獅騰控股正式掛牌上市 完成與香港匯德收購之業務合併

此次De-SPAC交易吸引來自不同機構投資者的5.51億港元PIPE（私人股權投資已上市公司股份）投資。這些PIPE投資者包括Celestial Link（香港電訊信託及香港電訊有限公司的間接全資附屬公司）以及China Orient Enhanced Income Fund，反映市場對獅騰控股的增長前景充滿信心。

獅騰控股有限公司董事會主席李敘平先生表示：「今天標誌著獅騰控股發展歷程上重要的新篇章。成為上市公司，加強了獅騰控股與資本市場的聯繫，提升了我們在全球市場的知名度和公信力，讓公司得以加快擴張步伐，為合作品牌帶來更多創新的數字解決方案。我們致力為股東創造長期價值，有信心乘著東南亞數字經濟的快速發展實現我們目標遠大的增長策略。 」

香港匯德收購公司董事會主席兼執行董事陳德霖博士表示：「很高興能夠與獅騰控股達成這項歷史性的特殊目的收購公司併購交易。此次交易對公司以及本港資本市場同樣意義深遠，鞏固了香港作為國際金融中心的領導地位。我們相信，獅騰控股將為東南亞數字經濟發展作出重要貢獻，期待獅騰控股繼續發光發亮。」

關於獅騰控股有限公司

獅騰控股有限公司（股份代號：2562.HK）營運東南亞數據驅動數字解決方案平台Synagie。公司為東南亞十大數字解決方案提供商之一，累計服務超過600個品牌。獅騰控股為品牌合作夥伴提供綜合性數字解決方案，(1) 在直接面向品牌（「D2B」）業務模式下，集團協助品牌管理各個方面的電子商務，並在整個消費者旅程中為消費者創造統一的體驗，而 (2) 在直接面向消費者（「D2C」）業務模式下，獅騰控股通過各種電子商務渠道直接向消費者銷售品牌產品。

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SOURCE 獅騰控股