艾德金融與浸大連續第三年合作 攜手設立十周年獎學金

香港2024年12月27日 /美通社/ -- 繼早前與倫敦大學亞非學院（SOAS）、香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學合作設成獎學金，艾德金融（「集團」）宣佈與香港浸會大學（「浸大」）連續第三年展開合作，雙方於2024/25學年共同設立「艾德金融十周年獎學金」，以表彰學業成績優異，且在社會服務方面有傑出貢獻的同學。

過去集團與浸大開展不同合作項目，包括設立社會服務獎學金、金融科技研究項目、開設實習計劃等。2025年適逢艾德金融成立十周年，雙方將進一步加強合作，推出全新的「艾德金融十周年獎學金」，嘉獎成績理想並熱心服務社會的商學院三年級本科生，以激勵更多同學力爭上游的同時致力回饋社會，全面發展。

集團一直非常重視培育新一代人才，我們期待在未來的學年裡，為那些追求卓越、熱心服務社會的同學送上支持，共同創造更大的社會價值和影響力。集團亦將與浸大團隊保持緊密交流與合作，支持其教學及科研工作，為社會可持續發展作出更大貢獻。

關於艾德金融

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將高端人工智慧技術及最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於﹕金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及另類投資；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 (FINRA)、全國期貨協會 (NFA) 、證券投資者保護公司 (SIPC) 及納斯達克交易所 (NQX) 的核准會員、並於美國證券交易委員會 (SEC) 及商品期貨交易委員會 (CTFC) 註冊。

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