無障礙設計共創多贏 節省成本從籌備開始

香港2024年7月8日 /美通社/ -- 數碼化推動社會進步，同時也有助於社會共融。然而，許多企業對於數碼共融存在誤解，認為這只是一種額外的開支。實際上，數碼共融不僅符合社會責任，還是一項值得投資的項目。

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）致力推動社會發展數碼共融並建設無障礙的網絡環境。這不僅有助於企業和機構提供服務和推廣產品，還有助於建立一個和諧共融的社會。例如，符合WCAG標準的網頁設計可以方便殘疾人士享受各種服務。HKIRC截至目前已與多個復康團體合作，共同推動人們對數碼共融優勢的認識。

共融設計本小利大

無障礙設計成本極為有限，假如在網頁或流動應用程式的早期設計階段加入無障礙設計，是最為符合經濟原則的方法。數碼化正為一般市民帶來便利，加入無障礙設計更可拉近了其他有需要人士與社會的距離，例如：殘疾人士及長者，共同達致共融社會目標，一同享受智慧城市帶來的便利，並可擴大受眾和市場。

作為香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）的合作機構，香港失明人協進會（簡稱：協進會）致力於提供視障人士的復康服務，並發揮自助互助精神，共同推動數碼共融普及化，㩦手共建網絡無障礙城市。香港失明人協進會執行委員樊振雄表示，數碼化大大改善了殘疾人士的日常生活，例如政府公共服務，網上銀行、購物和外賣平台，足不出戶處理大小事務和購物，無須舟車勞頓，提供不少方便。

數碼渠道有助殘疾人士融入社會，吸收資訊、娛樂和參與社會事務，通過電腦或智能手機內置的讀屏軟件，即可讓視障人士從網上報刊雜誌獲得社會和娛樂資訊，拉近了他們與社會的距離。

數碼化有利共融

目前，政府和大多公營機構已達到無障礙的數碼共融要求，但大部份私人機構未能符合數碼無障礙設計，因此無法使殘疾人士受益，且這也不符合它們自身的推廣效益或直接的商業利益。

樊振雄解釋，現時大部分私人機構的網頁、流動應用程式，甚至電子文檔未能符合數碼無障礙設計的要求，這就意味著殘疾人士無法利用讀屏軟件或其他協助工具去了解其內容，從而無法享受資訊科技帶來的各種便利。例如，如果網站或流動應用程式沒有為圖片內容或按鈕加入文字描述，視障人士就無法透過讀屏軟件理解相關的內容，接收資訊或使用服務。

樊振雄指出，許多人對於加入無障礙設計存在誤解，認為這是一個昂貴的過程。實際上，如果在早期階段就考慮這些無障礙設計因素，成本是非常有限的。

設計得宜配合系統

《無障礙網頁內容指引》（Web Content Accessibility Guidelines，簡稱WCAG）是由萬維網聯盟（World Wide Web Consortium，簡稱W3C）制定的全球最廣泛採用的無障礙網頁標準。只要網站符合WCAG的建議，就能夠方便地供肢體、視覺、聽覺等殘障用戶使用。市場上有一些針對弱視人士的網頁插件，這些插件提供了有益的功能和工具，以幫助他們更輕鬆地瀏覽網頁。這些插件可以提供字體放大、對比度調整、閱讀輔助和語音導航等功能，從而提高弱視人士的網頁閱讀體驗。雖然這些插件只是一種補充方案，但它們為弱視人士提供了實用的工具，使他們能夠更輕鬆地訪問網絡內容。除了插件，遵從WCAG的設計原則和響應式設計（Responsive Design）的網頁也是非常重要的，因為這樣可以直接為弱視人士提供更方便、無需插件的瀏覽體驗。

樊振雄表示，很多網站在建立時並未考慮到數碼共融的要求，而是在運作後才進行修補或安裝插件，但這樣做其實更難以維護。相反，如果在設計初期就將符合WCAG的要求納入標準，從長遠來看，成本更低。政府在全面推行無障礙設計方面取得了重要進展。樊振雄指出，在疫情期間，數碼化的應用，如安心出行應用程式，推動了全民使用電子科技，實現了數碼共同抗疫。這樣的發展使得社會更加認識到無障礙設計的好處，並解決了社會共融中的各種難題。

