樂富廣場「家點樂趣」消費賞 過百件家品低至一折發售

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領展

23 10月, 2024, 09:00 CST

日本國民家品店NITORI進駐 玩遊戲贏取10,000禮券

  • 樂富廣場逾30家人氣家具食品店大激賞，超過100件精選貨品以激筍價發售
  • 挑戰「消費拍住賞」終極龍虎榜，頭10名紀錄保持者有機會贏取豐富獎品，頭獎包括NITORI樂富店10,000現金禮券

香港2024年10月23日 /美通社/ -- 11月臨近，又是為家居換上新裝的好時節。由10月25日至11月30日，樂富廣場特別推出「家點樂趣」活動，精選過百件家電食品以低至一折發售。另外，日本國民家品店NITORI香港第二分店即將在樂富廣場盛大開幕，樂富廣場亦特別推出「消費拍住賞」遊戲活動，頭獎為NITORI樂富店10,000元現金禮券，而其他獎品包括三座位黃牛皮梳化及變頻前置式洗衣機等。消費愈多，中獎機會愈大！

家品大激賞 過百件家電食品低至一折激筍價發售

日本國民家品店NITORI進駐樂富廣場
日本國民家品店NITORI進駐樂富廣場

「家點樂趣」消費獎賞活動由10月25日起一連五周舉行，有超過30家家具及食品店參與，包括照顧大小家庭所需的梳化倉及UNY生活創庫，均提供折扣優惠；商場有超過100件精選貨品以優惠價發售，部分指定貨品將會於指定日子以低至一折發售，包括：

商戶

指定貨品

優惠價（元）

原價（元）

梳化倉

Flanagan雙座位布藝梳化

299

2,990

梳化倉

Yilia 1枱4椅餐枱套裝

599

5,990

UNY生活創庫

Tefal X-Nano無線吸塵機

259

2,588

張毛記

Samsung 50吋4K智能電視

548

5,480

張毛記

Siemens雙門雪櫃

699

6,990

Panashop

Panasonic 變頻式烤焗微波爐

298

2,980

Cottex

Disney 柔軟布系列
（單人床笠、枕袋連被袋）

110

1,099

上述貨品數量有限，售完即止。

此外，推廣期間內指定餐桌、廚具、睡房用品、家居清潔及個人護理用品均提供精選優惠，例如Cottex - A-Fontane摩登絲40S系列1300針床品套裝（床笠及枕袋）特價299元至499元一套（原價600元至1,020元），以及Tefal Ingenio法國製靈巧疊疊鑊（黑色）八件裝特價1,438元一套（原價2,388元）。

參加「消費拍住賞」小遊戲 頭獎價值萬元NITORI樂富店現金禮券

日本國民家品店NITORI 樂富店將於10月25日在商場盛大開幕，樂富廣場特別推出「消費拍住賞」遊戲活動。Link Up 會員憑電子貨幣消費滿200 元即可獲一次消費拍住賞遊戲機會，滿350元 即可獲兩次機會。為慶祝NITORI開業，憑NITORI電子貨幣消費更可格外獲得遊戲機會一次。每次參加小遊戲均可挑戰活動的「終極龍虎榜」，分數最高的首10名參加者將有機會贏取豐富獎品，包括頭獎NITORI樂富店10,000元現金禮券，二獎為梳化倉Wardell 三座位黃牛皮梳化和三獎 Hitachi變頻前置式洗衣機 ，其他獎品包括28吋下置式雙氣旋抽油煙機、雙門變頻式環保雪櫃及直立式無線吸塵機等。

NITORI進駐樂富廣場 開幕限定優惠

NITORI樂富店除了繼續提供價錢親民的日系家品，如梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具及寵物家品等，還帶來更多「日本製造」的家品。由10月25日起至11月11日，NITORI會員於店內消費每滿100元即減10元；折實滿200元可獲贈限量「香港限定版帆布袋」，每日限量，先到先得。另外，NITORI樂富店將特設北海道名物展，顧客在店內購物即有機會免費獲得北海道小禮品，禮品於指定日期派發，數量有限，詳情請向店員查詢。

樂趣」活動詳情：

日期：2024年10月25日至11月30日

地點：樂富廣場及街市

「消費拍住賞」活動詳情：

推廣日期：2024年10月25日至11月30日（逢星期五、六及日）

遊戲地點：樂富廣場A區 1樓（UNIQLO 對出）

遊戲時間：中午12時至下午7時

NITORI樂富店

地址：樂富廣場B區1樓

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

活動詳情請瀏覽：https://www.linkhk.com/tc/promotion/

圖片下載：https://bit.ly/40b3hSK

–完–

關於領展

領展資產管理有限公司（領展）以香港為基地，是環球領先的房地產投資者及資產管理人，管理亞洲最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。透過領展房託，領展持有並管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至新加坡、澳洲悉尼和墨爾本、及英國倫敦。憑藉其不斷增強的投資實力和靈活的增長策略，領展矢志成為世界級的房地產投資者和管理者，致力為大眾提供優質服務，提升生活水平。

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