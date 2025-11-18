奧圖碼All-in-One LED大螢幕解決方案 開啟智慧巨幕新視界

極簡設計 × 旗艦畫質，一開機就驚艷

AIO dvLED 系列以 Full HD 高畫質和高亮度顯示打造專業級大畫面——文字更銳利、影像更立體，簡報與展示瞬間升級至旗艦效果。

所有顯示器皆於出廠前完成 逐台精準色彩校正，真正做到「開箱即巔峰」。

採用 Flip-Chip LED 架構提升亮度與散熱效率，COB 封裝強化保護、降低撞擊與灰塵風險，再加上霧面防眩處理，即使在明亮空間也能保持乾淨利落的視覺感受。專業質感與耐用性兼具，打造長期穩定的高端顯示標準。

快速安裝 × 超高彈性，巨幕部署更簡單

AIO dvLED 系列具備 輕量化預組模組、超薄設計，完整縮短佈建流程。

可熱插拔模組與磁吸式維修，讓前方維護變得像更換積木一樣直接俐落。

內建 Android 系統與 64GB 儲存空間，能即時上傳內容、設定排程與客製介面，不需額外電腦，即可打造專屬的智慧顯示環境。

雙平台智慧管理 × 雲端控場，讓顯示更聰明

奧圖碼以全方位整合能力打造專業顯示管理架構——

OMS（Optoma Management Suite）＋ OSS（Optoma Solution Suite）兩大智慧工具完整覆蓋管理、協作與內容互動。

OMS ／ OMSC® 雲端管理中心

遠端監控、排程、內容更新與 24/7 警示通知一應俱全，讓 IT 管理者真正做到跨場域一次掌握。

OSS 協作平台

為用戶專門打造的互動中樞,支援畫面同步、多人筆記分享、無線投影,協作流程更直覺、更流暢。

為用戶專門打造的互動中樞，支援畫面同步、多人筆記分享、無線投影，協作流程更直覺、更流暢。

另可搭配 HQScene200 dvLED 控制器，支援 4K 訊號、影像拼接與多畫面同步輸出，輕鬆升級為高階展演級顯示方案。

無線投影 × 多人協作，讓互動更自然

內建 Display Share 無線投影，支援 Windows、macOS、Android、iOS 多平台投放，

最多可同時四分畫面並行呈現，是會議與教學場域的高效利器。

搭載 最高 120W 音訊輸出，音響直接整合在機身之中，免複雜佈線、免額外設備，畫面與聲音一次到位。

全尺寸布局 × 全場域皆可巨幕化

奧圖碼 All-in-One LED 系列提供三種尺寸，全面對應不同空間需求：

FHDC108 ：精準匹配中小型會議室與教學空間

：精準匹配中小型會議室與教學空間 FHDC135 ：企業展示與商務簡報的黃金比例

：企業展示與商務簡報的黃金比例 FHDC163：大型舞台、展覽與宗教場域的沉浸主角

從辦公場景到公共空間，全系列以高畫質與智慧化管理重新定義巨幕顯示的可能性。

台北圓山音響展首度亮相 —— 感受「一眼震撼」

奧圖碼將於 11/20（四）至 11/23（日），在 台北圓山大飯店 TECA 台北音響大展（德昌富鴻 250 展房），正式展出旗艦機種 AIO FHDC135。

現場將完整呈現「專業級畫質 × 智慧化管理 × 沉浸式體驗」的極致大畫面，親眼所見，遠比文字更震撼。

奧圖碼誠摯邀請企業、教育單位、館所與各類場域前往官網，探索 All-in-One LED 智慧顯示器所帶來的感官革新與應用無限可能。

https://www.optoma.com.tw/products/All-in-one-solutions

