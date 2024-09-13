嘉里物流聯網榮獲《機構投資者》排名榜九大獎項 連續九年獲頒「最受尊崇企業」殊榮

香港2024年9月13日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」；股份代號0636.HK）於《機構投資者》（Institutional Investor）舉辦，Extel（前名Institutional Investor Research）進行調查的2024年度「亞洲區（不包括日本）公司管理團隊排名榜」（All-Asia (ex-Japan) Executive Team Ranking）中榮獲九項大獎。其中，嘉里物流聯網連續九年蟬聯「最受尊崇企業」獎，並於交通運輸行業組別中勇奪最佳企業董事會排名榜首位。嘉里物流聯網亦於交通運輸行業中小市值組別內之綜合買方及賣方七大類別中名列第一。

排名榜綜合了亞洲區證券公司和金融機構的買方分析師、基金經理，以及賣方分析師的意見，並以投票方式選出獲獎企業。嘉里物流聯網及其主要行政人員在以下類別中名列首位︰

亞洲區公司管理團隊排名榜︰

最受尊崇企業

最佳企業董事會（交通運輸行業組別）

亞洲區公司管理團隊（中小市值——交通運輸行業組別）

最佳行政總裁 ─ 張炳銓

最佳首席財務主管 ─ 鄭志偉

最佳企業董事會

最佳投資者關係專才 ─ 曾潔怡

最佳投資者關係計劃

最佳投資者關係團隊

最佳環境、社會與管治計劃

嘉里物流聯網行政總裁及執行董事張炳銓表示：「是次我們能獲得九項殊榮，突顯了亞洲投資業界對嘉里物流聯網與日俱增的認可。能夠在多個排行榜中脫穎而出，亦充份印證了我們積極的投資者關係策略，以及完善投資者互動計劃的成效。我們衷心感謝《機構投資者》及資本市場的認可、支持和反饋。展望未來，我們將繼續維持多元化且開放的溝通渠道，並在披露方面維持主動性及透明度，致力以可持續發展為持份者創造長遠價值。」

《機構投資者》的「亞洲區公司管理團隊排名榜」收集了來自1,646家金融服務公司超過6,000名專業投資者的評分，有效為上市公司管理層和投資者關係計劃的表現提供全面的評估。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

嘉里物流聯網是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

嘉里物流聯網有限公司於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於《機構投資者》

《機構投資者》是一家領先的國際企業對企業出版商，主要聚焦國際金融。其出版優質新聞、時事通訊及研究，並舉辦會議、研討會及培訓課程，更透過其資本市場資料庫和新興市場資訊服務提供電子商務資訊。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司