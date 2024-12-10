拿到杜比認證的高亮度家用投影機 奧圖碼這次跟你玩大的

全球第一台杜比認證！解鎖超真實質感

奧圖碼持續專注於技術領先，搶先推出震撼市場的旗艦機種UHC70LV，是全球第一台得到Dolby Vision認證的家用投影機，不但實現了玩家們引頸期盼的嶄新技術，也標誌了奧圖碼位居投影機領導品牌的再一個重要里程碑。

Dolby Vision為每一幀畫面進行優化，精準還原場景真實的色彩，並透過光影對比讓畫面更為立體，讓觀眾在Dolby Vision認證的畫面中有如身處劇情之內，讓感官完全融入場景。

UHC70LV較前一代的UHZ65LV/ UHC63LV再進化之處為採用特殊的「雙光雷射」技術，能顯示更亮、更準確且色域更廣的顏色。具有5,000 流明的高亮度，結合真實的色彩精確度（95% DCI-P3）和更清晰的解析度，提供盡善盡美的觀影體驗。雷射光源更是最高可達到30,000小時亮度無衰減的觀看品質。

PureEngine Ultra –革命性清晰影像新技術

UHC70LV使用奧圖碼新一代影像增強術，PureEngine Ultra提供了精準色彩和動態調整，強大的自動補幀技術讓極快節奏的影像滑順不抖動，讓動作片的畫面表現飽含張力更加盡興。PureDetail透過AI運算銳化影像細節，細如毛髮類的細節一樣能夠紋理清晰顯現。

另外因採用了進階的HDR10+，引領觀眾體驗優良並平穩的影片品質，針對每個場景進行亮度調整，大幅提升內容動態範圍與色彩的準確度，讓細節更豐富、層次更分明。

為電玩打造終極暢遊體驗

UHC70LV專為遊戲玩家設計自動低延遲模式（ALLM），無需手動調整設置，即可自動顯示流暢且低延遲的遊戲畫面，讓你沉浸在更生動、更流暢的遊戲世界，無論在操控角色或執行快速動作時，畫面更加的精準和靈敏，讓您盡情的暢遊在前所未有的遊戲體驗中。

一機看滿全天！任何空間都能變身大劇院

UHC70LV無論在全遮光的黑暗空間，還是明亮的居家空間，都能提供一致的視覺細節和深度，不論白天黑夜，一機滿足全天候任何時刻的觀賞，客廳隨時變身為24小時大劇院，重新定義家庭劇院的空間和光源限制。

跨時代旗艦機種，等你親眼見證

12/12-15「2024 TAA國際HI-END音響大展」，歡迎來圓山大飯店305元亨專業影音展間，鑑賞奧圖碼最新款4K UHD雙光雷射家庭劇院旗艦機UHC70LV，每日下午13:30和15:30各有一場產品說明體驗會，提供您更完整的了解旗艦機的魅力。

同場於356德昌影音展間將展出Wave全系列機型（Wave130RK、Wave120SK、Wave120U），各個不同焦段的投影機型，可滿足各種居家空間和裝潢配置，輕鬆享受大螢幕投影樂趣。凡於現場預購Wave130RK、Wave120SK投影機，即送Dynalink Google TV 智慧4K電視盒（價值2,299元）。

凡造訪奧圖碼任一展間，現場在Optoma臉書粉絲頁上台北圓山音響展貼文上按讚，即可獲得展場專屬優惠贈禮「LiTV電視頻道套餐」，限量五十份。

展覽名稱：2024 TAA國際HI-END音響大展（圓山音響展）

參展日期：12/12（四）– 12/15（日）10:00-18:00

展覽地點：台北圓山大飯店 305元亨展間、356德昌展間

關於Optoma

Optoma作為全球領先的顯示解決方案供應商，致力於提供高效、創新的顯示技術與解決方案，服務於各行各業。從投影機、顯示器到智慧顯示系統，Optoma秉持著"不斷創新"的核心理念，致力於推動顯示技術的進步與應用，為客戶提供卓越的視覺體驗與管理效能。

看更多>>UHC70LV完整介紹：https://www.optoma.com.tw/product/uhc70lv

SOURCE 奧圖碼股份有限公司