「絲路夢享號」首發在即 帶動國際化旅遊列車行業進入發展新紀元

全車共有15節車廂，除全獨立衛浴臥房車廂外，還配有客廳沙龍車、中西式餐車以及可觀景、品茗、提供KTV歡唱等娛樂活動的多功能車廂。5位度假大使和專業的列車管家團隊將為遊客提供24小時貼心服務，2位旅拍攝影師將陪伴遊客記錄美好的旅途時光。

踏上這趟列車宛如踏上了一段穿越千年的夢幻之旅。遊客可以選擇跟隨列車行進的足跡用5天4晚觀賞沙漠、戈壁、鹽湖等奇特地貌，打卡極具國際影響力的文化瑰寶目的地「敦煌」，參觀藏傳佛教聖地「西寧塔爾寺」，在宛如天空之鏡的純淨鹽湖留下天與湖之間的珍貴影像。

也可以用9天8晚解鎖「火車+汽車」創新玩法，體驗全程VIP禮遇玩轉「青甘大環線」。汽車段起自敦煌，經嘉峪關、張掖、武威，終至蘭州。返程由蘭州出發，抵達敦煌。能深度探索河西走廊，遊覽鳩摩羅什寺、嘉峪關關城、榆林窟等地，領略張掖的七彩丹霞，邂逅明珠般的戈壁綠洲，品嘗高山草原火鍋……是全方位體驗西北風情的不二選擇。

「絲路夢享號」全球首發不僅是增開一列旅遊列車，更標誌著國內「國際化旅遊列車」行業進入發展新紀元。旅遊列車是標準的全域旅遊產品，「星享鐵旅」於2022年6月首次推出「呼倫貝爾號」草原森林旅遊列車，借鑒了世界旅遊列車成熟的運營經驗，填補了當時國內高品質旅遊列車市場的空白。依託具有國際領先水平的運營能⼒、優秀的產品規劃力和極致貼心的服務品質，過去幾年「星享鐵旅」積累了豐富的成功運營經驗，致力於通過匠心打造國際化旅遊列車，帶動沿線共同富裕，助力中國鐵路旅遊服務全面進步。未來「星享鐵旅」還將持續發力，進一步挖掘國內外鐵路旅遊市場潛力，為遊客帶來更好的鐵路旅行體驗。

SOURCE 復星