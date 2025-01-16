嶺大校長秦泗釗教授啟動全新講座系列 激發青年學者進行卓越研究
新聞提供者嶺南大學
16 1月, 2025, 12:03 CST
香港2025年1月16日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）啟動「卓越研究的個人之旅」講座系列，並由嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授主講首場題為「盡善盡美、超越自我的研究力量」的講座。該系列由研究生院策劃，將於每月舉辦一次，並邀得大學管理層及傑出學者分享科研心得與觀點，旨在建立一個交流平台，讓博士生及青年學者有機會與頂尖學者就如何進行卓越研究深入交流。
首場講座共吸引約100名參與者，包括副校長、協理副校長、教職員及學生等。作為全球知名的數據科學、工業人工智能及智能技術領域專家，秦泗釗校長在講座中分享了他對如何進行有影響力及具創新性的科研的深入見解。他在講座提到目前學術研究環境和生態受學術出版機構及大學排名影響，通過分享提交論文被拒的個人經歷，秦校長強調專注基礎研究的必要性，他又鼓勵參與者超越自我，追求具影響力之貢獻。
秦校長在講座中剖析進行卓越研究的準則，並為有志於進行學術研究的年輕學者提供寶貴建議，強調獲得導師及同事的支持與向他們學習的重要性。他進一步提出問題，供年輕學者反思和考慮自身在學校和學院的發展，包括如何適應研究領域的新發展等。秦校長建議學者思考他們的長期目標和社會貢獻，重申未來規劃的重要性勝過即時成就。
秦校長表示：「擁抱大局，計劃未來。雖然想法可能早已被提出，但挑戰在於重新構思它們。最終，努力為社會做出有意義的貢獻 — 這就是我們回饋的方式。」
秦校長在科研領域的成就卓著，目前已發表超過470篇學術論文，擁有12項美國專利，並在Google Scholar上獲得超過41,500次引用，H指數達到89。他的研究成果在全球學術界具有重要影響力，並鞏固了他作為其研究領域的領軍人物。
觀眾在講座後積極參與了富有洞見的討論，探索包括人工智能在研究中的應用，及學術追求與其他生活目標之間的時間分配等主要議題，討論氣氛熱烈。
博士生Patric Hagen Harting表示：「我是新入讀的博士生，這是我在嶺大參加的首場講座。我認為秦校長的分享和建議對我而言來得合時，其中兩點尤為深刻：首先，我同樣希望從職業導向轉向學術導向，他的職業生涯是個令人鼓舞的榜樣；另外，我會花些時間仔細思考誰能從我的研究中受益，以便我將精力集中在對社會有用的事情上。」
首場講座於1月13日圓滿舉行，下一場「卓越研究的個人之旅」講座系列將於2月12日舉行，邀請到計算數學專家、嶺大學術暨教務副校長及林文贊科學計算講座教授陳漢夫教授，分享一些適用於不同研究領域，有關進行科研的方法和普遍原則。
有關更多講座的詳細資訊，請瀏覽：A Personal Perspective on Doing Good Research Seminar Series。
SOURCE 嶺南大學
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