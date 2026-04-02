信和集團「GoCircular | 好物共享」正式啟動

新聞提供者

信和集團

02 4月, 2026, 20:19 CST

5大商場攜手逾30品牌舉辦連串多元主題活動 推動循環經濟
聯動旗下140物業 單月回收8,870公斤舊物義賣

香港2026年4月2日 /美通社/ -- 為鼓勵共同實踐循環經濟，信和集團首次舉辦跨區跨界別的 「GoCircular | 好物共享」企劃，由復活節假期至4月中，集團旗下大型商場包括：奧海城、屯門市廣場、荃新天地、黃金海岸商場，以及利東街，匯聚逾30個本地品牌，透過多元活動鼓勵全城參與舊物回收、升級再造、創新科技體驗及慈善義賣活動，將循環理念融入生活。早前集團聯同信和管業優勢及基督教勵行會，於集團旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場舉行舊物回收行動，短短一個月內收集8,870公斤舊物，於是次活動期間作慈善義賣，以行動實踐「重用、再生、共享」的理念。

「GoCircular | 好物共享」整個企劃獲超過10個伙伴支持，包括香港科技大學創業中心、三聯書店、基督教勵行會、再生玩具店、國際十字路會、香港沃土發展社、海洋公園等。今天（4月2日）於奧海城舉行啟動禮，並頒發嘉許狀予「十大重磅捐贈物業」，現場同時匯聚12個綠色科技伙伴、年輕創作人、升級再造設計師及本地初創品牌，展示循環經濟的多元實踐，呈現可持續創新的無限可能。

信和集團「GoCircular | 好物共享」啟動禮上，副行政總裁黃永龍先生（中排右六）及首席商務總裁蔡碧林女士（中排左六）與一眾合作伙伴、嘉賓，以及參與活動的綠色科技伙伴、年輕創作人及升級再造設計師合照，展現各界攜手推動循環經濟的凝聚力。
信和集團「GoCircular | 好物共享」啟動禮上，副行政總裁黃永龍先生（中排右六）及首席商務總裁蔡碧林女士（中排左六）與一眾合作伙伴、嘉賓，以及參與活動的綠色科技伙伴、年輕創作人及升級再造設計師合照，展現各界攜手推動循環經濟的凝聚力。
「GoCircular | 好物共享」聯動五大商場舉辦多元化活動 ，匯聚逾30個本地品牌，鼓勵市民在輕鬆愉快的氣氛中體驗循環再用，將循環理念融入生活。
「GoCircular | 好物共享」聯動五大商場舉辦多元化活動 ，匯聚逾30個本地品牌，鼓勵市民在輕鬆愉快的氣氛中體驗循環再用，將循環理念融入生活。
活動匯聚本地年輕創作人及升級再造設計師，將環保理念轉化為具設計感的「潮物」，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。
活動匯聚本地年輕創作人及升級再造設計師，將環保理念轉化為具設計感的「潮物」，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。
信和集團「GoCircular | 好物共享」啟動禮上，副行政總裁黃永龍先生（中排右六）及首席商務總裁蔡碧林女士（中排左六）與一眾合作伙伴、嘉賓，以及參與活動的綠色科技伙伴、年輕創作人及升級再造設計師合照，展現各界攜手推動循環經濟的凝聚力。 「GoCircular | 好物共享」聯動五大商場舉辦多元化活動 ，匯聚逾30個本地品牌，鼓勵市民在輕鬆愉快的氣氛中體驗循環再用，將循環理念融入生活。 活動匯聚本地年輕創作人及升級再造設計師，將環保理念轉化為具設計感的「潮物」，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。

信和集團首席商務總裁蔡碧林女士表示：「升級再造（Upcycling）是循環經濟當中最具活力的環節，我們樂見年輕一代結合創意與科技，為資源賦予第二生命，衷心感謝他們在源頭減廢、物料重用上付出的努力，將循環經濟真正帶入社區。同時，非常感謝合作伙伴、租戶、住客及同事的積極參與和支持。藉著這次『GoCircular | 好物共享』，我們聯動五大商場，舉辦各二手物品義賣、玩具交換，以及咖啡渣升級再造主題市集等活動，展現循環經濟如何多元、貼地，深入社區。循環經濟不單是一個理念，更是一種生活態度，期望它能成為每個人都能輕鬆參與、樂在其中的生活方式。我們將繼續與伙伴攜手，推動資源循環利用，為可持續發展的未來出一分力。」

