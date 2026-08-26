达势股份 (1405.HK) 發布2026年中期業績

收入達人民幣31.34億元，同比增長20.8%

交易量同比增長33.7%；同店交易量增長7.1%

淨利潤達人民幣8,105萬元，同比增長22.9%

上半年淨新增門店235家，在中國大陸75個城市直營1,550家門店

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 达势股份有限公司-達美樂中國（「达势股份」或「公司」、連同其附屬公司統稱「本集團」）(1405.HK) 是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司今日公布其截至2026年6月30日止六個月的未經審計中期業績（「中期業績」）。

2026年中期業績摘要[1]

收入 達人民幣31.34億元，較2025年同期的人民幣25.93億元增長20.8%。

達人民幣31.34億元，較2025年同期的人民幣25.93億元增長20.8%。 2026年上半年 淨新增門店 235家，新進駐15個城市。截至2026年6月30日，公司在中國大陸75個城市直營1,550家門店，其中在一線城市擁有532家門店，在非一線城市擁有1,018家門店。

235家，新進駐15個城市。截至2026年6月30日，公司在中國大陸75個城市直營1,550家門店，其中在一線城市擁有532家門店，在非一線城市擁有1,018家門店。 2026年新城市市場 [2] 的新設門店2026年上半年單店日均銷售額達人民幣28,230元，加權平均預期投資回報期約為14.8個月。

的新設門店2026年上半年單店日均銷售額達人民幣28,230元，加權平均預期投資回報期約為14.8個月。 交易量 同比增長33.7%，主要受全國門店網絡持續擴張帶動。同店交易量增長7.1%。

同比增長33.7%，主要受全國門店網絡持續擴張帶動。同店交易量增長7.1%。 平均交易價格（ ATP ） 為人民幣72.9元，2025年同期為人民幣80.7元，主要受到2025年中起第三方聚合平台促銷活動加大消費者補貼力度的影響。

為人民幣72.9元，2025年同期為人民幣80.7元，主要受到2025年中起第三方聚合平台促銷活動加大消費者補貼力度的影響。 單店日均銷售額（ ADS ） 於2026年上半年較2025年同期下降8.4%，主要由於已實現平均交易價格下降所致，期內平均交易價格下降9.6%。

於2026年上半年較2025年同期下降8.4%，主要由於已實現平均交易價格下降所致，期內平均交易價格下降9.6%。 同店交易量增長（ SSTG ） 為7.1%，2025年同期為3.9%。 初始城市市場：同店交易量增長為8.5%，2025年同期及2025年下半年分別為6.8%及12.0%。 新城市市場：同店交易量增長為2.2%，首次錄得正增長，相較於2025年同期的-19.1%及2025年下半年的-7.9%均有顯著改善，同店交易增長的負增幅逐步收窄。

為7.1%，2025年同期為3.9%。 同店銷售增長（ SSSG ） 為-4.8%，主要反映實際平均交易價格下降，而2025年同期及2025年下半年分別為-1.0%及-1.9%。 初始城市市場：同店銷售增長為-3.5%，而2025年同期及2025年下半年分別為1.1%及0.5%。 新城市市場：同店銷售增長為-9.4%，較2025年同期及2025年下半年的-19.6%及-13.2%持續按半年度收窄。

為-4.8%，主要反映實際平均交易價格下降，而2025年同期及2025年下半年分別為-1.0%及-1.9%。 外送銷售額 增長44.7%，達人民幣16.19億元，2025年同期為人民幣11.18億元。

增長44.7%，達人民幣16.19億元，2025年同期為人民幣11.18億元。 總會員人數 達4,190萬人，較去年同期的3,010萬人增長39.2%。截至2026年6月30日止六個月，會員收入貢獻為60.1%。

達4,190萬人，較去年同期的3,010萬人增長39.2%。截至2026年6月30日止六個月，會員收入貢獻為60.1%。 門店層面 EBITDA 為人民幣5.44億元，較2025年同期的人民幣5.03億元增長8.3%。 門店層面 EBITDA 利潤率 為17.4%，2025年同期為19.4%。

為人民幣5.44億元，較2025年同期的人民幣5.03億元增長8.3%。 為17.4%，2025年同期為19.4%。 門店層面的經營利潤 為人民幣3.90億元，較2025年同期的人民幣3.79億元增長2.9%。 門店層面的經營利潤率 為12.5%，2025年同期為14.6%。

為人民幣3.90億元，較2025年同期的人民幣3.79億元增長2.9%。 為12.5%，2025年同期為14.6%。 經調整 EBITDA 為人民幣3.51億元，較2025年同期的人民幣3.23億元增長8.6%。 經調整 EBITDA 利潤率 為11.2%，2025年同期為12.4%。

