首屆「香港時裝薈」圓滿結束 鞏固香港在全球時尚版圖中的重要角色

香港2024年12月20日 /美通社/ -- 首屆「香港時裝薈」的主要活動於2024年12月4日完滿結束，期間匯聚約 160 000來自25個國家或地區的人士參與，在社群媒體上有關的影片觀看次數逾460萬，盛況空前。今屆香港時裝薈透過一系列時裝匯演、展覽、高峰論壇及交流活動等精彩項目，成功吸引來自本地及境外的時裝設計師以香港作為面向國際時尚圈的舞台，同時為業界領袖、創意菁英、媒體和各地時裝設計協會代表等締造大量交流和合作機會。香港時裝薈展現了香港豐富多元的時尚文化魅力，並體現了香港作為亞洲跳板的影響力，進一步打造香港成為亞洲時裝設計中心。

香港時裝薈源於香港特別行政區行政長官在《2023施政報告》中提出的其中之一個重點─「香港時裝設計周」，香港特別行政區政府以香港時裝薈為品牌舉辦活動，由文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處資助，首屆涵蓋由六大合作機構 - 香港知專設計學院、香港時裝設計師協會、製衣業訓練局、元創方、香港時裝協會及香港設計中心主辦的多個項目，突出香港時裝及設計產業融合中西和新舊文化的創造性，並推廣香港為國際文創商業盛事城市。

香港時裝薈於2024年11月20日深水埗的香港設計新地標 DX設計館舉行的「時尚聯盟 - 引領工裝美學」掀開序幕，工裝設計從以往專為不同行業和工作需求而打造，發展至今已融入時尚元素，展現了性能與風格兼具的獨特魅力。年輕設計師及大眾以工作坊及市集活潑的互動活動深入探索工裝的實用性與時尚魅力。策展人Douglas Dunn特別提到說：「我希望能讓更多新一代設計師充分發揮古著文化的可能性。」

11月25日，「VIRTUOSE : 高級訂製服的藝術」時裝秀以The Henderson場地的香港天際線為背景，展示國際知名設計師 Charles de Vilmorin、Mohamed Benchellal、陳采尼、郭子鋒的匠心創作；香港時裝設計師協會主席楊棋彬表示：「這次合作的影響深遠，我們很榮幸邀請到這四位卓越的設計師參與。這次活動更為未來香港和巴黎已至國際時裝業界之間的進一步合作開創了更多的可能性。」設計師郭子鋒表示: 「能夠在如此完美的環境中，美麗的海港景色底下，展示我的作品，是很好的體驗。我認為，極致之美源於對夢想的不懈追求與突破界限的勇氣。」

11月26日，於香港故宮文化博物館舉行的「時尚高峰 (香港) 2024」，聚焦推動可持續時尚業務模式的探索與實踐。今年，意大利成為時尚高峰（香港）2024的合作夥伴國家，並帶來了多位具影響力的設計師及品牌。時裝秀匯聚了來自東盟地區的Natacha Van以及歐亞地區的Gilberto Calzolari等知名設計師，他們的創意展示吸引了廣泛的關注，彰顯了可持續設計的創新理念及其在時尚界的重要性。時尚高峰（香港）2024主席兼製衣業訓練局主席鄭文德表示：「全球日益關注可持續發展，永續時尚逐漸成為時裝產業的大趨勢，亦是香港政商界近年重點關注事項。」

此外，「風華迴響─上海灘三十年」作品回顧展也於香港創意地標之一的元創方舉行。展覽展出數百件上海灘品牌典藏精品、珍貴的時裝及生活方式經典作品，在配合了藝術技術下，環繞上海灘品牌精髓的沉浸式光影體驗引發參觀者發揮想像力，透過新科技的視角探索韻味無窮的中華文化美學。

