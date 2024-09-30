霸王茶姬在港掀起「現代東方茶」浪潮 看好香港市場並有長期規劃

香港是一座有著悠久飲茶歷史的城市，茶攤、茶樓隨處可見。飲茶是香港市民的飲食文化之一，也是許多香港人的童年回憶。香港消費者天然對茶有親近感和好感，這或許是主打「現代東方茶」定位的霸王茶姬在香港能獲得如此高人氣的原因之一。

正式營業兩天，霸王茶姬香港首店累計銷售杯量近1萬杯，人氣爆棚。儘管首次來香港開店，但霸王茶姬在香港已有較高知名度。9月20日至9月27日，試運營一周時間裡，早有香港消費者慕名排隊，霸王茶姬專門安排店員在門口引導消費者線上下單，等號到了再來取茶。

目前，霸王茶姬香港首店已上線了6款產品，包括伯牙絕弦、萬里木蘭等，售價在28-34港元之間。其餘產品也將在後續時間內陸續上線。霸王茶姬相關業務負責人何耀祥透露，「會儘快推動所有產品與香港消費者見面。」

在消費者追求健康的消費趨勢下，飲品健康化獲得更多青睞。霸王茶姬在2023年進行了產品升級，實現茶底0添加人工香精、牛乳0奶精、整杯0反式脂肪酸。同時，霸王茶姬推出「產品身份證」、「健康計算器」等功能，將產品熱量及營養成分檢測報告進行公佈，成為現制茶飲領域首次公開產品熱量的品牌。

霸王茶姬香港首店選址九龍核心商場K11，該商場不僅地理位置優越，也是香港年輕消費群體經常去的商場之一。霸王茶姬已收到香港多家商場開店邀約，何耀祥表示，「我們對霸王茶姬在香港的發展充滿信心，對香港市場有長期規劃，會按照公司節奏開店。」

香港投資推廣署在官方網站上發文歡迎霸王茶姬來香港開店。香港投資推廣署助理署長蔣學禮博士在文內表示，「香港一直是內地企業走出去的跳板，加上其優越的地理位置和國際營商環境，是霸王茶姬拓展國際業務的理想據點。我祝願他們在香港業務蒸蒸日上，借香港拓展國際業務。」

事實上，2017年在雲南昆明開出首家門店以來，霸王茶姬早早地佈局了全球化。2019年8月霸王茶姬馬來西亞首店正式開業，是霸王茶姬首家海外門店。目前，霸王茶姬全球門店數已超5000家，馬來西亞門店數超130家；2024年8月，霸王茶姬在新加坡連開3店，加速全球化佈局。

SOURCE 霸王茶姬