艾德金融原則性獲批新加坡資本市場服務牌照 全面開拓東南亞金融市場

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艾德金融

29 11月, 2024, 21:51 CST

香港2024年11月29日 /美通社/ -- 全方位金融集團艾德金融（「集團」）旗下新加坡全資子公司Eddid Financial Singapore Pte. Ltd.獲新加坡金融管理局（MAS）原則性批准資本市場服務牌照申請；於牌照正式獲批後，可為客戶提供資本市場產品交易、產品融資、託管服務等，全面進軍當地市場。集團更將以新加坡為中心，向外擴展，進一步深入發展東南亞業務。

集團將在新加坡構建完整業務生態體系，包括在當地設立辦公室，並建立銷售及營運團隊；同時將為新加坡業務建立專屬交易應用程式，逐步提供新加坡股票、美國股票、環球期貨等一站式交易服務。集團未來更將積極將當地業務版圖拓展至虛擬資產、企業融資及基金管理等，務求將集團一貫的一站式理念伸延至東南亞。

憑藉豐富的環球金融市場經驗，團隊計劃將香港和美國市場的成功模式，應用於新加坡市場。艾德金融近年積極開拓東南亞市場，先後於印尼及越南等地建立戰略合作網絡；而新加坡作為區內重要金融樞紐，亦將成為集團在東南亞地區的業務基地，為區內的業務版圖擴張奠定堅實基礎。

艾德金融集團總裁謝尚禮博士表示：「新加坡在東南亞地區乃至國際金融市場的地位越趨重要；在當地取得牌照和開展業務是集團環球布局的核心一環。集團早前與多家東南亞知名企業結成合作夥伴，並開始為多家區內企業提供上市服務，形成強大的東南亞夥伴及客戶網絡。這次集團正式進軍新加坡市場，對串聯集團東南亞各業務線有積極作用，並帶來協同效應，進一步為集團在區內的發展注入強大動力。」

關於艾德金融
艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將高端人工智慧技術及最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於﹕金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及另類投資；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 (FINRA)、全國期貨協會 (NFA) 、證券投資者保護公司 (SIPC) 及納斯達克交易所 (NQX) 的核准會員、並於美國證券交易委員會 (SEC) 及商品期貨交易委員會 (CTFC) 註冊。

SOURCE 艾德金融

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