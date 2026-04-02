信和集團「GoCircular | 好物共享」正式啟動

信和集團首席商務總裁蔡碧林女士表示：「升級再造（Upcycling）是循環經濟當中最具活力的環節，我們樂見年輕一代結合創意與科技，為資源賦予第二生命，衷心感謝他們在源頭減廢、物料重用上付出的努力，將循環經濟真正帶入社區。同時，非常感謝合作伙伴、租戶、住客及同事的積極參與和支持。藉著這次『GoCircular | 好物共享』，我們聯動五大商場，舉辦各二手物品義賣、玩具交換，以及咖啡渣升級再造主題市集等活動，展現循環經濟如何多元、貼地，深入社區。循環經濟不單是一個理念，更是一種生活態度，期望它能成為每個人都能輕鬆參與、樂在其中的生活方式。我們將繼續與伙伴攜手，推動資源循環利用，為可持續發展的未來出一分力。」

近140物業回收行動 單月收集近9公噸舊物 全數用作慈善義賣

早於農曆新年前夕，集團透過信和管業優勢及基督教勵行會合作，於旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場舉行舊物回收行動。在1月26日至2月26日期間，呼籲住客、租戶、員工及公眾捐出衣物、玩具、家電、書籍等狀態良好的物品，短短一個月內總回收量重達8,870公斤。集團員工擔當義工協助整理分類，收集得來的舊物將用作慈善義賣，收益撥捐基督教勵行會，讓每一件物品得以延續價值，化為支持社區的溫暖力量。

今日啟動禮上特別頒發「十大重磅捐贈物業」嘉許狀，表揚居民與物業單位的積極參與。捐贈量最高的十大物業包括：海悅豪園、萬景峯、御庭軒、海典軒、太湖花園2期、海麗花園、雅士花園、逸瓏、宏天廣場及帝峯 • 皇殿。來自奧海城、宏天廣場的商戶代表亦即場分享如何在生活中實踐減廢、重用與回收。

奧海城「共創循環」匯聚多個創新方案 彰顯升級再造的經濟及社會價值

「GoCircular | 好物共享」啟動禮之圓滿舉行，意味著5大商場主題活動隨即展開。 奧海城、屯門市廣場、荃新天地、黃金海岸商場，以及利東街，匯聚逾30個本地品牌，以升級再造為核心，舉辦連串跨區主題活動，以循環經濟搭建交流互動平台。同時，信和管業優勢於旗下管理逾20個住宅會所舉辦社區市集及升級再造工作坊，邀請居民體會「資源再用、鄰里共享」的生活模式。

其中奧海城一連六天舉辦的「共創循環」，與本地原創木藝品牌START FROM ZERO合作，以被遺棄的木材升級打造各項特色佈置，並設「舊木地板升級再造工作坊」，讓公眾親身體驗把舊木地板轉化為開瓶器、飾物盤及杯墊等實用精品。好物義賣市集更是尋寶天堂，從陳健安、阮小儀、盧覓雪及Yuki Lovey等名人二手衣飾，到集團旗下物業住戶、租戶及員工捐贈的精選舊物，每件物品均承載故事，等待展開第二生命。集團亦聯乘多個本地品牌，創作升級再造精品作慈善義賣，收益將撥捐基督教勵行會。

活動亦匯聚本地年輕創作人及升級再造設計師，將環保理念轉化為具設計感的「潮物」，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。由香港科技大學及香港大學培育的綠色初創，展示如何以創新科技重新定義「廢物」，以實際方案實踐循環經濟。

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SOURCE 信和集團