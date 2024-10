글로벌 미디어 리더들, 신장에 모여 AI의 혁신적 영향력 논의

우루무치, 중국 2024년 10월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 전 세계적으로 인공지능(AI)의 영향력이 점점 더 커지고 있는 가운데 전 세계 미디어 리더들이 10월 15일 중국 북서부의 활기찬 중심지인 신장에 모여 AI가 가져올 기회와 도전에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

이날 신장 위구르 자치구 수도 우루무치에서 열린 제6회 세계 미디어 서밋(World Media Summit)에선 106여 개 국가와 지역에서 온 500여 명의 참석자들이 'AI와 미디어 혁신(AI and Media Transformation)'이라는 주제로 열띤 토론을 벌였다.

언론사, 정부 기관, 국제기구 등 208개 기관 대표들은 AI가 글로벌 미디어 업계에 미치는 혁신적 영향에 대해 집중 논의하면서 이러한 기술 혁명 속에서 미디어의 역할과 책임이 어떻게 변화하고 있는지를 살펴봤다.

서밋에서는 저널리즘 윤리와 직업적 기준을 지키면서 AI 기술을 합리적으로 채택하는 전략의 중요성을 강조한 공동 성명서도 발표됐다.

성명서는 글로벌 미디어 업계가 AI 발전에 대한 정보를 공유하면서 전 세계적으로 양질의 발전을 촉진하기 위한 협력을 강화할 것을 촉구했다.

On October 14, Fu Hua, President of Xinhua News Agency, spoke at the 6th World Media Summit. (PRNewsfoto/xinhuanet)

푸화 신화통신 사장은 기조연설에서 "우리는 기술의 물결에 능동적으로 대응하고, 챗GPT와 소라(Sora) 같은 생성형 AI 기술의 발전을 면밀히 추적하면서 미디어 혁신을 위한 모든 기회를 포착해야 한다"고 주문했다.

신화통신 산하 싱크탱크인 신화 연구소(Xinhua Institute)가 실시한 글로벌 설문조사에서도 미디어 분야 리더들이 AI를 통한 혁신을 중시하고 있다는 사실이 확인됐다. 설문조사 결과는 이날 행사에서 공개된 'AI 시대 뉴스 미디어의 책임과 사명(Responsibility and Mission of News Media in AI Era)'이라는 제목의 싱크탱크 보고서를 통해 공개됐다.

설문조사에 따르면 조사에 참여한 미디어 조직 중 절반 이상이 이미 생성형 AI를 운영에 도입한 것으로 나타났다.

보고서에 따르면 알고리즘 추천, 음성 상호작용, 이미지 생성 등의 기술이 뉴스 수집, 제작, 배포, 수용, 피드백 같은 다양한 단계에 걸쳐 점점 더 많이 활용되고 있었다.

푸 사장은 AI가 미디어 발전에 가져다주는 기회와 과제를 "엄청나고 심지어 파괴적"이라고 표현하면서, 인간과 기계의 상호작용에서 최종 결정권을 갖는 인간의 중요성을 강조했다.

그는 "우리는 '기술 중심적 사고'에서 벗어나 편집자와 기자의 주도권을 효과적으로 활용해야 한다"고 덧붙였다.

이번 서밋에서 연설한 러시아 타스 통신사의 안드레이 콘드라쇼프 국장은 "AI는 단지 도구 역할만 할 뿐"이라면서 "미디어의 주된 책임, 즉 진정성 있고 신뢰할 수 있으며 유의미한 고품질 콘텐츠를 만드는 것은 여전히 사람의 몫"이라고 강조했다.

미디어 경영진은 가짜 뉴스, 필터 버블(filter bubble), 딥페이크, 개인정보 도용 등 AI로 인해 초래되는 심각한 위험과 도전에 대해 경고했다. 필터 버블은 인터넷 정보제공자가 이용자 맞춤형 정보를 제공해 필터링 된 정보만 이용자에게 도달하게 되는 현상을, 딥페이크는 AI로 만든 가짜 콘텐츠를 각각 말한다.

보고서에서 공개된 설문조사에 따르면 인터뷰에 응한 언론사의 약 30%가 생성형 AI의 장점이 단점보다 더 큰지 여부에 대해 불확실하다는 입장을 표명했다.

특히 언론사의 76.4%는 '뉴스 리드와 자료의 왜곡 및 왜곡 가능성'에 대해 우려했고, 61.1%는 '저작권과 책임 문제'를 걱정했다.

간 링제 로이터 통신 아시아•태평양 지역 부사장은 "생성형 AI의 발전으로 교묘하게 만들어진 오보와 허위 정보의 위험성이 확대될 것"이라면서 콘텐츠가 넘쳐나는 세상에서 신뢰할 수 있는 뉴스 출처, 강력한 사실 확인 및 투명성에 대한 필요성이 커질 것"이라고 전망했다.