為人民幣3.51億元，較2025年同期的人民幣3.23億元增長8.6%。 為11.2%，2025年同期為12.4%。 經調整淨利潤 為人民幣9,815萬元，較2025年同期的人民幣9,142萬元增長7.4%。 經調整淨利潤率 為3.1%，2025年同期為3.5%。

為人民幣9,815萬元，較2025年同期的人民幣9,142萬元增長7.4%。 為3.1%，2025年同期為3.5%。 淨利潤 為人民幣8,105萬元，較2025年同期的人民幣6,592萬元增長22.9%。每股基本盈利及每股攤薄盈利分別為人民幣0.62元及人民幣0.61元，同比分別增長24.0%及24.5%。

為人民幣8,105萬元，較2025年同期的人民幣6,592萬元增長22.9%。每股基本盈利及每股攤薄盈利分別為人民幣0.62元及人民幣0.61元，同比分別增長24.0%及24.5%。 截至2026年6月30日，集團現金及銀行結餘為人民幣9.35億元，截至2025年12月31日為人民幣10.02億元。

[1] 請參閱下面「關鍵定義」部分，了解所用某些術語的詳細定義。 [2] 指2026年上半年新進駐的15個城市，以及於2025年末開設首店的12個城市。

达势股份執行董事兼首席執行官（CEO）王怡女士表示：「2026年上半年，我們延續強勁增長勢頭，收入達人民幣31.34億元，同比增長20.8%，交易量同比增長33.7%。全國擴張步伐加快，淨新增235家門店，並且新進入15個城市，已經在75個城市直營1,550家門店。重要的是，同店交易量增長7.1%，反映客戶需求基本面保持健康，以及達美樂品牌在中國市場持續受到消費者青睞。值得注意的是，新城市市場的同店交易量增長首次轉為正增長。這些門店開業初期錄得極為強勁的銷售表現，此後從較高基數逐步回歸正常，成為整體同店銷售表現疲弱的重要因素。

自2025年年中以來，我們受益於全行業第三方聚合平台（3PP）的補貼活動，初始城市市場的外送業務滲透率進一步提升；同時，由於我們選擇較原計劃更早在新城市市場推出外送服務，新城市市場的外送業務滲透率也加速提升。不過，短期內平均交易價格有所下降，也對同店銷售增長造成了一定壓力。展望未來，我們將在繼續審慎推進門店擴張的同時，重點採取措施提升平均交易價格，並持續推動交易量增長。隨著我們致力於打造中國領先的比薩平台，我們對長期結構性發展機遇充滿信心。」

达势股份首席財務官（CFO）吳婷女士表示：「我們上半年業績展現了規模化業務模式帶來的經營槓桿效應，即使在價格競爭激烈的市場環境下，仍保持良好的盈利能力。收入增長20.8%至人民幣31.34億元，門店層面EBITDA增長8.3%至人民幣5.44億元，經調整EBITDA增長8.6%至人民幣3.51億元。經調整淨利潤增長7.4%至人民幣9,815萬元，歸屬於公司股東的淨利潤增長22.9%至人民幣8,105萬元。門店層面的經營利潤率有所收窄，主要受第三方聚合平台促銷活動期間大額補貼帶動平均交易價格下降的影響。隨著補貼力度逐步回歸理性，我們也積極採取各項措施，進一步提升平均交易價格。與此同時，公司層面的成本效益持續改善，公司層面總成本費用佔收入的比例由8.1%降至7.5%。截至期末，我們持有現金及銀行結餘人民幣9.35億元，資產負債比率為7.9%，財務狀況穩健，為我們持續投資門店網絡、供應鏈基礎設施及數字化能力提供了良好支持，並有助於為股東創造可持續的長期價值。」

2026年中期財務業績回顧



截至6月30日止六個月

2026 （人民幣千元） （未經審計） 2025 （人民幣千元） （未經審計） 變動（%） 百分點變動







收入 3,133,808 2,593,390 20.8 % 門店層面的經營利潤[1] 390,350 379,188 2.9 % 門店層面的經營利潤率[1] 12.5 % 14.6 % -2.1 所得稅前利潤 116,176 110,097 5.5 % 歸屬於本公司擁有人的期內利潤 81,045 65,924 22.9 % 每股基本盈利（人民幣） 0.62 0.50 24.0 % 每股攤薄盈利（人民幣） 0.61 0.49 24.5 %







