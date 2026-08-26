艾德金融獲委任為MicroBit比特幣及黃金價值ETF參與證券商

全面支援跨資產創新架構 引領香港數字資產基建發展

香港2026年8月26日 /美通社/ -- 全方位金融服務集團艾德金融（「集團」）宣佈，旗下艾德證券期貨有限公司獲委任為MicroBit比特幣及黃金價值ETF（3002.HK／9002.HK）的參與證券商。該ETF今日正式在香港聯合交易所掛牌上市。作為該ETF的核心參與證券商，艾德金融憑藉其高效穩固的交易基礎設施與機構級造市能力，為該產品提供一級市場的現金及實物申購與贖回服務，協助投資者無縫對接多元化資產配置渠道。

獨特跨資產架構 提升組合韌性

MicroBit 比特幣及黃金價值ETF結合數字與傳統兩大資產，為市場帶來嶄新的跨資產配置工具。比特幣及黃金與其他傳統資產的長期相關性較低，有助於提升投資韌性並支持分散投資。在組合中加入黃金可提升產品避險屬性，有效降低整體投資組合的波動性。在資產管理層面，基金設有定期再平衡機制，定期調整投資組合持倉，將比特幣與黃金的配置維持在目標比例。

全方位佈局數字資產市場 深化Web3金融樞紐地位

該產品的雙資產特性對申贖機制與技術對接有極高要求。艾德金融憑藉成熟的虛擬資產牌照合規框架及強大的多資產結算能力，成功為此ETF建構高效便捷的現金及實物申贖機制，體現集團在處理複雜金融產品方面的綜合實力。

自香港首批虛擬資產現貨ETF推出以來，集團已連續獲多間主流發行商委任為參與證券商，涵蓋市場上全部比特幣、以太幣、Solana以及多資產主題現貨ETF，全面支援有關產品的現金與實物申贖。艾德金融虛擬資產部主管楊偉健博士表示：「我們很高興獲委任為此創新ETF的參與證券商，為客戶提供無縫連接傳統與數字資產方案。艾德金融將持續發揮自身在金融科技與合規架構上的優勢，與領先發行機構深入合作，為機構與個人投資者建構安全、便捷且合規的數字資產投資橋樑。」

關於艾德金融：

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 （FINRA）、全國期貨協會 （NFA） 、證券投資者保護公司 （SIPC）納斯達克交易所 （NQX）、紐約證券交易所（NYSE）及紐交所美國板（NYSE American）的核准會員、並於美國證券交易委員會 （SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC） 註冊；集團旗下新加坡全資子公司 Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局 （MAS） 批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。

SOURCE 艾德金融