최근 베이징에서 열린 고위급 회의에서 신화, 로이터, AP, AFP 등 4개 주요 글로벌 통신사 고위 관계자들은 언론사가 AI를 적극적으로 활용해 저널리즘을 강화하더라도 위험을 완화할 수 있는 보호 장치가 함께 구축돼야 한다고 지적했다. 이들은 언론이 저널리즘 기준을 준수하고 독자들에게 신뢰할 수 있고 정확하며 객관적인 뉴스를 제공하기 위해 최선을 다해야 한다고도 강조했다.

푸 사장은 "신화통신은 다른 미디어와 협력해 국가와 지역을 초월한 AI 미디어 랩(media lab)을 설립할 의향이 있다"고 말했다. 그는 이어 "디지털 격차(digital divide)'를 해소하기 위해 AI와 관련된 경험과 성과 공유를 강화하는 것이 중요하다"고 강조하면서 글로벌 미디어가 AI 시대에 저널리즘 윤리를 유지하기 위한 전문적 기준을 설정할 것을 촉구했다.

신장의 다차원적 관점

올해 서밋은 신화통신과 신장 지역 정부 공동 주최로 열렸다.

저널리즘의 핵심 가치인 객관성과 진실성 수호를 논의하기 위해 서밋에 모인 전 세계 미디어 커뮤니티는 신장에 대한 직접적인 통찰력을 얻을 수 있는 소중한 기회를 얻었다.

국제 미디어 매체의 항공 분석가인 메리 시아보는 "사람들이 잘 알지는 못하지만 많이 들어본 적이 있는 AI 분야에서 일어나고 있는 일과 유사한 일이 신장에서 일어나고 있다"면서 "이번 서밋이 신장에서 열린다는 것은 매우 뜻깊은 일이며, 이곳에 와서 신장을 직접 보면 정말 많은 깨달음을 얻을 것"이라고 말했다.

유엔 개발 시스템 중국 상주 코디네이터인 싯다르트 차터지는 "오늘 이 서밋에 모인 우리는 허위 정보, 잘못된 정보, 혐오 발언에 맞서 정보의 신뢰성을 강화할 수 있는 기회를 갖게 됐다"고 평가했다.

마싱루이 중국 공산당 신장 지역위원회 서기는 연설에서 "이번 서밋이 언론인들이 신장을 직접 체험할 수 있는 좋은 기회"라고 설명했다.

중국 영토의 약 6분의 1을 차지하는 신장은 다양한 문화를 자랑하며 최근 몇 년 동안 견조한 성장세를 이어왔다. 2023년에는 국내총생산(GDP) 성장률, 투자 수준, 소비율, 주민 소득 포함 총 6개 주요 지표에서 전국 성(省)급 지역 중 상위 5위권에 들었다.

실크로드 경제벨트(Silk Road Economic Belt)의 중심에 위치한 신장은 중국 서부 개방의 핵심 관문이자 아시아와 유럽을 잇는 허브로서 위상이 점점 더 올라가고 있다.

2023년 말에 설립된 중국(신장) 자유무역시험구(China (Xinjiang) Pilot Free Trade Zone)는 우루무치, 카스가얼, 호르고스 세 개의 상징적인 지역으로 이루어져 있다. 이 지역의 종합보세구역(comprehensive bonded zone)은 신장의 대외 무역을 이끄는 중요한 동력이 되고 있다.

카스가얼 종합보세구 관리위원회 관계자 궈수송에 따르면 올해 이 지역의 대외 무역 규모는 1000억 위안(약 140억 달러)에 달할 것으로 예상된다. 그는 "중국 서부 개방에 앞장서고 있는 이곳의 대외 무역 규모가 언젠가는 1조 위안에 달할 것이라는 기대가 크다"고 기대감을 드러냈다.

타마스 코박스 헝가리 ATV 미디어 그룹 CEO는 "선진적인 개방 개발의 전형인 신장을 방문하게 되어 기쁘다"면서 "전통과 기술 혁신이 조화롭게 어우러진 이곳에서 협력적 학습을 통해 모두가 놀라운 성공을 거둘 수 있을 것으로 낙관한다"고 말했다.

신장이 역사상 최고의 고품질 개발 시기에 접어들고 있다는 점에서 이번 서밋은 실제적이고 활기차며 아름다운 신장의 이야기를 더 잘 전달할 수 있는 절호의 기회로 간주된다.

에르킨 투니야즈 신장 위구르 자치구 주석은 "신장의 고품질 발전과 수준 높은 개방성은 진정성 있는 소통과 상호 신뢰 및 실질적인 협력과 불가분의 관계"라며 "미디어 분야 종사자들이 취재나 관광을 위해 신장에 와서 이 지역의 진정한 이야기를 전 세계와 공유할 수 있기를 바란다"고 말했다.

