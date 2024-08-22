持之以恆的捐獻，改寫兒童命運 堅持到底的救援，成就無限未來

今年亦是香港救助兒童會成立15周年，組織一直與弱勢兒童並肩同行，捍衞他們的人身安全與提升心理健康，以倡導兒童的最大利益；同時，香港救助兒童會不單救助香港地方兒童，也將這份神聖的工作和使命推至世界各地，包括俄烏戰爭、敘利亞大地震、加沙、以色列和蘇丹等地的暴力衝突等等，為受戰亂和天災影響的兒童提供身心援助。

Nagi是一個快樂而調皮的小男孩，但當他逃離蘇丹的暴力衝突後，他的世界發生了翻天覆地的變化。他的家人找到了臨時住所，卻沒有任何自己的物品。救助兒童會為這個家庭提供所需的物資，並創造一個兒童友善空間，讓Nagi可以安全地學習和玩耍。

10歲的Maha在也門的家附近撿柴枝時踩到地雷，她的生活從此發生劇變。她的傷勢非常嚴重，被緊急送往醫院即時進行手術。救助兒童會承擔了她所有醫療費用，並提供了持續的社會心理支援。Maha現在已重返學校，繼續她喜歡的繪畫。

17歲的Olena的學校在俄烏戰爭期間被摧毀，她十分擔心其學業會受影響。救助兒童會為學生提供安全地方讓他們完成學業。畢業前，他們到學校遺址拍攝了特別的學校年刊照片，重溫他們在校園的美好回憶。

閱讀更多受助兒童的故事： https://savethechildren.org.hk/wp-content/uploads/2024/02/Impact-Report-2023.pdf

「讓兒童健康、快樂地成長」不再只是口號

「兒童是未來社會的棟樑」——大家都耳熟能詳的話，也能協助社會成就燦爛未來的能力，早早落在每一個人手裡。兒童的未來，遠遠超於單純的裹腹和溫飽。一次性的幫助，可能讓受難兒童獲得身體上的即時保護，但他們的快樂也是不容忽視，而這份快樂是建基於日復日的安定和穩建，在心理上才能牢牢地築起安全感的基石，讓他們有能力行走人生每一步，創造無限可能性。

這正是救助兒童會「兒童保護使者」計劃成立的宗旨，全因每位兒童保護使者的每月捐款，讓救助兒童會可以有穩定的收入以制定更長遠和有效的救助兒童項目。當天災到來時，救助兒童會便能第一時間前往災區，即時幫助有需要的兒童，而災後也可持續為兒童提供支援，讓救助兒童工作得以持之以恆。

香港人有能力改寫兒童命運，共同成就閃爍未來！

立即行動，每月捐款，做兒童保護使者！

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關於香港救助兒童會

救助兒童會(Save the Children)相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，我們竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，我們是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和我們共享的未來。

救助兒童會在約120個國家開展工作，成立於2009年的香港救助兒童會是全球運動的一分子。我們與兒童、家庭、學校、社區和我們的支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。

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SOURCE Save the Children