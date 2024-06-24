「數碼無障礙」助弱勢社群 聯繫日常數碼生活

過去數年，特區政府和業界全力推動下，正全速邁步向著「智慧城市」的方向發展，市民亦逐漸習慣透過網絡處理不同的日常事務，例如交通出行、銀行交易等，須透過網頁或流動應用程式完成，增加便利程度。然而，市面上有不少網頁和流動應用程式的設計，對於有特殊需要的殘疾人士和長者而言卻不太友善，使用起來更是充滿挑戰，令他們難以與網絡世界接軌。為了推動「數碼共融」，讓人人都能夠平等使用科技帶來的便利，不少團體一直努力宣傳推廣，積極實踐這ESG下的目標。其中，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）就舉辦了「數碼無障礙嘉許計劃」，希望能夠將這信息帶到更多的企業和機構當中，使更多人受惠。

「數碼無障礙」設計 輕易聯繫智慧生活

現時，香港約有54萬名殘障人士及145萬名長者，需要透過不同的數碼協助，才能獲得網上資訊，享有平等機會。只需要企業行多一步，在推出網頁和流動應用程式時，只要加入數碼無障礙的設計，便能讓更多人能夠透過相應渠道接觸到有關的訊息。例如於數碼平台圖片提供適當的聲音和文字描述，讓視障人士能夠「聽見」、讓聽障人士能夠「看見」，確保信息能平等傳播給每個市民，增強他們與網絡世界的互動。與此同時，相關的數碼平台優化改善工程，不單能惠及殘障人士，對於長者而言也有同樣的效果，能夠輔助他們自主地與數碼時代的技術接觸，使他們不會因為年紀和身體的難處，而減少在社會上的參與，讓他們能聯繫智慧生活，享受智慧城市帶來的好處。

拓大潛在顧客群 共創共融效益

事實上，企業若能照顧到社會上更多人的需求，除了能夠一盡社會責任，在ESG的共融領域上產生正面影響外，還能夠拓展這個佔香港人口約200萬的潛在顧客群，帶來更大的收益，達成雙贏局面。因此，HKIRC鼓勵企業能夠身體力行支持「數碼無障礙嘉許計劃」，優化網頁和應用程式設計，考慮不同人士的需求。簡單如簡化版面及調整文字大小功能，就已經能夠幫助他們更輕鬆地適應數字化生活，享受充實有趣的生活。

HKIRC誠邀各界參與「數碼無障礙嘉許計劃」，推動「數碼共融」理念。如欲了解更多相關資訊，歡迎電郵至[email protected]或瀏覽計劃網頁 https://www.digital-accessibility.hk/ 了解更多。

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司