打開歐洲市場大門 科興製藥白蛋白紫杉醇正式獲歐盟批准上市

深圳2024年7月31日 /美通社/ -- 28日晚，科興製藥（688136.SH）發佈公告稱，已收到其引進產品-注射用紫杉醇（白蛋白結合型）（Apexelsin®）獲得EUROPESE COMMISSIE批准上市的通知。

白蛋白紫杉醇具備臨床用藥優勢，相對普通紫杉醇注射液和紫杉醇脂質體，安全性和患者依從性有所提升，臨床認可度較高，在腫瘤治療領域具有不可或缺的臨床價值，也是歐洲醫學腫瘤學會指南推薦治療轉移性胰腺癌和非小細胞肺癌的主流一線用藥，治療乳腺癌的二線用藥，而乳腺癌是歐盟地區女性常見的癌症類型之一，乳腺癌治療藥物具有較大的市場空間。

近年，中國醫藥行業逐步掀起出海浪潮。但其實早於20年前科興製藥就已攜核心產品走出國門，並在最近幾年陸續引進了十多款中國高品質藥物銷往新興市場，以提高當地患者的藥品可及性。

此次白蛋白紫杉醇歐盟獲批，有利於提高公司在國際醫藥市場上的競爭力，也意味著科興製藥除了深耕已久的新興市場，其商業化進程正在向歐洲市場拓展。歐盟市場是公司海外商業化戰略的重要里程碑，截至目前公司在歐盟外的多個國家和地區的註冊工作也正在快速推進中。相信未來隨著該產品在歐盟的成功上市，科興製藥將進一步擴大產品的全球銷售範圍，服務更多醫患。

SOURCE 科興制藥