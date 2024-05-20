「嶺南高等研究院」舉行頒授典禮 三位國際頂尖學者加盟

Alain Bensoussan教授為美國德州大學達拉斯分校Lars Magnus Ericsson講座教授、國際決策與風險分析中心主任。他於1984年至1996年擔任法國國家信息與自動化研究所（INRIA）所長，1996年至2003年擔任法國國家太空研究中心（CNES）主席，以及在1999年至2002年擔任歐洲航天局（ESA）理事會主席。Alain Bensoussan教授是法國科學院院士、法國工程院院士、歐洲科學院院士，以及國際宇航科學院院士。他亦是美國數學學會（簡稱AMS）會士、國際權威組織電機電子工程師學會（簡稱IEEE）會士、美國工業與應用數學學會（簡稱SIAM）會士，曾榮獲德國洪堡研究獎，以及NASA傑出公眾服務獎章。他被授予法國榮譽軍團官佐勳章、指揮官級法國國家功績勳章和德意志聯邦共和國十字勳章。他於2014年榮獲美國工業與應用數學學會頒發的W.T.和Idalia Reid獎，並於2024年榮獲 IEEE控制系統獎。

嶺大副校長兼林文贊比較政策講座教授莫家豪教授是活躍於學術界不同領域的學者，尤其於社會學、政治科學、公共及社會政策領域進行深入研究。此外，莫教授在比較教育政策、比較發展與政策、中國與東亞當代社會發展的範疇均著作甚豐，對社會變遷及教育政策範疇的研究作出多方面的創新貢獻。莫教授亦是期刊《亞洲公共政策學刊》（Journal of Asian Public Policy, JAPP）及Asian Education and Development Studies的創始主編，並擔任Routledge及Springer出版社的叢書編輯。根據學術分析網站ScholarGPS™的排名顯示，莫教授在高等教育研究領域全球排名第八，憑借其高被引用出版物，更位居亞洲學者之首。

維珍尼亞理工學院暨州立大學工業與系統工程學系教授徐國良教授是美國統計協會（2003）、美國品質學會（2013）、國際工程資產管理學會（2013）、香港工程師學會（2014），以及運籌學與管理科學研究協會（2023）的會士。徐教授於1992年獲得國家科學基金會青年研究員獎，2023年獲選為「全球最高獲徵引研究人員」（Highly Cited Researchers 2023），以及躋身2023年美國史丹福大學全球首2%頂尖科學家名單。他的研究領域包括品質工程和應用統計學、數據挖掘和分析、預測和系統健康管理、質量控制和系統監測、生物資訊學、傳染病模型，以及物流與供應鏈管理。

院士頒授典禮結束後，Alain Bensoussan教授於同日受邀擔任傑出研討會的講者，就題為「管理科學研究與數學的重要性」發表主題演講，分享其寶貴見解和專業知識，吸引過百名師生到場參與。Alain Bensoussan教授表示，工程和技術正在推動創新，為企業和機構帶來新的營運挑戰，而數學在管理科學研究中的角色已成為解決這些問題的重要工具，使複雜的系統更易於理解，幫助領導者作出明智決策。他指出，企業藉助數據分析，可以優化生產流程、提升效率，並達致可持續發展的目標。

「嶺南高等研究院」於今年三月成立，旨在從全球招攬不同學術領域的國際頂尖學者及知名專家，跨越文理科的界限，促進跨學科合作，並融合尖端科技和全人教育，進行跨學科數據分析，以取得更多合作成果和發表更多具社會影響力的研究。「嶺南高等研院」亦會定期舉辦不同會議、工作坊和論壇，為研究員和專家搭建交流知識和參與討論的平台。

首批「嶺南高等研究院」院士包括中國科學院院士、廣州南方學院校長湯濤教授，美國國家工程院院士、寧波東方理工大學常務副校長兼教務長張東曉教授，以及美國國家科學院和美國藝術與科學院雙院士、加州大學洛杉磯分校社會學和亞美研究學終身講座教授、王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座教授周敏教授。

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SOURCE 嶺南大學