非國際財務報告準則計量





門店層面EBITDA[1] 544,452 502,818 8.3 % 門店層面EBITDA利潤率(%)[1] 17.4 % 19.4 % -2.0 經調整EBITDA[1] 350,675 322,877 8.6 % 經調整EBITDA利潤率(%)[1] 11.2 % 12.4 % -1.2 經調整淨利潤[1] 98,153 91,420 7.4 % 經調整淨利潤率(%)[1] 3.1 % 3.5 % -0.4

[1] 請參閱下面「關鍵定義」和「非國際財務報告準則指標」部分，了解所用某些術語的詳細定義。

近期發展

按門店數量計算，中國大陸市場已成為達美樂全球體系中的第二大國際市場。在達美樂全球超過 22,500 家門店中，目前，全球新店開業首30日銷售額排名前70的門店均來自達美樂中國。

為進一步強化營銷領導力，公司於2026年5月委任謝姮女士（Joanne Xie）為首席營銷官（CMO），負責品牌建設、數字化及數據驅動的全渠道營銷以及品類創新。謝女士擁有超過 20 年營銷管理經驗，此前曾任麥當勞中國營銷副總裁，並曾在可口可樂及億滋國際（Mondelēz）擔任營銷相關職務。

在產品創新方面，达势股份持續推進新品研發，並通過與熱門 IP 合作不斷豐富產品和消費場景，進一步提升消費者參與度。公司推出了可頌酥脆捲邊（Crispy Croissant Crust）、美式手撕 BBQ 豬肉比薩（American Inspired Pulled BBQ Pork Pizza），以及結合足球主題推出的墨西哥風情莎莎烤雞牛肉方形比薩（Mexican Inspired Salsa Roast Chicken and Beef Rectangular Pizza）；同時推出全新「能量碗（Energy Bowl）」系列及多款繽紛沁飲，為消費者提供更加豐富、多元的餐飲選擇。公司亦與《明日方舟》（Arknights）展開合作，帶動銷售額並吸引更多年輕消費者互動。

2026年8月21日，达势股份武漢供應鏈中心（Wuhan SCC）正式投入運營。該中心為公司第四個供應鏈中心，其年產能可支持超過200家門店。中心的設施將服務武漢及周邊地區的門店，此前該地區由上海、北京和東莞的供應鏈中心聯合支持。武漢供應鏈中心的運營將有助於優化麵團配送的物流成本。公司也已經在成都和南京完成另外兩處供應鏈中心的選址，兩個中心目標於2027年下半年投入運營。

業績展望

本集團計劃於2026年淨新增約350家門店（扣除關閉門店）。2026年上半年，本集團淨新增235家門店。

截至2026年8月14日，本集團已新增開設27家門店，另有38家門店在建，以及36家門店已簽約或獲批，集團正按計劃穩步推進，有望順利實現2026年全年開店目標。

展望未來，本公司將繼續擴大門店網絡。隨著第三方聚合平台補貼逐步減少，公司將致力於提升現有門店的銷售表現。截至2026年6月30日，在本公司已進駐的75個城市中，達美樂的門店密度約為每百萬人口2.5家門店，而據估算，中國整體比薩門店密度為每百萬人口13.9家，顯示中國市場仍具備可觀的增長潛力。

業績電話會議

公司將於2026年8月26日（星期三）香港時間晚上7:00（美國東部時間上午7:00）舉行業績電話會議，討論業績。

僅供收聽的業績會網絡直播可通過以下直播鏈接實時收聽：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=MpPkCWtq

如欲通過電話撥入參與會議，建議事先使用以下提供的註冊鏈接完成註冊。註冊後，每位參與者將收到一組撥入號碼、會議密碼和專屬PIN，這些信息將用於加入電話會議。

註冊鏈接：https://dpregister.com/sreg/10211056/1049e3b17b0

如欲收聽錄音重播，可致電以下電話號碼，錄音有效期至2026年9月2日。

美國：1-855-669-9658

全球：1-412-317-0088

重播密碼：8351751

關鍵定義

門店層面的經營利潤 指收入減門店層面產生的運營成本，包括以薪金為基礎的開支、原材料及耗材成本、使用權資產折舊、廠房及設備折舊、無形資產攤銷、可變租賃付款、短期租金開支、水電費、廣告及推廣開支、門店經營及維護開支及其他開支。

指收入減門店層面產生的運營成本，包括以薪金為基礎的開支、原材料及耗材成本、使用權資產折舊、廠房及設備折舊、無形資產攤銷、可變租賃付款、短期租金開支、水電費、廣告及推廣開支、門店經營及維護開支及其他開支。 門店層面的經營利潤率 乃按門店層面的經營利潤除以期內的收入計算。

