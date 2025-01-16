嶺大校長秦泗釗教授啟動全新講座系列 激發青年學者進行卓越研究

秦校長在講座中剖析進行卓越研究的準則，並為有志於進行學術研究的年輕學者提供寶貴建議，強調獲得導師及同事的支持與向他們學習的重要性。他進一步提出問題，供年輕學者反思和考慮自身在學校和學院的發展，包括如何適應研究領域的新發展等。秦校長建議學者思考他們的長期目標和社會貢獻，重申未來規劃的重要性勝過即時成就。

秦校長表示：「擁抱大局，計劃未來。雖然想法可能早已被提出，但挑戰在於重新構思它們。最終，努力為社會做出有意義的貢獻 — 這就是我們回饋的方式。」

秦校長在科研領域的成就卓著，目前已發表超過470篇學術論文，擁有12項美國專利，並在Google Scholar上獲得超過41,500次引用，H指數達到89。他的研究成果在全球學術界具有重要影響力，並鞏固了他作為其研究領域的領軍人物。

觀眾在講座後積極參與了富有洞見的討論，探索包括人工智能在研究中的應用，及學術追求與其他生活目標之間的時間分配等主要議題，討論氣氛熱烈。

博士生Patric Hagen Harting表示：「我是新入讀的博士生，這是我在嶺大參加的首場講座。我認為秦校長的分享和建議對我而言來得合時，其中兩點尤為深刻：首先，我同樣希望從職業導向轉向學術導向，他的職業生涯是個令人鼓舞的榜樣；另外，我會花些時間仔細思考誰能從我的研究中受益，以便我將精力集中在對社會有用的事情上。」

首場講座於1月13日圓滿舉行，下一場「卓越研究的個人之旅」講座系列將於2月12日舉行，邀請到計算數學專家、嶺大學術暨教務副校長及林文贊科學計算講座教授陳漢夫教授，分享一些適用於不同研究領域，有關進行科研的方法和普遍原則。

有關更多講座的詳細資訊，請瀏覽：A Personal Perspective on Doing Good Research Seminar Series。

SOURCE 嶺南大學