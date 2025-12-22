社會企業研究院舉辦「良心科技」ESG領袖峰會 簽署《中港兩地科技創新及產業促進交流工作備忘錄》 凝聚各界力量，推動兩地領袖合作

本年度峰會的主旨演講部份，邀得中國價格協會數據價格專業委員會會長宋曉偉主任主講「科技與產業深度融合的新範式」、騰訊SSV數字教育實驗室及騰訊公益數字化平台運營總監嚴霽玥女士主講「互聯網科技應用：驅動人才培育與公益貢獻」，以及香港中文大學生命科學院關海山榮休教授BBS, JP主講「腸道微生物研究對人類健康的貢獻」等議題，分享如何善用科技推動社會關愛。而由大灣區碳中和協會創會會長胡伯杰先生主持的圓桌論壇環節，分享嘉賓包括益創科技有限公司集團董事文振聲博士與資深建築工程師及產業管理測量師黃雍盛先生，分別就醫療科技及低空經濟角度，探討良心科技的現況、潛力與未來，以及如何善用科技推動社會關愛的視野。

同日，社會企業研究院與中國國際科技促進會智慧科技工作委員會共同簽署《中港兩地科技創新及產業促進交流工作備忘錄》，雙方旨在通過建立長期的戰略合作夥伴關係，充分發揮各自在中國內地與香港的資源優勢，共同推動國家級至行業級論壇會議之舉辦、重大課題研究、產業對接、人才建設與資源交流等，實現互利共贏，為中國內地與香港的科技創新及社會經濟發展作出貢獻。

社會企業研究院榮譽院長吳克儉教授指出：「如何善用科技推動社會關愛，發展『良心科技』，是社會企業研究院的研究新焦點，未來將推行一系列活動，鼓勵相關的發明與應用。本人樂見本屆多位來自不同業界的領袖人物，獲頒院士榮銜，加入社會企業研究院凝聚商界力量，締造社會關愛的平台，共同為建立可持續發展社會作出更多貢獻；各位新舊院士亦參與了『社會關愛約章』承諾儀式，承諾積極推動社會關愛。此外，有多家企業獲頒『社會關愛獎項計劃』之獎項，肯定其對社會企業責任之貢獻，亦是社會企業研究院成立十一年來，對凝聚商界力量的重要舉措。」

本屆社會企業研究院「院士資格評選計劃」，共甄選出3位榮譽院士，包括香港城市大學校長及傑出大學教授梅彥昌教授，中國價格協會數據價格專業委員會會長宋䁱偉主任，以及香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院專業應用教授馮康教授。而今年獲頒授資深院士及院士榮譽名銜的傑出人士在醫學界、學術界、商界、藝術及文化界皆有輝煌成就，並對社會服務作出重要貢獻。

2024/25年度獲頒授社會企業研究院院士榮譽名銜的傑出人士部分名單如下：

榮譽院士

香港城市大學校長及傑出大學教授梅彥昌教授

中國價格協會數據價格專業委員會會長宋䁱偉主任

香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院專業應用教授馮康教授

資深院士

註冊社工及安老產業先驅岑家雄先生，曾獲「環球養老產業拓荒者」等殊榮

慕詩國際集團創辦人兼副主席徐巧嬌女士

Guild Hong Kong的創始人、董事和學者Prof. Richards Page Kerry

院士

非牟利獸醫服務協會創辦人及執行主席麥志豪先生

翹藝工作室創辦人周倩慧女士

「心觸樂健康服務社」及香療苑創辦人霍愛粦女士

社會關愛獎項計劃

「亞洲社會關愛領袖獎」 潤建股份有限公司總裁 許文傑先生

「可持續發展菁英領袖獎」 百樂潮州酒樓（大少店） 董事 姚嘉浩先生

「社會關愛企業卓越獎」 潤建股份有限公司

「傑出社會關愛品牌獎」 毛孩街

「社會關愛中小企業卓越獎」 Bunny Kids Learning Limited

關於社會企業研究院 ( www.seraasia.org )

社會企業研究院(Social Enterprise Research Academy, SERA)於2014年成立，一向本著「凝聚市場力量 締造社會關愛」的宗旨，致力構建SERA Circle一個高價值的國際平台，凝聚政、商、學、民的多方核心人才和精英專才，以促進可持續發展的亞洲社會。時至今日，本院透過舉辦國際峰會及邀請世界級講者分享，連結超過10,000位企業領袖和機構組織，影響力亦擴展到全球13個城市。本院亦透過發展及推廣「社會關愛約章架構」及6大原則，擴闊跨界別企業領袖及專才的國際視野，回饋業界。

