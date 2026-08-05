霸王茶姬亞洲首家 Hello Kitty 主題超級茶倉登陸灣仔

進駐香港逾一年，霸王茶姬透過長期門店觀察與消費者調研發現，本地茶友對茶底醇厚度與層次感有極高要求，普洱及焙香類原葉茶尤其受市場歡迎。而伯爵紅茶作為港式奶茶文化的經典基底，早已深植香港大眾的日常飲食記憶。

以此為研發核心，霸王茶姬推出「茶特調・伯爵紅茶系列」，帶來三款香港限定特調飲品，均以伯爵紅茶為風味基礎，包括以濃郁茶香結合堅果風味的伯爵紅茶花生；融合鮮橙果香與茶韻的伯爵紅茶鮮橙；以及以伯爵紅茶搭配港式甜品靈感打造的伯爵紅茶可可，茶韻與奶香平衡得宜，打造港人喜愛的溫潤層次感。

霸王茶姬港澳子公司總經理陳沛東表示：「香港是一座喝茶文化歷史悠久的城市，伯爵紅茶早已融入本地下午茶及茶餐廳的日常一部分。我們希望扎根本地茶飲習慣，以港人熟悉的伯爵紅茶為基礎進行創新演繹，打造真正屬於香港的限定茶飲。過去一年，原葉鮮茶系列獲得本地消費者持續認可，今次伯爵茶特調，正是品牌回饋香港茶友的本地化研發成果。」

伯爵紅茶色限定Hello Kitty登場 融合茶文化與治愈萌系美學

作為是次跨界合作的亮點，霸王茶姬與Sanrio共同創造全新「伯爵紅茶色」限定 Hello Kitty 造型，將東方茶文化融入經典IP形象，探索茶飲文化與流行美學融合的新表達。

有別於過往常見的Hello Kitty設計，是次限定造型以伯爵紅茶色澤作為設計靈感，將伯爵茶溫潤醇厚的色彩特徵轉化為視覺語言，通過茶色美學與萌系形象的結合，為Hello Kitty注入獨特的茶文化印記。

是次跨界合作不僅呈現雙方在審美理念上的融合，也體現霸王茶姬持續探索現代茶文化年輕化、國際化表達的品牌方向。以東方茶為靈感，結合全球消費者熟悉的文化符號，霸王茶姬希望透過更具情感連接的方式，讓茶文化進入更多年輕消費者的生活場景。

霸王茶姬「伯爵紅茶色」限定 Hello Kitty 聯乘將同步於香港全線門店推出，限定周邊種類豐富，包括限定版毛絨公仔杯套盲袋、主題紙杯套、貼紙套裝、冰箱貼、帆布袋及髮飾等，讓消費者透過茶飲、收藏周邊及門店互動，多維度感受茶文化與萌系美學的融合。

霸王茶姬一直秉持「以東方茶，會世界友」的理念，企業使命是「用一杯茶鏈接每人每天」。品牌雙方同樣希望透過美好的事物連結人與人，霸王茶姬以茶為媒、演繹千年茶文化，聯合可愛形象傳遞溫暖笑意。今次跨界合作是品牌理念的相互呼應，亦是現代東方茶文化與全球流行文化的溫柔碰撞。

霸王茶姬亞洲首家Hello Kitty主題超級茶倉亮相利東街 打造茶飲與潮流文化融合新空間

作為是次跨界合作的重要體驗場景，霸王茶姬灣仔利東街超級茶倉同步打造 Hello Kitty 主題空間。店內將加入限定主題玻璃貼、特色桌布、員工主題徽章等視覺元素，營造融合東方茶文化與萌系美學的沉浸式茶飲體驗，讓消費者在品茶、互動與社交場景中，感受傳統茶文化與潮流文化的創新融合。

自2024年9月進入香港市場以來，霸王茶姬持續深化本地佈局，憑藉原葉鮮茶產品體系與獨特茶飲體驗，逐步獲得香港消費者認可。2025年9月，品牌進一步升級香港市場體驗，於灣仔利東街打造香港超級茶倉，融合零售、文化與社交功能，總建築面積超過11,000平方呎，成為品牌在香港展示東方茶文化的重要體驗空間。

超級茶倉以創新雙層空間設計呈現多元茶文化體驗，設有「煮、煎、點、泡、萃」五大茶藝體驗區，將中國茶文化發展脈絡與現代茶飲創新相結合。從傳統茶藝到現代製茶技藝，消費者可在同一空間感受千年茶文化的當代表達。

是次打造Hello Kitty主題空間，是霸王茶姬持續圍繞「用一杯茶鏈接每人每天」的企業使命，深化香港市場佈局，將東方茶文化、創新空間體驗及全球流行文化元素相融合，探索現代茶飲在香港市場的更多可能。

霸王茶姬進駐香港接近兩年，營運表現持續超出預期，反映香港消費者對高品質原葉鮮茶的認可與需求。目前全港已開立逾20家門店。品牌未來將繼續投放更多資源發展香港市場，為本地茶友帶來更多專屬體驗。

SOURCE 霸王茶姬