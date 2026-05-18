數智築基・港啟新篇 | 達夢數據2026香港新品發佈會圓滿舉行

香港2026年5月18日 /美通社/ -- 香江聚勢，智匯全球。5月15日，達夢數據舉辦2026香港新品發佈會，攜最新數據庫管理系統DM9、新一代數據庫一體機達夢PAI亮相香港。這場彙集行業多方力量的會議，不僅是達夢數據深耕國際市場、佈局全球戰略的關鍵一步，更以香港為樞紐，搭建起中國自主數據庫技術與世界對話的橋樑，彰顯中國基礎軟件從「技術突破」向「走向世界」的跨越之勢。

致辭：香江論道，共啟新章

下午14:30，達夢數據高級副總經理張永強致辭為本次新品發佈會拉開序幕。他表示，香港作為連通內地、接軌全球的重要樞紐，也必將成為達夢揚帆出海、拓展全球市場的重要戰略支點。本次發佈會既是達夢產品技術迭代的重要里程碑，更是我們全球化戰略佈局的關鍵落子。

香港物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）行政總裁Simon Wong受邀發表特別緻辭，他表示，LSCM一直積極推動安全可信產品在香港的生態圈建設。香港的行業需要更多通過驗證的選擇，來支撐智慧城市、智慧港口、跨境貿易等關鍵場景的高標準要求，達夢的技術積累和行業實踐，為這些場景提供了紮實的數字底座。

新品：全棧自研，性能倍增

活動現場，達夢數據發佈了兩款重磅新品，並介紹了達夢數據在AI時代實踐與規劃。

達夢數據庫管理系統DM9

武漢達夢數據庫股份有限公司副總經理徐鋼為大家詳細介紹，DM9內核全面升級，單機TPC-C性能較上一代提升100%，分佈式提升350%；單機TPC-H提升126%，分佈式TPC-H提升150%。新產品共完成450余項特性升級，涵蓋性能優化、高可靠性、兼容性、安全性及多模態支持等多個維度。

新一代數據庫一體機「達夢PAI」

產品經理劉和珺介紹，該產品通過四大技術革新，為關鍵業務場景提供極致性能支撐。其一，極速存儲系統IOPS起步達1200萬，容量與性能隨節點數雙線性增長；其二，分層存儲方案使整體時延下降50%，內置GPU與檢索引擎，向量數據檢索性能提升超10倍；其三，存儲端植入計算引擎，自研計算卸載技術領先國內，20億行大表掃瞄性能提升50倍以上；其四，全棧RDMA高速網絡與全用戶態I/O通道，單次I/O時延從400微秒降至80微秒。

面向AI時代的到來，達夢數據將會如何行動？武漢達夢數據庫股份有限公司副總經理付新指出，達夢將在現有技術基礎上進一步在異構算力加速，庫內推理，專用小模型，AI智能數據庫內核等關鍵技術領域實現突破。

實踐：落地香港，面向全球

技術是起點，落地是關鍵。

擁有20年IT項目管理經驗的 Keith Ng先生介紹了信息系統安全與可靠性評估中心（ISSRAC）的工作。該中心由LSCM與中國軟件與技術服務股份有限公司共同成立，致力於為香港提供安全、可持續的信息創新產品，為政府部門和公共組織提供測試評估、專業咨詢及網絡安全解決方案。他指出，數據庫遷移直接關乎核心系統的穩定性、安全性與可用性，任何失誤都可能導致數據丟失、系統停機或合規風險。

揚科集團（ICO）的Adam Cheung分享了數據庫遷移實戰案例，從前期評估、測試到實施注意事項逐一講解，並強調了達夢數據庫功能對平滑遷移的幫助，以及達夢團隊在項目實施中的關鍵支持。

Nexify Limited業務咨詢經理Carol Wu介紹了在香港項目實施中達夢數據庫遷移的案例。她介紹，自2023年起，Nexify與達夢深度合作，在香港某大型部門的核心系統升級中，達夢DRS實現了新舊系統數據實時同步，數據適配率達98%，兩周內快速完成遷移，並順利通過安全風險評估與審計。通過多場景POC驗證，達夢已成功進入香港多個政府部門。

香港，聯通內地與世界，是金融中心、創新樞紐，更是達夢出海的戰略支點。此次新品發佈，達夢以香港為窗口，向全球展示技術實力與開放胸懷，推動中國自研數據庫融入世界，為全球數據安全與智能發展貢獻中國力量。

SOURCE 達夢數據