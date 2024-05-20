港商范榮彰博士深圳開設牙科診所 為港人提供一條龍超值牙科服務

相比於在本港經營牙科診所，深圳的人工和租金成本更具競爭力，診所的收費因此能夠壓縮到只有本港同業的三分之一。范榮彰相信港人不僅能夠受益於內地的低成本優勢，更可以節省等候時間。自有光（Beame）亦為顧客提供免費的 CT 掃描，讓顧客了解口腔問題並提供相應的治療報價。洗牙、補牙和杜牙根的價格都比香港更實惠，使港人能夠享受一條龍超值牙科服務。

范榮彰博士致力於消除香港人北上睇牙疑慮

深圳自有光（Beame）的牙科服務媲美香港中環級診所，卻以更親民的價格服務港人。范榮彰博士J.P. 表示：「起初，大部分香港人對內地牙科服務存有一定疑慮，擔心技術及衛生條件，但我們致力消除這些顧慮，透過口碑效應，逐步吸引了大批顧客。未來，我們亦會繼續以優惠價格為港人提供優質服務，讓港人在牙科服務上有更好的選擇，並減少本港牙科服務供求失衡的情況。」

范榮彰博士強調，他的目標是以實惠的價格為港人提供卓越的牙科服務。他計劃進一步擴大在深圳的診所數量，以滿足不斷增長的客戶需求。此外，自有光（Beame）亦積極擴展海外市場，力爭成為頂尖的國際牙科品牌。

SOURCE BEAME Medical Technology Limited