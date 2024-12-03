騰訊啓動碳尋計劃二期 全球範圍徵集氣候創新技術

北京2024年12月3日 /美通社/ -- 今日，騰訊正式啓動碳尋計劃二期（CarbonX Program 2.0），旨在進一步推動下一代氣候科技發展與能力建設、助力實現2050年全球淨零排放目標。繼聚焦中國項目的首期計劃圓滿收官，碳尋計劃二期面向全球招募具潛力的創新技術方案，並為其提供催化資金及資源支持。

在共同應對全球暖化問題、力推淨零排放目標的過程中，我們看到一個主要挑戰：高達75%的脫碳技術方案尚未成熟。秉持「科技向善」的使命，騰訊期待通過碳尋計劃，加速這些技術的發展和規模化應用，以助力各行各業及全社會共同達成《巴黎協定》的目標。

碳尋計劃二期計劃徵集全球提案，並將投入億元人民幣支持四大技術領域的早期創新：

碳移除（CDR）：為從大氣中提取歷史排放，將重點採用基於技術的解決方案，以確保永久碳移除。試點項目將在肯亞開展。

長時儲能（LDES）：開發方案以顯著提升電網中可再生能源佔比。我們將在馬爾代夫設立100千瓦試點項目，目標是提供超過6小時的電力儲能。

鋼鐵行業碳減排：針對這一關鍵但難減排行業，探索脫碳路徑。我們將以塞爾維亞為應用場景地，聚焦新一代點源碳捕集、利用與封存（CCUS）技術路線，而非成熟技術重複驗證。

碳尋製造（CCU）：通過碳尋製造聯盟，將捕獲的碳融入化學品生產及消費品製造中，推動創新產品原型開發，實現從碳到化學品再到消費品的無縫價值鏈。

碳尋計劃二期不斷匯聚並拓展來自多個行業的合作夥伴：

產業合作夥伴包括華潤集團、海螺集團、Great Carbon Valley、河鋼集團和Siam Cement Group (SCG)。

碳尋製造聯盟包括兩家產業合作夥伴沙索（Sasol）和中石化碳產業科技，同時還吸引了HAY、麥當勞中國、百事公司、泡泡瑪特以及聯合利華（Unilever）等品牌合作夥伴。

投資合作夥伴包括Africa Climate Ventures、中科創星、招商局創投、Copec WIND Ventures、Happiness Capital、紅杉中國、光速光合、經緯中國等。

生態合作夥伴包括非洲開發銀行、亞洲開發銀行、Global CCS Institute、Impact Hub、Sustainable Markets Initiative和XPrize等機構。

騰訊高級副總裁林璟驊表示：「氣候挑戰迫在眉睫，而應對關鍵在於加速推動正確的技術進入市場，並驅動變革。碳尋計劃致力發掘並培育這些創新解決方案，助力它們從實驗室走向實際應用。通過二期項目，我們希望構建一個國際生態體系，攜手各方共同加速邁向淨零排放目標。」

歐洲科學與藝術院（European Academy of Sciences and Arts）院士、「碳尋計劃」專家委員會聯合主席嚴晉躍表示：「應對氣候變化需要能夠規模化的解決方案，這些方案不局限於特定的技術領域，重點在其能在全球產生效果的潛力。我們需要推動跨行業和跨地區的合作來加速創新，催化每一項可行方案的應用，確保它們不斷進步和規模化，以助力我們實現全球氣候目標。」

碳尋計劃二期現已開放提案申報，誠邀全球範圍內的初創企業、行業資深企業、大專院校以及研究機構在2025年5月前提交申請。選拔過程將分兩個階段進行：

第一階段（至2025年9月）：從各示範場景中篩選出10-15支具有顯著潛力的團隊。 第二階段（至2026年2月）：從每個場景中挑選出1-3支優勝團隊。

優勝團隊將獲得資金及其他資源支持，以推動項目落地。評審委員會將由來自學術界、產業界及金融界的頂尖專家團隊負責，基於創新性、規模化潛力及實施可行性進行評估，篩選出最具前景的團隊。

碳尋計劃二期於北京舉辦的首屆可持續社會價值創新大會上公布。此次大會匯聚了企業代表、創新引領者、行動者、研究者及倡導者，共同探討企業如何通過構建創新生態、促進行動協同，以加速實現聯合國可持續發展目標。

如欲了解碳尋計劃二期詳情，請點擊申請頁面鏈接：碳尋計劃。

SOURCE 騰訊