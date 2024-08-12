社會企業研究院頒授典禮：菁英雲集，人才輩出 環球領袖激勵年輕人創新思維，承擔社會責任

身兼社會企業研究院榮譽院長及清華大學金融與發展研究中心主任的馬駿博士，在致辭時讚揚本屆院士在本業上有出色的成就，也熱心公益，帶領著企業及機構積極參與社會公益事務，實踐企業公民責任。適逢今年是社會企業研究院成立十周年，作為推動社會關愛的平台，他認為本院多年匯聚了各行各業的領袖及專才，在提升及宣揚企業社會責任和ESG理念，凝聚市場力量，推動社會變革方面做了大量功夫，可謂任重道遠。

是屆「院士資格評選計劃」甄選出三位女性榮譽院士，包括諾貝爾化學獎得主埃曼紐爾‧卡彭蒂耶教授、新加坡社會創新園始創人及前國會議員劉夢琳女士及香港演藝學院校長蔡敏志教授。卡彭蒂耶教授在訪談中強調科學研究對於解決全球氣候變遷和健康問題的重要性，並呼籲年輕一代特別是女性積極參與科學事業，以獨特視角推動創新和合作。蔡敏志教授則提到表演藝術在教育、賦權和團結社區方面的力量，並堅信年輕人的創造力能為世界帶來正面影響。他們不約而同鼓勵年輕人要有創新思維和承擔社會責任。

今年獲頒授資深院士及院士榮譽名銜的傑出人士在醫學界、學術界、商界、藝術及體育界皆有輝煌成就，並對社會服務作出重要貢獻，包括香港專業人士協會會長陳建強醫生、東華學院第三任校長陳慧慈教授、跨界藝術家馬興文先生、安永會計師事務所香港及澳門區主管合夥人李舜兒女士，以及兩位前香港運動員，包括於去年在杭州亞運為港隊奪得男子七人欖球金牌的姚錦成先生，以及去年獲十大傑出青年的林衍聰先生。

社會企業研究院深信企業可以利用自己的能力和經驗，利用其專業知識來解決緊迫的健康和環境問題，並強調永續實踐在促進社區福利方面的重要性。為表彰亞洲各界領袖和企業對「社會關愛約章架構」六大範疇方面的傑出表現與貢獻，今年的「社會關愛獎項計劃」一共甄選出6位得主, 本港得獎企業包括: 獲頒「傑出社會關愛品牌獎」的大型健康美容產品連鎖店萬寧及獲頒「社會關愛企業卓越獎」的香港消毒服務管理協會。

今年獲頒授院士榮譽名銜的傑出人士部分名單如下：

2023/24 年度社會企業研究院榮譽院士

- 諾貝爾化學獎得主埃曼紐爾‧卡彭蒂耶教授

- 香港演藝學院校長蔡敏志教授

- 新加坡社會創新園始創人及國會前議員劉夢琳女士

資深院士

- 香港專業人士協會會長陳建強醫生 SBS, BBS, JP

- 東華學院第三任校長陳慧慈教授

- 跨界藝術家馬興文先生

院士

- 香港男子七人欖球代表隊成員姚錦成先生MH，曾奪得2018及2022年亞運會金牌

- 前香港男子劍擊運動員林衍聰先生，曾個人奪得2014年亞運佩劍銅牌

- 安永會計師事務所香港及澳門區主管合伙人李舜兒女士

社會關愛獎項計劃

- 「傑出社會關愛品牌獎」香港大型健康美容產品連鎖店 - 萬寧

- 「社會關愛企業卓越獎」香港消毒服務管理協會

- 「社會關愛中小企業卓越獎」世衛實業有限公司

- 「亞洲社會關愛領袖獎」POWER 4 ALL始創人及行政總裁Mr Angelo Valenton

- 「亞洲社會關愛領袖獎」捷利建築有限公司主席及行政總裁鄒國俊先生

- 「亞洲社會關愛女領袖獎」The Unique Organic始創人Ms Nihan Karaaslan Akdemir

關於社會企業研究院

社會企業研究院(Social Enterprise Research Academy, SERA)於2014年成立，一向本著「凝聚市場力量 ‧ 締造社會關愛」的宗旨，致力構建SERA Circle一個高價值的國際平台，凝聚政、商、學、民的多方核心人才和精英專才，以促進可持續發展的亞洲社會。時至今日，本院透過舉辦國際峰會及邀請世界級講者分享，連結超過10,000位企業領袖和機構組織，影響力亦擴展到全球13個城市。本院亦透過發展及推廣「社會關愛約章架構」及6大原則，擴闊跨界別企業領袖及專才的國際視野，回饋業界。想知更多資訊，可瀏覽www.seraasia.org

SOURCE 社會企業研究院