近140物業回收行動 單月收集近9公噸舊物 全數用作慈善義賣
早於農曆新年前夕，集團透過信和管業優勢及基督教勵行會合作，於旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場舉行舊物回收行動。在1月26日至2月26日期間，呼籲住客、租戶、員工及公眾捐出衣物、玩具、家電、書籍等狀態良好的物品，短短一個月內總回收量重達8,870公斤。集團員工擔當義工協助整理分類，收集得來的舊物將用作慈善義賣，收益撥捐基督教勵行會，讓每一件物品得以延續價值，化為支持社區的溫暖力量。

今日啟動禮上特別頒發「十大重磅捐贈物業」嘉許狀，表揚居民與物業單位的積極參與。捐贈量最高的十大物業包括：海悅豪園、萬景峯、御庭軒、海典軒、太湖花園2期、海麗花園、雅士花園、逸瓏、宏天廣場及帝峯 • 皇殿。來自奧海城、宏天廣場的商戶代表亦即場分享如何在生活中實踐減廢、重用與回收。

奧海城「共創循環」匯聚多個創新方案 彰顯升級再造的經濟及社會價值
「GoCircular | 好物共享」啟動禮之圓滿舉行，意味著5大商場主題活動隨即展開。 奧海城、屯門市廣場、荃新天地、黃金海岸商場，以及利東街，匯聚逾30個本地品牌，以升級再造為核心，舉辦連串跨區主題活動，以循環經濟搭建交流互動平台。同時，信和管業優勢於旗下管理逾20個住宅會所舉辦社區市集及升級再造工作坊，邀請居民體會「資源再用、鄰里共享」的生活模式。

其中奧海城一連六天舉辦的「共創循環」，與本地原創木藝品牌START FROM ZERO合作，以被遺棄的木材升級打造各項特色佈置，並設「舊木地板升級再造工作坊」，讓公眾親身體驗把舊木地板轉化為開瓶器、飾物盤及杯墊等實用精品。好物義賣市集更是尋寶天堂，從陳健安、阮小儀、盧覓雪及Yuki Lovey等名人二手衣飾，到集團旗下物業住戶、租戶及員工捐贈的精選舊物，每件物品均承載故事，等待展開第二生命。集團亦聯乘多個本地品牌，創作升級再造精品作慈善義賣，收益將撥捐基督教勵行會。

活動亦匯聚本地年輕創作人及升級再造設計師，將環保理念轉化為具設計感的「潮物」，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。由香港科技大學及香港大學培育的綠色初創，展示如何以創新科技重新定義「廢物」，以實際方案實踐循環經濟。

以上新聞稿由Above The Line公關推廣公司代表信和集團發放， 如有垂詢請聯絡：

Above The Line公關推廣公司

蔣麗瑩（Peggy Cheung）

鍾詠瞳（Ashlee Chung）

電話：3956 3534 / 9125 9553

電話：3563 8910 / 5174 0485

電郵：[email protected]

電郵：ashleechung@abovetheline.com.hk

SOURCE 信和集團

來自同一來源

信和置業位列標普全球《可持續發展年鑑2026》全球前5%企業

信和置業位列標普全球《可持續發展年鑑2026》全球前5%企業

信和集團（「集團」）欣然宣布，信和置業有限公司（「信和置業」）（股票代號：0083.HK）於標普全球《可持續發展年鑑2026》中，在房地產管理與開發行業獲評為全球前5%企業之一。是次評選涵蓋全球逾9,200家企業，信和置業是唯一獲此認可的香港地產發展商，這亦標誌著公司連續第四年獲選為年鑑成員，並首次...
信和置業榮獲MSCI環境、社會及管治評級「AAA」

信和置業榮獲MSCI環境、社會及管治評級「AAA」

信和集團（「集團」）欣然宣布，信和置業有限公司（「信和置業」）（股票代號：0083.HK）於MSCI環境、社會及管治 (ESG）評級中由「AA」級提升至最高「AAA」級，印證信和置業在應對重大ESG挑戰與機遇方面的持續努力，與國際標準接軌。 MSCI...
此來源更多新聞稿

探索

房地產

房地產

保護與回收

保護與回收

企業社會責任

企業社會責任

相關題材的新聞稿