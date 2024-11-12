香港寬頻企業方案引進內地冠軍災備軟件廠商英方軟件 攜手提升客戶營運彈性

香港2024年11月12日 /美通社/ -- 香港寬頻企業方案（HKBNES）早前與英方軟件（Information2 Software）達成合作協議，並成為英方軟件在香港的首家總經銷商。雙方合作將會提升人力資源效率，大幅提升香港寬頻企業方案售前諮詢與售後支援能力，亦為區內有意採用英方軟件的用戶、企業、機構以至其他經銷商，引進更豐富產品支援資源。

合規需求和營運環境演變不斷，企業時刻要面對管理和更新現有 IT 應用的挑戰。根據市場調查機構Forrester Consulting最近的一項研究指出，採用多雲端策略的企業正持續增加[1]。這一趨勢體現了企業優先考慮韌性，以了避免供應商鎖定，同時提高合規能力。

作為市場領導者之一，英方軟件目前提供超過30 項產品，功能覆蓋數據庫備份、複製、同步、遷移以至安全保護。根據另一市場調查機構 IDC 發表的報告，英方軟件在 2024 年上半年以 10.7% 的市場佔有率，名列「內地專業災備軟件廠商」前列[2]，並持續以多元化解決方案，幫助各類用戶打破資訊孤島，實現數據互聯互通，為數字經濟的發展保駕護航。

香港寬頻集團總裁及營運總裁葉成輝博士指出：「香港寬頻企業方案一直致力為客戶帶來創新且高效的科技解決方案，這次與英方軟件攜手合作，我們引入了行業領先的數據備份與災備技術，進一步加強我們在本地市場的支援網絡。此次合作將為商業客戶提供的數據保護、數據實時遷移、數據庫同步、副本數據管理等支援，協助提升其營運彈性，從而在瞬息萬變的市場環境中，保持競爭優勢。未來我們將持續致力開拓更多創新服務，與業界攜手共創數字經濟的美好前景。」

英方軟件董事長兼總經理胡軍擎則表示：「英方軟件不但穩固本地市場，同時積極拓展國際市場，進一步強化在全球數據複製和保護領域的地位。憑藉卓越的技術實力和深厚的行業經驗，英方成功為海外政府機構、金融業、電訊業者、能源和汽車服務等多個行業提供了多策略、多層次的數據保護與管理解決方案。我們期待這次與香港寬頻企業方案的合作，能進一步為各大行業帶來更多元化的數據管理專屬解決方案。」

[1] Forrester Consulting. (2024). Business success scale: Cloud infrastructure and security best practices to gain competitive advantage. HashiCorp. Retrieved from https://www.datocms-assets.com/2885/1719373669-hashicorp-tlp.pdf [2] 國際數據公司（IDC） (2024)中國數據備份與恢復系統市場（DR&P）季度跟蹤報告，2024。 檢索自 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHC52705824

關於香港寬頻集團

香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」）是領先的綜合電訊及科技服務供應商，總部設於香港，業務遍及香港、澳門及中國內地。集團的三重光纖網絡覆蓋香港近260萬住戶及8,200幢商業樓宇及設施，為個人及企業客戶提供全方位的資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，並於2024年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net/group/。

關於香港寬頻企業方案

香港寬頻企業方案（「香港寬頻企業方案」或「HKBNES」）隸屬香港寬頻旗下，專注發展企業方案業務，是領先的系統集成ICT服務供應商。憑藉專業團隊和豐富經驗，結合香港寬頻全港獨有的三重光纖網絡覆蓋優勢，HKBNES為企業提供一站式全方位的數碼轉型方案，包括雲端與數據中心、網絡保安、智能及數碼方案、AegisConnect及中小企方案易．IT等。有關HKBNES的詳情，請瀏覽 www.hkbnes.net。

關於英方軟件有限公司

英方軟件有限公司是英方軟件股份有限公司（「英方軟件」）於香港設立的子公司。英方軟件是一家專注於數據複製的基礎軟件企業，致力於動態文件字節級複製、數據庫語義級複製、卷層塊級複製及其他信息化技術的研發與推廣。其產品廣泛應用於災備、數據保護、雲數據管理、大數據等領域，幫助各類使用者打破數據限制，實現數據互聯互通，為數碼經濟發展作出支援。英方軟件於2023年於上海證券交易所科創板上市。

SOURCE 香港寬頻企業方案