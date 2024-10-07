城巴推出簡易版手機應用程式 促進無障礙出行及社會共融

香港2024年10月7日 /美通社/ -- 作為國際交通和物流樞紐，香港的公共交通系統在城市運行中扮演著至關重要的角色。其中，城巴作為香港領先的公共運輸企業，始終把市民的福祉放在首位，除了保障大眾的安全通勤外，還積極提升其數碼平台，包括網站和手機應用程式，以推動數碼共融和無障礙出行，實現可持續發展。

城巴易應用程式 針對需求而設

城巴非常重視服務質量，致力於滿足乘客需求，提升乘車體驗。為了響應市民利用數碼科技出行的趨勢，城巴於今年初推出了簡易版手機應用程式「城巴易」，該應用程式遵循萬維網聯盟的《無障礙網頁內容指引》開發，特別針對長者及殘疾人士。

城巴的高級企業傳訊及市場經理曾安迪表示：「『城巴易』的界面設計採用了更大的字體和更高的對比度，並以全新方式展示實時到站時間，方便用戶查看。用戶只需將常用路線和巴士站加入書籤，每次打開應用時，相關的實時到站信息將顯示在首頁。」此外，該程式支持各智能手機系統的語音助手或旁白模式，讓視障人士無需改變日常出行習慣。

為了準確回應用戶需求，城巴在推出應用程式之前，舉辦了多場工作坊，邀請殘疾社群的代表率先體驗「城巴易」，以獲得實際的反饋。

多方位推動無障礙出行

除了推出簡易版手機應用程式，城巴還積極實踐無障礙出行，促進社會共融。所有專營巴士均配備低地台和輪椅泊位，約150輛巴士設有雙輪椅停泊位。此外，巴士車隊還配備寬門、固定斜板、優先座位、點字告示牌及廣播和顯示系統，為殘疾人士提供更舒適、安全的乘車體驗。曾安迪指出：「城巴目前在西沙網絡路線的巴士已增設面向輪椅使用者的信息顯示屏，方便他們獲取最新的交通及到站信息。」

城巴重視人才培訓，定期為司機提供專業培訓，讓他們了解不同乘客的需求。在需要時，司機會主動協助輪椅使用者，提升出行體驗。

今年中，城巴與全港唯一為6至21歲視障、智力及肢體殘疾兒童提供教育和康復服務的機構「心光恩望學校」合作，捐贈主要巴士設施，並共同設計首個「無障礙巴士教室」，為殘疾學生提供安全的培訓平台。為增加「巴士教室」的真實感，城巴還邀請本地藝術家為牆面創作獨特的壁畫，展示香港特色的巴士窗外風景，讓視障學生更好地融入學習環境。

鼓勵企業優化數碼平台 便利有需要人士

智慧出行的發展提升了市民的生活便利，但仍有一部分人群未能充分受益，特別是視障人士、長者及其他特殊需要人士。這些群體在使用數碼平台時常面臨障礙，難以享受到現代科技帶來的便利。為改善這一現狀，企業應定期檢視各數碼平台的無障礙設計，確保所有市民都能平等使用。

作為數碼無障礙嘉許計劃的主辦機構，HKIRC一直致力於推廣互聯網的普及使用，特別關注弱勢群體的需求。隨著人口老化的加劇，數碼共融成為越來越重要的議題。HKIRC深知互聯網服務在社會中的重要性，並採取各種推廣措施，以確保長者和殘疾人士無障礙地使用網絡。

HKIRC不僅鼓勵企業在實體設備上進行無障礙設計，也推動軟體和內容的易用性優化。這些努力旨在惠及所有人，讓每個人都能平等享用網絡服務。未來，HKIRC將繼續關注並滿足不同需求群體的上網需求，攜手共建一個更加包容的互聯網生態，讓智慧出行的便利真正惠及每一位市民。

計劃詳情請見： https://www.digital-accessibility.hk

截止日期：2024年10月31日

關於香港互聯網註冊管理有限公司

香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名 (即 .hk及.香港) 的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文.com.hk、.org.hk、.net.hk、.edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，和將會在香港推出其他相關域名的服務。

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司