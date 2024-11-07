貝親二次亮相進博會 愛與科學續述在華可持續發展之路

二十年來，貝親始終堅持「嬰兒為師，自然為源」的理念，與頂尖高校、醫院等專業機構的合作，持續強化基礎科學研究，為產品研發提供堅實有效的科學依據，以確保為母嬰肌膚健康提供更精准有效的解決方案。

在此基礎上，貝親重點展示了今年本土自主研發的新品及其科學配方。如為滿足中國母嬰家庭對於科學化寶寶肌膚護理的迫切需求，推出的乳鐵蛋白特護系列。該系列創新性地添加了乳鐵蛋白成分，用以改善嬰幼兒肌膚問題，強韌肌膚屏障，抵御外界刺激因子。

深入理解消費者需求，並依托於母嬰領域長達70年的深厚科研底蘊，貝親積極加速本土化戰略步伐，提升發展效能，不斷為產品創新研發和精益生產注入活力，以專業力量為中國母嬰行業發展賦能。

愛與科學驅動，貝親續說在華可持續發展之路

在進博會這一舉世矚目的國際舞台上，貝親不僅展示了其在產品科研和創新方面的實力，更向世界講述其在可持續發展領域取得的成就，旨在攜手更多志同道合的合作伙伴和消費者，共同建設一個對寶寶更加溫暖的世界，共創綠色未來。

貝親在經營發展中始終堅持綠色可持續發展理念，致力於為全社會碳中和目標貢獻力量。公司持續深化整體供應鏈體系內的低碳管理實施，通過大力引入清潔能源、改進設備技術等措施，目前貝親在中國已較2018年成功減少自身范圍二氧化碳排放達5303.5噸，減排幅度高達54%，這一成就標志著貝親在邁向2050年實現自身運營范圍淨零排放的目標上，又邁出了堅實的一步。

去年進博會期間，貝親與中國綠化基金會攜手啟動為期三年的戰略合作。今年貝親在內蒙古阿拉善左旗沙漠愛心林項目，已成功種植梭梭樹25000棵，有效修復荒漠化土地超過31萬平方米。此外，為減少塑料廢棄物對環境的負面影響，推動資源的循環利用，貝親在全國范圍內積極推行PPSU奶瓶回收計劃，至今已累計回收奶瓶71400支，減少塑料廢棄物超過5噸。

在貝親展館內，一幕幕感人至深的畫面展映著，觸動著每一位到場觀眾的心弦，這些畫面正是貝親關愛特殊母嬰人群公益項目的真實記錄。貝親將其在哺喂領域的深厚科研實力，拓展至對特殊嬰童群體的關懷與守護，持續為低體重早產兒、唇顎裂患兒等群體開發專用哺喂及護理產品。

同時，貝親積極調動各方資源，開展了一系列支持活動，包括義診、資金援助、產品捐贈、專業營養培訓等，其中，幫助逾30000名偏遠地區唇顎裂患兒成功完成修復手術。貝親深知母乳對新生兒寶寶的重要性，自 2009 年原衛生部啟動「母乳喂養咨詢室項目」以來，貝親就持續支持該項目在中國的推進，截至第三周期，全國31個省、市、自治區共56家醫院建立了62間母乳喂養咨詢室，為550多萬新生兒提供母乳喂養指導與咨詢服務，切實提高了我國6個月內的純母乳喂養率。貝親還在全球范圍內積極推進母乳庫捐建，在中國目前已完成11家醫院母乳庫的建設，幫助6487名早產兒及時獲得寶貴的母乳滋養，為他們的生命之旅增添了一份堅實的守護。

「母嬰健康品質生活是實現中國家庭美好生活的核心，關乎民生福祉。貝親將秉持安全、便捷、個性、多元的品牌戰略，深入聆聽消費者需求，以專業賦能創新，致力於成為育兒旅程中的可靠伙伴。」貝親中國區董事、總裁周劍峰表示，「未來，貝親將持續深化中國市場布局，強化本土創新與質造，將上海研發中心打造成全球母嬰產業創新前沿陣地，拓展貝親服務的深度及廣度。借助進博會契機，貝親將積極攜手各方合作伙伴共同推進母嬰行業的專業化、精細化、可持續性發展，讓'中國價值'惠及全球母嬰家庭。」

SOURCE 貝親管理（上海）有限公司