藥通全球，攜手共贏 | 科興製藥參展CPHI & PMEC China 2026圓滿收官

深圳2026年6月24日 /美通社/ -- 6月16日至18日，第二十四屆世界製藥原料中國展（CPHI China 2026）暨第十九屆世界製藥機械、包裝設備與材料中國展（PMEC China 2026）在上海新國際博覽中心盛大舉行。科興製藥（688136.SH）攜自主研發的多條創新藥管線和三十餘款出海產品亮相本屆展會，並受邀出席CPHI頒獎典禮，憑借「創新+國際化」成果，榮獲「CPHI研發創新獎」。

產品多領域覆蓋，獲頒創新獎項

參展產品涵蓋腫瘤、自免、代謝類疾病領域，其中，白蛋白紫杉醇、貝伐珠、英夫利西、恩扎盧胺、阿柏西普、利拉魯肽、司美格魯肽等多款重磅藥物受到來訪客戶的廣泛咨詢。

在研管線方面，公司重點展示了多條全球創新藥管線，包括腫瘤惡病質藥物GB18項目、紅斑狼瘡藥物GB19/GB26項目、眼科藥物GB10項目、自免類藥物GB20/GB24項目等。兩個臨床三期項目——長效GC、干擾素吸入溶液GB05的臨床進展也收穫關注。

近年來在技術平台與創新成果的持續積澱，助力公司榮獲「CPHI研發創新獎」。該獎項由主辦方攜手權威機構，圍繞企業科研創新能力、臨床轉化突破、技術融合應用、市場影響力等多項維度審評，是對產業創新成果的總結，也是對未來醫藥研發趨勢與方向的洞察。

相聚論壇，國際商務對接提速

本次大會，科興製藥BD團隊積極參與多場聚焦藥品出海的高端論壇與行業圓桌會議，圍繞中國生物藥海外商業化等前沿議題展開深度探討，展示公司出海平台成果的同時，為進一步優化出海路徑、把握全球市場機遇提供了重要的行業視角與參考。

6月15日晚，科興製藥邀請來自多個國家的客戶及合作夥伴，共聚一堂，就各自市場動態、合作前景及未來規劃進行了輕鬆而深入的交流，為後續合作奠定互信共贏的基礎。

CPHI是科興製藥面向全球醫藥市場的深度展示與資源鏈接。未來，公司將持續深化全球佈局，與全球合作夥伴攜手，讓更多高質量產品走向更廣泛的國際市場。

SOURCE 科興制藥