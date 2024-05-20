港商范榮彰博士深圳開設牙科診所 為港人提供一條龍超值牙科服務

20 5月, 2024, 18:50 CST
北上消費成港人疫後新常態
香港2024年5月20日 /美通社/ -- 疫情後內地通關，港人北上消費成風，牙科服務更成為熱門消費項目之一。其中，曾任東華三院總理的香港商人兼自有光（Beame）創辦人范榮彰博士太平紳士於深圳開設的牙科診所深受港人歡迎，高峰時期每天接待近 1,000 名香港顧客。范榮彰博士希望讓更多港人以實惠的價錢，享用一條龍的超值牙科服務，同時透過深圳診所緩解本港牙科服務供求失衡的情況。
范榮彰指深圳成本更具競爭力 為港人提供實惠牙科服務
自有光（Beame）座落於羅湖口岸附近的商場，佔地達 10 萬平方呎，擁有約 100 名牙醫為顧客提供專業服務。創辦人范榮彰博士深諳香港人北上消費的需求已不再單純追求價格優惠，而是更重視產品及服務的品質和性價比，因此，特別為診所打造出一種高級會所的氛圍，與傳統的牙科診所截然不同。自有光（Beame）亦致力於為客人提供頂級的客戶服務，服務員細心周到，所有工作人員均能夠以廣東話溝通，讓顧客感覺親切，為他們營造愉悅的就診體驗。
相比於在本港經營牙科診所，深圳的人工和租金成本更具競爭力，診所的收費因此能夠壓縮到只有本港同業的三分之一。范榮彰相信港人不僅能夠受益於內地的低成本優勢，更可以節省等候時間。自有光（Beame）亦為顧客提供免費的 CT 掃描，讓顧客了解口腔問題並提供相應的治療報價。洗牙、補牙和杜牙根的價格都比香港更實惠，使港人能夠享受一條龍超值牙科服務。
范榮彰博士致力於消除香港人北上睇牙疑慮
深圳自有光（Beame）的牙科服務媲美香港中環級診所，卻以更親民的價格服務港人。范榮彰博士J.P. 表示：「起初，大部分香港人對內地牙科服務存有一定疑慮，擔心技術及衛生條件，但我們致力消除這些顧慮，透過口碑效應，逐步吸引了大批顧客。未來，我們亦會繼續以優惠價格為港人提供優質服務，讓港人在牙科服務上有更好的選擇，並減少本港牙科服務供求失衡的情況。」
范榮彰博士強調，他的目標是以實惠的價格為港人提供卓越的牙科服務。他計劃進一步擴大在深圳的診所數量，以滿足不斷增長的客戶需求。此外，自有光（Beame）亦積極擴展海外市場，力爭成為頂尖的國際牙科品牌。
SOURCE BEAME Medical Technology Limited
分享這篇文章