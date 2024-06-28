「絲路夢享號」首發在即 帶動國際化旅遊列車行業進入發展新紀元

28 6月, 2024, 11:30 CST
香港2024年6月28日 /美通社/ -- 近日，「星享鐵旅」預告將於7月6日發佈全新成員「絲路夢享號」。作為復星基礎設施產業發展集團旗下專注打造國際化高品質旅遊列車的鐵路文旅品牌，「星享鐵旅」積極響應「旅遊強國」號召，持續開發以「鐵路」為核心的全域旅遊新業態。
「絲路夢享號」是國內第一個真正按照「國際化旅遊列車」標準打造的旅遊列車產品，將東方美學和絲路文化完美融合，帶領遊客沉浸式體驗青甘大環線的自然與人文。列車由全球知名設計公司HBA裝修設計，清華美院塗裝車體外觀，擁有五星級酒店式上下客大堂和超大景觀車窗。車內擺放了諸多國內外精選藝術品和具有收藏價值的古董珍品，仿佛移動的藝術城堡。
全車共有15節車廂，除全獨立衛浴臥房車廂外，還配有客廳沙龍車、中西式餐車以及可觀景、品茗、提供KTV歡唱等娛樂活動的多功能車廂。5位度假大使和專業的列車管家團隊將為遊客提供24小時貼心服務，2位旅拍攝影師將陪伴遊客記錄美好的旅途時光。
踏上這趟列車宛如踏上了一段穿越千年的夢幻之旅。遊客可以選擇跟隨列車行進的足跡用5天4晚觀賞沙漠、戈壁、鹽湖等奇特地貌，打卡極具國際影響力的文化瑰寶目的地「敦煌」，參觀藏傳佛教聖地「西寧塔爾寺」，在宛如天空之鏡的純淨鹽湖留下天與湖之間的珍貴影像。
也可以用9天8晚解鎖「火車+汽車」創新玩法，體驗全程VIP禮遇玩轉「青甘大環線」。汽車段起自敦煌，經嘉峪關、張掖、武威，終至蘭州。返程由蘭州出發，抵達敦煌。能深度探索河西走廊，遊覽鳩摩羅什寺、嘉峪關關城、榆林窟等地，領略張掖的七彩丹霞，邂逅明珠般的戈壁綠洲，品嘗高山草原火鍋……是全方位體驗西北風情的不二選擇。
「絲路夢享號」全球首發不僅是增開一列旅遊列車，更標誌著國內「國際化旅遊列車」行業進入發展新紀元。旅遊列車是標準的全域旅遊產品，「星享鐵旅」於2022年6月首次推出「呼倫貝爾號」草原森林旅遊列車，借鑒了世界旅遊列車成熟的運營經驗，填補了當時國內高品質旅遊列車市場的空白。依託具有國際領先水平的運營能⼒、優秀的產品規劃力和極致貼心的服務品質，過去幾年「星享鐵旅」積累了豐富的成功運營經驗，致力於通過匠心打造國際化旅遊列車，帶動沿線共同富裕，助力中國鐵路旅遊服務全面進步。未來「星享鐵旅」還將持續發力，進一步挖掘國內外鐵路旅遊市場潛力，為遊客帶來更好的鐵路旅行體驗。
SOURCE 復星
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