信和集團「起動循環」平台最新項目「循新櫈場」 即日起於中港城一樓離境大堂投入服務

升級再造可靈活配置傢具組件 貫徹綠色可持續發展理念

「循新櫈場」內的多功能及環保傢具系列，以145公斤塑膠物料升級再造而成，相當於賦予10,132個膠樽第二次生命。而作為全新公共休憩展覽複合空間，傢具組件可配合用戶因應不同的需要及空間，而重新組合配置。當中的椅子，展示單元，展示板等，皆可以無縫組合和重新排列，適應不同場合及需要，貫徹平台提倡的綠色可持續發展方針。

六大本地社創品牌參與首輪展覽向旅客展現香港創意

由策展團隊所布置的展場，一共劃分為三個區域共六組展覽，展出本地六個社創品牌的理念與產品，其中包括為不同群體與年齡層提供設計品味與功能兼備服裝的「BOUNDLESS」、為腦退化及體弱人士提供沉浸式懷舊點心活動「流動五感大茶樓」的「Project Futurus」、以廢棄布料加入可生物降解物料製作出循環再造麻將的「EDITECTURE」、藉着不同觸感與聲音為視障人士提供生活姿采的「Beyond Vision International」、利用蘋果農物廢料及皮革廢料製成新皮革運動鞋的「KIBO」以及研發並推廣水溶性包裝袋的「INVISIBLE COMPANY」。市民可以於「循新櫈場」稍作休息、等候乘船出發之前，了解本地社創品牌為香港社區以及可持續發展所作出的努力。

信和集團品牌及設計部總經理蔣菁菁女士表示：「信和集團一直致力推動藝術與創作，『循新櫈場』作為『起動循環』平台的最新項目，介紹香港本地設計師的創新思維，為環保及社會設計作出一分力，實踐平台一直提倡的可持續發展、減廢升級再造以及連結社區的宗旨。在此，我代表集團感謝同仁們作出的努力，為旅客致力打造一個美觀、舒適又有意義的離境等候區。我亦非常感謝六個本地社創品牌的參與。歡迎各位香港市民及各地旅客到臨中港城，認識本港社創品牌，既可打卡，亦可透過展場了解可持續發展概念。」

參與展覽之本地社創品牌 包括：

品牌名稱 品牌理念及展品簡介 BOUNDLESS Boundless作為一個共融的服裝品牌，以愛和共融為理念，設計突破常規。我們致力設計及製造功能與時尚結合的服飾給不同年齡及身體狀況的人士。例如我們設計的圍巾用啪鈕和魔術貼，方便老人和身障人士穿脱及應付各種場合的需要。另外，我們的斜揹收納袋，可以把醫療用品收藏，外出時既美觀又實用。 Project Futurus 「流動五感大茶樓TM」社區計劃是一項專為患有腦退化症長輩和體弱人士而設，並結合創意藝術、懷緬治療和社區服務元素的沉浸式懷舊點心活動。 項目融合五感元素、軟餐點心，關注吞嚥困難人士需求，為長輩提供一場愉悅的「飲茶」體驗，減少因社交距離而產生的孤獨感和提升他們的生活質素和精神健康。項目至今已完成了超過107場活動，服務超過2,600多位長輩，累積超過2,200小時義工服務時數。 EDITECTURE 由於服裝的製作過程，包括剪裁樣板、品質控制等產生大量的剩餘布料，它們最終無可避免被送往堆填區。為了尋找可持續的解決方法，EDITECTURE收集了EDIT the brand和其他品牌的剩餘布料，以專業技術將布碎和可生物降解物料混合，倒入模具製成「EDIT循環再造麻將」。原本的廢棄物料，被升級再造成100%可生物降解的麻將，既呼應了EDITECTURE的設計美學，所使用的布料亦是向EDIT the brand推出的服裝系列致敬。 Beyond Vision International 我們用視覺認知來定義和分辨顏色，然而顏色的意義也能超越視覺，就如一種情緒在不同文化領域的解讀下也有不同的意思。Beyond Vision International (BVI) 深信顏色的多面性不是健視群體的專屬，而深化對顏色的理解也能讓視障人士更融入社會，所以我們以觸感和聽覺來介紹顏色，為暗黑的世界添上色彩。以Beyond Vision International (BVI) 設計的「觸感-聽覺互動系統」領航，讓每一個人，不論健視的抑或視障的，都能加深對它們的了解；藉著觸摸和聲音，在盲人的世界裡添上色彩。我們的城市因顏色倍添光彩，我們的社區因多元滿載精彩，展覽透過展⽰視障人士拍攝的相片和創作的藝術作品，向觀眾表達他們也能「看見」。 KIBO KIBO 代表「第二次機會」，名字源自日文希望。面對現今時裝業的速食文化，造成的浪費實在驚人，KIBO銳意肩負環保的使命，讓廢物重拾發揮功能的機會。我們利用蘋果農物廢料及皮革廢料，並配合再生塑料來重造精美柔軟的「新」皮革，成為我們每雙運動鞋的原材料，提供非常舒適耐用的步履體驗。KIBO售出的每雙鞋子與顧客踏出的每一步，都承載著對美好的世界的憧憬與希望。 INVISIBLE CO. Invisible Company 致力提供環保包裝解決方案 - 水溶性、可堆肥、堆填區可生物降解的 #INVISIBLEBAG 取替傳統塑膠包裝。#INVISIBLEBAG 由水溶性及可生物降解物料製成，客人使用後只需用熱水溶解，即可減少產生廢物。 品牌於2020年由一對夫妻創立，目前與800多個全球品牌合作，從服裝到物流公司，成功取替超過600萬個膠袋。創辦人因目睹香港山徑上遍地垃圾的景象，定期組織淨山活動，現已舉辦超過20場、吸引240多位義工參加。透過提供環保包裝源頭減廢，身體力行建立綠色生活習慣，致力實現可持續發展。

關於信和集團

信和集團於1971年成立，由黃氏家族私人控股公司及3家上市公司組成：分別為信和置業有限公司（港交所：0083）、 尖沙咀置業集團有限公司（港交所：0247）及信和酒店（集團） 有限公司（港交所：1221）。

作為香港主要地產發展商之一，信和集團的核心業務包括物業發展及物業投資，多年來與社區共同成長。集團擁有多元化物業組合，包括住宅、辦公室、工業、商場及酒店項目，足跡遍及香港、中國內地、新加坡及澳洲，興建逾250個發展項目，總面積超過1.3億平方呎。集團同時從事與物業管理、酒店投資及管理相關業務，包括富麗敦酒店及度假村與其他聯屬品牌。

集團擁有超過11,000名員工，以「建構更美好生活」為願景，透過「綠色生活」、「心繫社區」和「創新構思」三項關鍵元素，建構宜居、宜作、宜樂的社區。可持續發展更是信和集團業務營運不可或缺的一環，我們致力為持份者創造價值，並透過業務範疇推動可持續發展，建構更美好未來。

SOURCE 信和集團