獅騰控股創辦人戴可欣獲委任為董事會主席；胡志豪獲委任為行政總裁 公司邁向 AI 與數字商務增長新階段

胡先生現年45歲，於亞洲財務規劃、分析及策略投資方面擁有逾20年經驗。彼在推動盈利能力、管理複雜財務項目及提高營運效率方面擁有豐富專業知識，並具備支持行政管理層制定及實施符合業務目標之企業策略的能力。胡先生於2023年1月至2026年7月擔任 Vanguard 亞洲區首席財務官，並於2018年7月至2023年5月擔任 Vanguard 亞洲區財務規劃及分析主管。任職期間，彼負責監督整個地區的財務戰略、規劃及績效管理。加入 Vanguard 前，胡先生於2012年10月至2018年7月擔任 Allianz Global Investors 財務規劃及分析副總裁。在其職業生涯早期，彼曾於蘇格蘭皇家銀行及 J.P. Morgan 擔任多個職務，累積了豐富的財務管理及銀行業務經驗。胡先生於2004年畢業於麥考瑞大學，獲得會計及商業學士學位。彼為澳洲及新西蘭特許會計師公會合資格會計師、澳洲會計師公會執業會計師，以及香港會計師公會特許會計師。

作為董事會主席，戴女士將專注於本集團整體戰略方向、董事會領導、主要持份者關係、策略合作夥伴關係及長遠增長計劃。作為行政總裁兼執行董事，胡先生將負責本集團業務營運、財務表現、執行策略及區域發展。戴可欣女士表示：「本人謹代表董事會，衷心感謝李敘平先生對獅騰控股的指導及寶貴貢獻。作為創辦人、執行董事兼董事會主席，我將繼續堅定投入本集團的長遠願景。獅騰控股已在 AI、大數據及數字商務方面建立穩固基礎，現正邁向創新、產品開發及區域擴展的精彩新階段。隨著 Geene 的持續發展、新 IP 合作的推進，以及我們不斷壯大的數字商務生態系統，我們看到龐大機遇，可協助品牌實現轉型、擴大規模，並與亞洲各地消費者建立更緊密連繫。我很高興歡迎 John 出任行政總裁。他在金融、策略投資及區域業務領導方面擁有豐富經驗，將進一步強化我們的管理能力，並支持本集團長遠發展。」

胡志豪先生表示：「我很榮幸能在獅騰控股發展的重要階段加入公司。公司已建立連接 AI、數據及數字商務的強大平台，並在區域市場擁有龐大機遇。我期待與戴可欣女士、董事會及管理團隊緊密合作，提升營運效率、強化財務紀律，並為股東、合作夥伴及客戶創造可持續價值。」

作為獅騰控股創辦人、執行董事兼董事會主席，戴女士一直在建立本集團數字商務平台及區域業務版圖方面擔當關鍵角色。戴女士於快速消費品、零售及數字商務領域擁有逾20年經驗，在共同創辦 Synagie 前，曾於 Johnson & Johnson、Bausch & Lomb 及 Watsons Singapore 擔任管理及高級領導職務。在其領導下，Synagie 已發展成為區域數字商務管理及品牌科技解決方案供應商，支持東南亞企業及知名品牌進行數字轉型、市場平台營運及跨境商務發展。董事會相信，新的領導架構將支持 Synagistics 持續增長，並進一步加強公司把握亞洲區內企業 AI 應用、數字商務擴展、跨境業務發展及品牌轉型所帶來機遇的能力。

關於 Synagistics Limited 獅騰控股有限公司 ( 香港股份代號： 2562.HK)

獅騰控股有限公司（Synagistics）是一家總部位於新加坡的人工智能（AI）與大數據公司，於香港聯合交易所主板上市，並因成功完成香港首宗 De-SPAC 交易而備受市場矚目。獅騰控股憑藉強大的行業資源支援，持續推動創新發展，積極擴大在亞洲快速發展的數字生態系統中的影響力。

獅騰控股被公認為東南亞領先的數碼解決方案供應商之一，其數據驅動的數碼商務平台 Synagie 已為600多家企業及知名品牌提供技術支援，助力其數字化轉型。隨著 Geene 於2025年3月初正式推出，獅騰控股進一步確立了其在人工智能領域的領先地位，鞏固其作為全球 AI 生態系統重要領導者的地位，加速企業 AI 應用與創新發展。

公司將持續拓展大中華地區及其他國際市場，並致力於推動數字化與人工智能轉型，引領企業迎接智能科技的未來。

SOURCE 獅騰控股