乃按門店層面的經營利潤除以期內的收入計算。 門店層面 EBITDA 定義為期內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。

定義為期內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。 門店層面 EBITDA 利潤率 按門店層面EBITDA除以期內收入計算。

按門店層面EBITDA除以期內收入計算。 經調整 EBITDA 定義為期內經調整淨利潤並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。

定義為期內經調整淨利潤並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。 經調整 EBITDA 利潤率 按經調整EBITDA除以期內的收入計算。

按經調整EBITDA除以期內的收入計算。 經調整淨利潤 定義為期內利潤並加回以股份為基礎的薪酬。

定義為期內利潤並加回以股份為基礎的薪酬。 經調整淨利潤率按經調整淨利潤除以期內的收入計算。

非國際財務報告準則計量

為補充本集團按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，本集團亦使用並非國際財務報告準則規定或按其呈列的經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）、經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）、門店層面EBITDA（非國際財務報告準則計量）及門店層面EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）作為附加財務計量指標。

「門店層面EBITDA」定義為期內門店層面的經營利潤並加回門店層面的廠房及設備折舊以及無形資產攤銷。「門店層面EBITDA利潤率」按門店層面EBITDA除以期內的收入計算。「經調整淨利潤」定義為期內利潤並加回以股份為基礎的薪酬。「經調整淨利潤率」按經調整淨利潤除以期內的收入計算。「經調整EBITDA」定義為期內經調整淨利潤並加回折舊及攤銷（不包括使用權資產折舊）、所得稅開支以及利息收入及開支淨額。「經調整EBITDA利潤率」按經調整EBITDA除以期內的收入計算。

本集團認為此等非國際財務報告準則計量有助於就不同期間及不同公司的運營表現進行對比。本集團認為，此等計量指標為投資者及其他人士提供有用信息，使其以與本集團管理層所採用者相同的方式了解並評估本集團的經營業績。然而，本集團所呈列的經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）、經調整淨利潤率（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）、經調整EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）、門店層面EBITDA（非國際財務報告準則計量）及門店層面EBITDA利潤率（非國際財務報告準則計量）未必可與其他公司所呈列類似名義的計量指標相比。此等非國際財務報告準則計量指標用作分析工具存在局限性，本公司股東及潛在投資人並不應將其視為獨立於或可替代本集團根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

前瞻性陳述

本文件及/或公告包含與前瞻性陳述，具有重大風險及不確定性。任何表達或涉及關於預期、相信、計劃、目標、假設、未來事件或績效的討論的陳述（通常但不總是通過使用諸如「將」、「預期」、「預計」、「估計」、「相信」、「此後」、「應當」、「可能」、「尋求」、「應該」、「打算」、「計劃」、「預測」、「可以」、「願景」、「目標」、「目的」、「渴望」、「旨在」、「目標鎖定」、「時間表」和「展望」）不代表歷史事實，具有前瞻性，可能涉及估計和假設，並且受風險（包括但不限於本文件及/或公告詳述的風險因素）、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了公司的控制範圍。因此，這些因素可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中表達的結果或結果存在重大差異。公司的前瞻性陳述是基於有關未來事件的假設和因素，這些假設和因素可能不準確。這些假設和因素是基於公司目前可獲得的有關其經營業務的信息得出。可能影響實際結果的風險、不確定性和其他因素中，存在大量公司無法控制的內容，包括但不限於：公司的運營和業務前景；其業務和運營戰略以及實施此類戰略的能力；其發展和管理其運營和業務的能力；其控制成本和費用的能力；其識別和滿足客戶需求和偏好的能力；其競爭對手的行動和發展；及其經營所在市場的總體經濟、政治和商業狀況其經營所在行業和地域市場的監管和經營條件發生變化。

任何前瞻性陳述僅在作出此類陳述之日有效，除香港聯合交易所有限公司證券上市規則或在適用法例所規定外，本公司並無責任更新任何前瞻性陳述以反映作出該陳述之日後的事件或情況或反映意外事件。

由於實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，公司強烈警告投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。本公司的股東及潛在投資者務請不應過分依賴前瞻性陳述，並請於買賣本公司證券時審慎行事。

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。公司的全球特許權授予人達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，為全球最大的比薩公司。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下，达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。截至2026年6月30日，达势股份在中國大陸75個城市經營1,550家門店。

更多資訊請訪問：www.dpcdash.com

公司官方公告，請訪問：www.hkexnews.hk

聯絡資訊

投資者聯絡： 达势股份

[email protected]

