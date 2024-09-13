港鐵公司暨港鐵學院成功舉辧「一帶一路鐵路論壇」 匯聚鐵路專才攜手促進「一帶一路」國家的鐵路發展及推動業界前行

香港特別行政區政府署理運輸及物流局局長廖振新先生在主題演講中表示：「香港致力成為『一帶一路』倡議的『超級連繫人』和『超級增值人』。香港擁有高效且完善、以鐵路為骨幹的公共運輸系統，廣深港高速鐵路也促進了香港與內地居民民心相通。我們豐富的人才庫具備專業知識，令香港得以推動交通基建發展，並將香港的專業技能和知識推廣至更廣泛的『一帶一路』社區。我期待與各位共同釋放『一帶一路』地區的巨大潛力，促進深度的經濟整合，以及增進人與人之間的聯繫。」

論壇邀請多位來自「一帶一路」國家的鐵路專才、行業領袖及學者擔任講者，就「鐵路綠色科技」、「港鐵科技創新」及雅加達高速鐵路項目的發展歷程作分享，講者亦以「未來地鐵/鐵路的挑戰與機遇」為題進行圓桌討論。此外，為進一步促進業界交流，港鐵亦於同場安排展覽，展示多項鐵路創新和技術，涵蓋大數據、智能及機械人科技、混合實境等應用，向參加者分享港鐵在打造「智慧鐵路」方面的成果。

港鐵公司一直透過鐵路在香港發展中肩負著建設性的角色，多年來以完善的鐵路網絡連繫及建設社區。今年是港鐵通車服務香港四十五周年，適逢正值香港「一帶一路」周，港鐵冀透過舉辦「一帶一路鐵路論壇」，向外交流鐵路專業技能及分享經驗，致力促進全球鐵路發展，以秉持「推動城市前行」的使命。

相片下載：https://drive.google.com/drive/folders/1F-xPReBYHD9JAfX6Ai5RBod1ZWabrYTF?usp=sharing

關於港鐵公司

港鐵一直推動城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。

由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和四十五年的鐵路項目發展經驗。 除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。

港鐵在香港、中國內地、澳洲、英國和瑞典擁有超過五萬名員工*，每週日的全球客運量超過一千萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來!

如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽www.mtr.com.hk。

* 包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司

關於港鐵學院

港鐵學院在2016年成立，是港鐵公司全資附屬公司。背靠港鐵公司在香港及海外超過四十年的先進鐵路營運及管理經驗，港鐵學院的使命是與全球鐵路經營商及機構，分享港鐵的專業知識和經驗，以追求優質服務和可持續經營的共同目標。

港鐵學院的願景是成為卓越的鐵路管理和工程中心，為港鐵員工、香港社區，以及中國內地及海外、包括「一帶一路」沿線國家和地區的鐵路行業提供課程。

港鐵學院成立至今，已向逾四百名來自亞洲、歐洲、中東及澳洲等二十二個國家和地區的高級營運人員，提供量身定制的培訓課程，當中包括一帶一路國家，例如泰國、印尼、以色列、卡塔爾、韓國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、沙特阿拉伯、新加坡和印度。港鐵學院通過有關課程，培訓致力於卓越服務和可持續經營的新一代鐵路領袖。

更多關於港鐵學院的資料，請瀏覽www.mtracademy.com。

SOURCE 港鐵公司