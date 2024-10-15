聚焦「人工智能與媒體變革」 第六屆世界媒體峰會在新疆烏魯木齊開幕

新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞在致辭中表示，世界媒體峰會是全球媒體深化合作、交流溝通的重要平台。本屆峰會的舉辦對於各國媒體在信息化時代中實現自身發展，更好弘揚全人類共同價值，推動構建人類命運共同體具有重要意義。此次峰會既是全球傳媒界的盛大聚會，也是實地了解中國新疆的重要窗口。真誠歡迎媒體朋友們深入新疆實地走訪，親身感受真實、立體、全面的新疆，做新疆發展進步的見證者、傳播者。

新華社社長傅華在主旨演講中表示，本屆峰會在新疆舉辦，希望各位媒體同行走進新疆、了解新疆，以此為契機讀懂真實、立體、全面的中國。當前，人工智能技術快速發展，「媒體變革向何處去」成為時代賦予我們的一道必答題。新華社願同各國媒體一道，更好履行媒體肩負的責任與使命，為弘揚全人類共同價值、推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

新疆維吾爾自治區主席艾爾肯‧吐尼亞孜說，新疆的高質量發展和高水平開放，離不開彼此的真誠溝通、相互信任、務實合作。誠摯歡迎媒體朋友們多來新疆交流研討、采訪報道、觀光旅游，把親身感受到的真實新疆介紹給更多身邊人和朋友，讓國際社會更加全面客觀地了解、認識一個穩定繁榮、充滿活力、開放自信的大美新疆。

聯合國發展系統駐華協調員常啟德表示，媒體在人工智能技術的負責任使用中發揮著重要作用。本屆峰會有助於全球媒體加強合作，應對虛假信息、錯誤信息和仇恨言論。

塔斯社社長孔德拉紹夫表示，今年是世界媒體峰會創建15周年，峰會已成為推動國際媒體合作的高效平台。今年峰會讓我們來到新疆這樣一個擁有悠久歷史和繁盛文化的地方，為各國媒體報道當地經濟社會發展提供了絕佳的機會。

南非獨立傳媒集團總編輯蘇博拉蒙內表示，本屆峰會匯聚全球媒體界傑出人才，這為我們提供了一個通過對話匯聚共識的機會。我們要通過媒體交流合作，增進各國之間的溝通理解，推動解決人類面對的困難挑戰，開辟新的繁榮之路。

路透社社長特別代表、路透社亞太副總裁顏靈思表示，路透社重視人工智能的發展，積極探索以人工智能為新聞工作賦能。對於人工智能可能引發的錯誤和虛假信息的風險，應以有效措施予以應對。

本屆峰會由新華通訊社聯合新疆維吾爾自治區人民政府共同主辦。開幕式上發布了《第六屆世界媒體峰會烏魯木齊共識》和《人工智能時代新聞媒體的責任與使命》智庫報告。峰會期間，與會嘉賓將赴新疆多地參訪。

SOURCE xinhuanet