匯思訊

[email protected]

媒體聯絡：

匯思訊

[email protected]

簡明中期綜合全面收益表



截至6月30日止六個月

2026

2025

人民幣千元

人民幣千元

（未經審核）

（未經審核）







收入 3,133,808

2,593,390 原材料及耗材成本 (865,444)

(706,819) 員工薪酬開支 (1,076,921)

(877,384) 使用權資産折舊 (230,984)

(188,301) 廠房及設備折舊 (153,721)

(123,886) 無形資産攤銷 (31,695)

(28,720) 水電費 (108,216)

(87,438) 廣告及推廣開支 (156,677)

(137,401) 門店經營及維護開支 (189,378)

(159,368) 可變租賃付款、短期租金及其他相關開支 (101,520)

(70,870) 其他開支 (84,848)

(74,561) 其他收益 10,046

7,327 其他盈利/（虧損）淨額 2,939

(1,298) 財務成本淨額 (31,213)

(34,574)







除所得稅前利潤 116,176

110,097 所得稅開支 (35,131)

(44,173)







本公司股權持有人應佔期內利潤 81,045

65,924







其他全面虧損：





其後可重新分類至損益的項目





匯兌差額 15,436

1,172







其後不會重新分類至損益的項目





匯兌差額 (29,750)

(3,112)







期內其他全面虧損，扣除稅項 (14,314)

(1,940)







本公司股權持有人應佔期內全面收益總額 66,731

63,984







本公司股權持有人應佔的每股利潤





- 每股基本利潤(人民幣元) 0.62

0.50 - 每股攤薄利潤(人民幣元) 0.61

0.49

簡明中期綜合資産負債表









於2026年6月30日

於2025年12月31日

2026

2025

人民幣千元

人民幣千元

（未經審核）











資産





非流動資産





廠房及設備 1,154,963

1,038,359 使用權資産 1,991,076

1,747,209 無形資産 1,201,744

1,208,671 按金 117,979

104,798 遞延所得稅資産 168,458

161,863

4,634,220

4,260,900







流動資産





存貨 129,038

132,065 貿易應收款項 17,530

17,349 預付款項、按金及其他應收款項 259,810

234,766 現金及銀行結餘 934,706

1,001,511

1,341,084

1,385,691







資産總值 5,975,304

5,646,591







權益





本公司股權持有人應佔權益





股本 890,057

888,950 股份溢價 2,335,061

2,324,731 其他儲備 141,024

148,368 累計虧損 (844,077)

(925,122) 就受限制股份單位（「受限制股份單位」）持有

的股份 (275)

(525)







總權益 2,521,790

2,436,402







負債





非流動負債





借款 199,200

199,400 租賃負債 1,592,489

1,413,606 其他應付款項 74,182

60,178

1,865,871

1,673,184







流動負債





借款 400

400 租賃負債 438,612

393,684 貿易應付款項 319,655

279,126 合同負債 52,109

56,008 應計費用及其他應付款項 757,544

778,543 流動所得稅負債 19,323

29,244

1,587,643

1,537,005







總負債 3,453,514

3,210,189







權益及負債總額 5,975,304

5,646,591

簡明中期綜合現金流量表





截至6月30日止六個月

2026

2025

人民幣千元

人民幣千元

（未經審核）

（未經審核）







經營活動所得現金流量





經營所得現金 556,553

440,379 已付所得稅 (51,648)

(79,233) 經營活動所得現金淨額 504,905

361,146















投資活動所得現金流量





提取金融資產所得款項 205,258

- 購買金融資產 (205,258)

- 購買廠房及設備 (249,970)

(174,059) 購買無形資産 (35,084)

(25,114) 已收利息 7,242

9,370 出售廠房及設備所得款項 12

19 投資活動所用現金淨額 (277,800)

(189,784)







融資活動所得現金流量





租金按金付款 (11,647)

(13,932) 借款所得款項 -

200,000 償還借款 (200)

(200,000) 租賃負債的本金部分付款 (233,309)

(168,959) 租賃負債的利息部分付款 (35,344)

(38,659) 已付利息 (2,575)

(4,007) 行使購股權所得款項 1,549

3,366 融資活動所用現金淨額 (281,526)

(222,191)















現金及現金等價物减少淨額 (54,421)

(50,829) 期初現金及現金等價物 1,001,311

1,069,102 現金及現金等價物匯兌差額 (12,384)

(1,637) 期末現金及現金等價物 934,506

1,016,636

SOURCE DPC Dash Ltd