無障礙設計精益求精

樊振雄指出，他們除了推動無障礙設計外，還致力建議改善其他不友善的設計。例如，一些網頁使用圖像文字或reCAPTCHA拼圖來防止機器人攻擊，但這對視障人士造成了困難。雖然有些系統提供聲音讀出內容的支援，但這些功能主要只支援英語，而且年長的殘疾人士也可能無法聽懂。

近年有部分機構改以多重認證，透過手機短訊（SMS）進行認證，對殘疾人士更為方便；部分銀行則以聲紋和語音認證，以方便視障人士。然而當要進行手機銀行開戶程序等，不但要拍攝和上傳身分證照片，為了確定人臉識別是真人，亦要按照應用指示，進行微細動作，對於失明人士仍構成一定困難。

香港失明人協進會（社會企業）總經理黃仕鋒說，數碼共融還涵蓋了多個層面的應用，例如許多智慧城市應用也應該加入無障礙設計元素。多年來，協會與銀行公會一直保持密切溝通，希望更多銀行能夠達到無障礙設計的要求。

香港失明人協進會總幹事關卓妍則認為，智慧城市數碼共融涉及範圍愈來愈廣，網頁和流動應用只是起點，協進會與香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）緊密合作，推動企業數碼共融，變成「環境、社會及管治」（ESG）社會責任一部份，推動共融在企業管治的連貫性。

「我們在政策層面向政府提出意見，旨在喚起社會對共融議題的關注，以確保共融理念能夠從上而下得到有效執行。這項舉措將有助於建立一個更加共融的社會，使殘疾人士能夠更輕鬆地參與數碼世界。這顯示出社會對於共融的重視，並為促進包容性和平等的社會環境做出了積極的努力。」

黃仕鋒說，數碼化服務影響更多層面，因此與香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）合作，呼籲各界在設計初期就考慮無障礙性。最近出現的餐廳點餐軟件實際上方便了殘疾人士就餐，但設計和操作也需要符合無障礙原則，例如掃碼步驟以及網頁如何方便視障人士點餐。他們正在與餐飲業商討如何確保設計中加入無障礙元素。

「事實上，殘疾人士非常依賴數碼服務，他們本身也是一個巨大的市場，並且彼此之間保持著緊密的聯繫。只要無障礙設計出色，口碑就會迅速傳播。有些企業可能認為無障礙設計是成本，但實際上應該將其視為一項投資，作為提升數碼競爭力的手段。」樊振雄舉例，某些外賣平台在建立時就考慮到無障礙設計，結果在殘疾人士之間口耳相傳，迅速成為主流應用。

「我們與HKIRC一同鼓勵無障礙的設計，利己利人之餘，對企業社會更是雙贏，何樂而不為？」

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）致力鼓勵企業採用數碼無障礙設計，了解每間企業都面臨資源不足的挑戰。因此，HKIRC建議企業從入門級的數碼無障礙開始，引入針對弱視人士的網頁插件，協助他們更容易理解網站內容。

透過這些網頁插件，以提升弱視人士的使用體驗。例如，一些插件可以提供語音輔助功能，將網站內容轉換成語音，讓弱視人士能夠聽取而不僅僅依賴於視覺。此外，有些插件還能提供色彩選擇功能，讓使用者根據自己的需求調整網站的色彩配置，以確保對比度的適應性。這對於弱視人士來說特別重要，因為他們可能對不同的顏色組合敏感或有困難辨識。

這些網頁插件的整合相對輕易，並且適應不同的網站需求。通過引入這些插件，企業可以快速提升他們網站的可訪問性，從而更好地服務弱視人士，確保他們能夠輕鬆訪問和使用網絡服務。同時，HKIRC鼓勵企業逐步改進網站無障礙設計，以確保所有使用者都能夠輕鬆訪問，以推動無障礙設計的理念，為所有人提供平等的網絡體驗。

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