讓大眾了解水上運動的樂趣。而今年6月新成立的亞洲高輪單車協會有限公司（展位編號：3E-R15）是亞洲區內首個高輪單車協會。協會於會場展示擁有巨大前輪和細小後輪的外觀的高輪單車，讓市民親身體會19世紀英國及其他歐洲地區的單車文化及體驗高輪單車獨特魅力。

展會吸引多個海外品牌，包括GCI、ORCA、OTSO、RUG等在本港首次亮相，推出露營椅、露營餐具配件、跑步背心、户外背包等多款運動露營用品。更有浩威世紀有限公司（展位編號：3F-E23）提供運動露營用品開倉大優惠，涵蓋Deplacer、Klymit、Astage等多個運動品牌用品，每日限量優惠產品折扣低至3折起。此外，展會獲多個本地山系品牌參與，包括森•匠（展位編號：3G-J70）、秋禾創意有限公司（展位編號：3G-H07）以及Pomaru Limited（展位編號：3G-H32），為戶外愛好者提供了高質量且設計獨特的原創裝備和用品，支持本地原創商品的同時亦有望推動本地山系品牌的發展。

健身科技及器材博覽一連三日舉行FITechXpo 論壇，邀請包括香港浸會大學、THEi高科院以及一眾行業專家分享運動與商業的合作、行業趨勢、運動醫學等領域，論壇主題涵蓋「跑贏空置率 – 運動能量邀活商業地產市場」、「融合ESD在會所管理」、「健身場所優化機遇」、「場地和設施管理者的風險管理」、「電子運動遊戲為社區健體訓練活動帶來的突破性的改變」、「人工智能在體育的應用潛能與未來展望」、「科技對比賽戰術分析及精英培訓之應用」及「可穿戴設備在個人運動醫學中的角色」。現場更設有LES MILLS教授「DANCE」、「BODYATTACK」及「BODYCOMBAT」等免費體驗課堂，讓市民感受最新的健身方式。

博覽期間還特別設立露營車展示區及戶外教室，邀請了專業的山藝教練和物理治療師分享户外運動和運動治療方面的專業知識和技巧。講座主題包括【新手紮營全方位體驗班】、【山藝繩結小學堂】、【登山露營背囊學堂】以及【如何有效預防行山膝頭痛】等，提供從基礎技能到深度知識的全方位指導。其中樂施會亦於大會舞台舉行「樂施毅行者：100公里行出無窮世界」分享會，邀請包括樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴博士、精英毅行者楊志成（戰神）及前港隊三項鐵人代表郭汝鏗三人分享今屆在麥徑泥濘路上的經歷。

為慶祝深受全球歡迎的Monchhichi誕生50周年，現場設多個打卡位及期間限定店，並推出Monchhichi 50 周年會場限定產品。另外，每日首300名於大會售票處購買門票的入場人士更可免費獲得運動福袋乙個，禮品包括防曬用品、濕紙巾、寶礦力水特電解質補充飲料沖劑及冰涼頸圈總值超過200元。現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》，凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$250，均可獲一次抽獎機會，$500為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。有機會贏取東京、首爾、台北雙人來回機票等總值11萬元獎品。此活動只識別及接受打印之發票。參加者可於刮刮卡換領處換領抽獎刮刮卡，即刮即知抽獎結果。

香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024

日期 2024年11月22日至24日 (星期五至日) 時間 上午11時至晚上8時 地點 香港會議展覽中心3號展覽廳DEFG 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/outdoor_sport_expo_2024

關於展覽集團

展覽集團有限公司為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。

本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。

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