11月28日的活動精彩紛呈，亮點包括「Asian Fashion Leaders Roundtable Luncheon」，期間業界領袖深入探討香港的蓬勃時尚氛圍，以及這座城市作為全球時尚中心的核心角色。另外，「流行紋化─傳承經典，創新設計」展覽則於K11 Musea亮相，展現傳統花紋在品味家居和日常生活中的獨特韻味，新生代設計師的創作紋樣同樣展現中國傳統與當代融合的設計。香港知專設計學院及香港專業教育學院（李惠利）副院長林綺妮博士表示：「年輕設計師在流行紋化這個活動中探索和創造，他們在設計中融入中國元素，將傳統與現代相結合，形成獨特的文化呈現。這不僅是對傳統文化的尊重，更是對未來的承諾。」同日晚上的「VOGUE Loves Hong Kong Celebration」活動於西九文化區華麗登場，嘉賓齊聚在標誌性的香港天際線下，享受了一場結合音樂與藝術的時尚文化盛宴。活動展現香港豐富多彩和國際級的時裝界風景。

香港時裝薈的主要節目在「Fashion Asia時尚未來論壇」和「Fashion Asia亞洲十大焦點設計師」展覽舉行後劃上圓滿句號。2024亞洲十大焦點設計師得獎者之一SETCHU創辦人兼創意總監 Satoshi Kuwata表示：「能入選 Fashion Asia 的亞洲十大焦點設計師是一份巨大的榮譽。這不僅肯定了我們的努力，更彰顯了我們結合東西方元素的獨特時尚視角。能夠被這樣一個致力於在全球舞台上推動和表彰亞洲人才的活動認可，意義非凡。這既讓我倍感鼓舞，也令我深受啟發，激勵我繼續突破界限，創作出能與多元觀眾產生共鳴的設計。」活動以全新形式舉行，探討了時尚產業的挑戰與未來方向，並展示亞洲設計力量的多樣性與創新力。

這次活動匯聚了來自世界各地的時尚界精英，星光熠熠。出席設計師方面包括Charles de Vilmorin、Mohamed Benchellal、陳采尼、郭子鋒、Vivienne Tam、馬偉明、劉志華、張路路、鄭兆良和雲惟駿等。出席知名時尚界人士包括韓國當紅明星魏化儁、前2NE1成員及韓流偶像CL、《Emily in Paris》男主角Lucien Laviscount、奧運滑雪選手兼模特兒谷愛凌、莫文蔚、楊穎、以及名模Coco Rocha、Jourdan Dunn、木村光希、琦琦、馬詩慧、周汶錡、Amanda Strang、樂基兒及陳嘉容等，為活動增添更多亮點，進一步彰顯了香港作為亞洲時尚設計之都的無限潛力與文化魅力。

香港時裝薈充分體現了香港作為亞洲時尚設計中心的潛力與實力。首屆香港時裝薈順利舉行，為未來發展為年度盛事系列奠定了基礎。我們感謝本地時裝及紡織界、各院校和機構在籌劃及推廣首屆香港時裝薈予以鼎力支持，期望未來再下一城，繼續得到各界持份者和大眾的支持和參與，激發更多新意，合力推動香港成為亞洲創意之都，落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。

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關於香港時裝薈

香港特別行政區行政長官在《2023年施政報告》中提出由2024年起每年舉辦「香港時裝設計周」，匯集不同時裝設計盛事，推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化。文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處積極與本地和海內外時裝設計、服裝業界和其他相關持份者，一起商討落實細節，引入嶄新元素，為不同時裝設計活動創造協同效應。香港時裝設計周以「香港時裝薈」作為品牌，首屆香港時裝薈的主要活動在2024年11月20日至12月4日在香港多個文化地標和設計及時裝焦點場地舉行。匯集不同類型的時裝設計活動，涵蓋範圍廣泛，精彩紛呈。香港特別行政區政府鋭意將全新旗艦香港時裝薈發展為年度盛事系列，打造香港成為亞洲時裝設計中心。

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關於文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。

免責聲明：在本刊物／活動內表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。

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SOURCE 文創產業發展處