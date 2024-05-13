达势股份-達美樂中國實現顯著擴張並在全球銷售排名中獨佔鰲頭

香港2024年5月13日 /美通社/ -- 达势股份有限公司（「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）（1405.HK）是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司保持著高速發展勢頭，彰顯了公司在中國市場的持續成功和增長。

5月初，达势股份再度擴張，一周內進駐台州、惠州、金華三個城市。公司的戰略擴張使其能夠將美味的比薩和卓越的服務帶到更多社區。隨著新店開業，达势股份門店網路快速拓寬，擴展到中國33個城市。截至本稿件發佈，达势股份在中國運營超過850家門店，並計劃在2024年四季度開設中國第1,000家門店。

在新增長市場中，新開業門店吸引了眾多顧客，店內人頭攢動。台州、惠州和金華的市民對達美樂中國的兼具風味和本地化的比薩菜單讚不絕口。在達美樂中國新店門前，人們排起長隊等候品嘗達美樂比薩。

隨著向新增長城市擴張，达势股份最近的新店開業均取得巨大成功。新開業的門店在中國各地的比薩愛好者中贏得了廣泛關注和歡迎。惠州和金華首店開業即打破达势股份門店日銷售額記錄，達到新高。顧客的反響推動达势股份取得了又一個里程碑式的成就，目前在達美樂全球門店前首30天銷售額榜單中，达势股份佔據全部前20名的席位。

达势股份執行董事兼首席執行官（CEO）王怡女士對顧客、員工和其他持份者在公司發展歷程中給予的支援表示感謝。

王怡女士表示：「擴大我們的業務版圖使公司能夠在中國與更多顧客建立聯繫，分享美味比薩帶來的喜悅。我們致力於提供愉悅的用餐體驗，成為全中國比薩愛好者的首選。」

隨著這些新店的開張和現有門店銷售業績的增長，达势股份已做好充分準備，將進一步鞏固其領先地位，滿足中國市場對物美價廉的高品質比薩日益增長的需求。公司將始終致力於保持其口味卓越、物超所值和方便快捷的良好聲譽。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩2023財年第四季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20,500多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續開發本土化特色的比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送業務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。

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SOURCE DPC Dash Ltd