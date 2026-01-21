富途信託重磅首發「富途養老信託」 門檻僅 300 萬港元 中產養老傳承迎普惠時代

富途養老信託以科技重構全流程，實現三大突破

三大核心優勢，重塑信託體驗：

超低門檻 ：資產僅需 300 萬港元起，即可享有專業資產保護與傳承規劃，門檻較傳統降低逾 90%。

：資產僅需 300 萬港元起，即可享有專業資產保護與傳承規劃，門檻較傳統降低逾 90%。 透明親民收費 ：一次性設立費 28,000 港元，年度管理費 10,000 港元起（按資產規模約 0.2%-0.3% 計算）。現金注入及信託終止全面免費，無隱藏費用。

：一次性設立費 28,000 港元，年度管理費 10,000 港元起（按資產規模約 0.2%-0.3% 計算）。現金注入及信託終止全面免費，無隱藏費用。 全數位化體驗：全程線上辦理，資產實時查閱，設立僅需 2-3 周。並提供 7×24 小時智能諮詢，大幅提升便利性。

一站式養老傳承生態，守護人生後半場

該產品不僅是法律工具，更形成閉環生態：

單一賬戶實現全球股票、基金、債券配置，配合大象財富平台享逾 150 只開放式基金免申贖費。

支持年金、儲蓄分紅及大額壽險保單注入，理賠金按意願自動分配。

針對失能風險，設代付機制，可直接向泰康之家、中國太平・木棉人家、和睦家醫院等頂級機構支付醫療及養老費用。

結合《信託契約》法律保障與《意願書》靈活調整，隨時適應家庭變化。

強大背書與規模實力

富途信託目前管理信託資產規模逾 200 億美元，累計服務超過 600 家企業及家族客戶，並持有香港地區及新加坡雙重信託牌照。富途信託行政總裁 Ben 表示：「市場波動與身體變化皆不可測，富途信託將始終忠實執行客戶意願。我們希望以科技之力，讓養老與傳承真正成為每位中產家庭的『可及權利』，而非奢侈品。」

有意了解更多詳情，可瀏覽富途信託官方網站（www.fututrustee.com）或聯絡客戶服務團隊。

風險及免責提示：以上內容不構成任何金融營銷或投資邀約，亦不構成任何投資建議，在作出任何投資決定前，投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素，並於需要時咨詢專業投資顧問意見。

