达势股份-達美樂中國第四年榮獲中國食品健康七星獎

香港2024年12月17日 /美通社/ -- 达势股份-達美樂中國（以下稱「達美樂中國」或「达势股份」或「公司」）(1405.HK) 是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。近日達美樂中國再度榮獲2024年度「中國食品健康七星獎」。這是達美樂中國第四年獲得這一獎項，充分體現了對達美樂中國在食品安全、質量和卓越服務方面不懈努力的高度認可。

中國食品健康七星獎是中國食品行業最具影響力的獎項之一。在全球供應鏈挑戰和消費需求變化的背景下，本屆七星獎以「質鑄未來，共創可持續食尚」為主題，倡導企業堅守食品安全和健康，通過技術創新，管理優化，品質宣傳及優秀營運來實現可持續發展。自2011年創立以來，七星獎從最初的食品安全倡導，逐步擴展到食品健康創新，近年來更是聚焦綠色與可持續發展。七星獎始終與時代同行，致力於推動食品行業在多維度上的全面提升。今年，共有41家優秀的食品製造、零售及餐飲企業脫穎而出，獲得表彰。

達美樂深耕中國市場，建設從田間到餐桌的全產業鏈管理體系，統一的標準，確保了為消費者提供高品質、美味可口的食品。比如：達美樂比薩麵團由中央廚房統一加工、冷藏，並通過專業運輸到餐廳冷藏庫，員工現場手拍成餅，添加不同口味的優質食材，高溫烘烤後提供給消費者，每個環節都嚴格按照法律法規和操作規範執行。達美樂中國還為公司全員制定了線上線下可持續的食品安全培訓，並開展外部食品安全評估和審核（FSE）。

值得注意的是，達美樂中國積極與行業協會和政府部門合作，共同推動餐飲行業的食品安全與健康的發展。最近在北京舉辦的食養與餐飲大會上，中國食品藥品企業質量安全促進會（FDSA）成立了食養與餐飲分會，達美樂中國作為首任會長單位，在會上分享了從田間到餐桌的管理理念，交流了食品安全和健康的最佳實踐，共同推進行業的可持續發展。

達美樂中國CEO王怡女士在談到食品安全時表示：「作為餐飲行業的市場領導者，食品安全、質量和服務始終是我們的首要任務。達美樂中國致力於創新、卓越和客戶滿意，推動餐飲行業與食養理念的融合，為消費者提供健康和更豐富的用餐體驗和選擇。」

關於达势股份

达势股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌，據達美樂比薩（DPZ）2024財年第三季度財報顯示，達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過21,000多家餐廳。在經驗豐富、高瞻遠矚的管理層的領導下,达势股份通過持續打造新品及具有本土化特色的以比薩為主的菜單，加之專業、領先的外送服務，以及科技賦能、可拓展、可複製的門店經濟模式，形成市場領先的差異化優勢。根據达势股份提供的數據，截至2024年11月15日，其在中國大陸33個城市已經營達1,000家門店。

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SOURCE DPC Dash Ltd